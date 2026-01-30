「データ、AI人材採用のロードマップ」をテーマに講演　2/27（金）無料カンファレンス「AI時代におけるITエンジニア採用と組織づくりの最適解」に登壇

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）のキャリアコンサルタントが2月27日（金）、オンラインで開催されるBEST PRACTICE Conference for HR「AI時代におけるITエンジニア採用と組織づくりの最適解(https://ehaco.net/bestpracticeforhr-conf202602?e_src=cri)」において「データ、AI人材採用のロードマップ」をテーマに講演いたします。





BEST PRACTICE Conference for HR「AI時代におけるITエンジニア採用と組織づくりの最適解」

本カンファレンスは、AI時代におけるITエンジニア人材戦略の再設計に焦点を当て、先進企業の採用成功実例、採用市場の最新動向、エンジニアリング組織の未来像を多角的に探る内容で実施され、C&R社は「データ・AI人材採用のロードマップ」をテーマに講演し、事業会社が陥りがちな採用の迷いを整理します。講演では「データ人材が必要なのは分かるが、何を任せればいいか分からない」という声を起点に、企業の現状を3つのフェーズ（DX推進／特定データ活用／AI活用）に分解。それぞれの段階で本当に必要な役割と人材像を具体的に解説します。経験者を採用する場合の落とし穴や、経験の浅い人材を活かすための前提条件にも触れ、自社が今どの状態にあるのか、そして“今、採るべき人材”を把握していただくことをゴールとしています。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。

■日時

2026年2月27日（金）10：00～17：20

C&R社の登壇予定時間は13：45～14：10となります。



■場所

オンライン開催



■C&R社登壇者紹介

株式会社クリーク・アンド・リバー社

プロフェッショナル・プロデュース・グループ コンピューターサイエンスセクション

キャリアエージェント

＜略歴＞

広告営業、SES営業を経験した後、クリーク・アンド・リバー社へ。現在はデータサイエンス領域に特化したキャリアコンサルタントとして従事。

株式会社クリーク・アンド・リバー社

プロフェッショナル・プロデュース・グループ コンピューターサイエンスセクション

キャリアエージェント

＜略歴＞

IT系の人材会社で新卒の就職支援をした後、クリーク・アンド・リバー社へ。現在はデータサイエンス領域に特化したキャリアコンサルタントとして従事。



■参加費

無料



■主催

株式会社フラグアウト ehaco!運営事務局



▼詳細・お申し込みはこちら（カンファレンスページ）

https://ehaco.net/bestpracticeforhr-conf202602?e_src=cri(https://ehaco.net/bestpracticeforhr-conf202602?e_src=cri)





【C&R社登壇に関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

マーケティンググループ・カンファレンス担当

Email：shokai_marketing@hq.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、プロフェッショナル・エージェンシーとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターやエンジニアの方々などのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、IT、AI／DX分野をはじめとしたプロフェッショナルの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



Webサイト：https://www.cri.co.jp/

X：https://twitter.com/creekcrv

Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver

note：https://note.com/creek

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg



