幻の朗読劇が蘇る！ドラマCD『魔法少女ノ魔女裁判 ～the first page～』再審 2026年4月22日発売決定！3時間超の大ボリュームで贈る“絶望の脱出劇”！
大人気ゲーム『魔法少女ノ魔女裁判』の前日譚として発売前に上演された「幻の朗読劇」を完全ドラマCD化した『魔法少女ノ魔女裁判 ～the first page～』再審が2026年4月22日に発売！発売を記念したサイン色紙抽選キャンペーンも実施！
■あの“悪夢”がハイクオリティな音質で再現
2025年7月に発売されたゲーム『魔法少女ノ魔女裁判』。その発売に先駆け、同年5月10日に行われ好評を博した朗読劇『魔法少女ノ魔女裁判 ～the first page～』をついにパッケージ化！
本作は、公演の臨場感を再現するために当時の演出ノートを参考にし、スタジオでの「全編新規録音」を実施。さらにゲームプロデューサーである畑俊行をはじめとするスタッフ陣が出演したおまけ公演もメンバーを変えて新規収録。
おまけ公演は本ドラマCDのみの限定収録！
■豪華キャストが再集結！昼・夜公演それぞれを新規収録、別ディスクに完全収録！
メインキャストには、桜羽エマ役の三木谷奈々をはじめ、樹冬華、石崎紗彩らが出演。
CD3枚組となっており、Disc 1には「昼公演」、Disc 2には「夜公演」、Disc ３には「おまけ公演」の内容を収録しています。昼公演と夜公演は全編新規録音のこだわりも。
同じシナリオでありながら、異なるキャストの組み合わせによって生まれる演技の化学反応や、張り詰めた空気感の違いを存分にお楽しみいただけます。
■発売記念抽選キャンペーン：キャスト直筆サイン色紙プレゼント
さらに今回、ドラマＣＤの発売を記念し、アニメイト全店（通販含む）およびタワーレコード オンラインにて予約・購入された方の中から抽選で「キャスト直筆サイン入り色紙」が当たるキャンペーンを実施します！
対象期間は2026年4月21日（火）～5月10日（日）まで。
桜羽エマ役の三木谷奈々さんをはじめ、メインキャストのサインが入った貴重なアイテムとなりますので、ぜひお見逃しなく！
詳細は各店舗及び各通販サイトにお問い合わせ下さい！
アニメイト通販
https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3383512/
タワーレコード オンライン
http://tower.jp/search/advanced/item/search?jan=4573687030883
【商品基本情報】
・タイトル：ドラマCD『魔法少女ノ魔女裁判 ～the first page～』再審
・発売日：2026年4月22日（水）
・価格：4,980円（税込）／ 4,527円（税抜）
・品番：FFCP-0054
・発売元・販売元：株式会社フロンティアワークス
・仕様：CD3枚組
・あらすじ
『この悪夢から逃れる方法は1つ―
理不尽なゲームを巡り、生き残ること』
記憶を失った四人の少女が目を覚ますと、
そこは血で満たされた巨大なバスタブの中。
底からあふれ出す血は急激に水位を上げ、
混乱する少女たちを飲み込まんとする。
黒幕を見つけるべく、互いを疑い、罵り合う少女たち。
だが、徐々に思い出される自身の罪と、襲い来る悪夢のような罰は、
次第に彼女らを追い詰めていく。
やがて辿り着いた絶望の淵で響く、木槌の音―
あまりに可哀想な脱出劇の一幕が上がろうとしていた。
「黒幕の魔女は この中にいる」
収録内容
01.第一幕
02.第二幕・第一場
03.第二幕・第二場
04.第三幕
01.第一幕
02.第二幕・第一場
03.第二幕・第二場
04.第三幕
01.おまけ公演
02.昼公演キャストトーク
03.夜公演キャストトーク
＜昼公演キャスト＞
桜羽エマ：三木谷 奈々
宝生マーゴ：樹 冬華
遠野ハンナ：石崎 紗彩
橘シェリー：柊 優花 ほか
＜夜公演キャスト＞
桜羽エマ：三木谷 奈々
宝生マーゴ：樹 冬華
遠野ハンナ：石崎 紗彩
二階堂ヒロ：東雲 はる ほか
＜おまけ公演出演＞
東雲 はる（二階堂ヒロ役）
畑 俊行（『魔法少女ノ魔女裁判』ゲームプロデューサー）
深浦 佑太（朗読劇脚本）
松木 円宏（演出・ディレクション）
■キャンペーン：対象店舗アニメイト全店（通販含む） 、タワーレコード オンライン
ドラマCD『魔法少女ノ魔女裁判 ～the first page～』再審を、下記の対象店舗にてご予約・ご購入頂いた方の中から
抽選で【キャスト直筆サイン入り色紙】をプレゼントいたします！
〇開催期間
2026年4月21日(火)～5月10日(日)
○対象商品
2026年4月22日(水)発売
ドラマCD『魔法少女ノ魔女裁判 ～the first page～』再審（FFCP-0054） 4,980円（税込）
○景品・サインキャスト
キャスト直筆サイン入り色紙
サインキャスト
桜羽エマ：三木谷 奈々 さん
宝生マーゴ：樹 冬華 さん
遠野ハンナ：石崎 紗彩 さん
橘シェリー：柊 優花 さん
二階堂ヒロ ：東雲 はる さん
※対象期間など詳細につきましては、各店舗及び各通販サイトにお問い合わせ下さい
※第三者への転売、譲渡、オークション等への出品行為を、如何なる場合におきましても固く禁じます
※景品にはスタッフの方で当選者様のお名前を記載させていただきます。あらかじめご了承ください。
権利表記：(C) 2024 Re, AER LLC./Acacia