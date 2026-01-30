【東京・押上】「スナックミースタンド 押上」にて、春の新作『アップルシナモンスコーン』『ミックスナッツブラウニー』を販売開始【1/31(土)～】

株式会社スナックミー

株式会社スナックミー（本社：東京都中央区 / 代表取締役：服部慎太郎）は、東京・押上にある「snaq.me stand（スナックミースタンド）押上」にて素材の風味を活かした新商品『アップルシナモンスコーン』および『ミックスナッツブラウニー（週末限定）』を2026年1月31日（土）より販売開始いたします。

期間限定で、全粒粉やりんご、有機アガベチョコレートなど、こだわりの素材を贅沢に使用した2種類のおやつが登場。押上店自慢のドリンクやソフトクリームとも相性抜群な、心ほどけるラインナップをお楽しみいただけます。

商品概要- アップルシナモンスコーン

セミドライりんごをたっぷりと練り込んだ生地に、バターの豊かな風味とシナモンがふわりと香る自家製のスコーンです。全粒粉特有の香ばしさと、りんごの爽やかな甘酸っぱさが絶妙にマッチ。温めるとシナモンの香りが一層引き立ち、焼きたてのような美味しさが蘇ります。外はサクッ、中はしっとりとした生地は、押上店自慢の無添加ソフトクリームやドリンクとも相性抜群です。

- ミックスナッツブラウニー（週末限定商品）

カカオ70%の有機アガベチョコレートを使用した、贅沢なチョコレートブラウニーです。深いビターチョコレートの生地に、砕いたマカダミアナッツを加え、さらに3種類のナッツをゴロッとトッピングすることで、よりリッチでコクのある味わいに仕上げました。濃厚なチョコレートとナッツの香ばしい旨味が引き立ち合い、コーヒーやミルクと一緒に召し上がると至福のひとときをお届けします。

今後もスナックミーはリアル店舗出展や催事開催など、オフライン展開に注力してまいります。

催事の開催や出店に関しては、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

https://office.snaq.me/popup

snaq.me stand（スナックミースタンド）押上 概要

住所：東京都墨田区向島1-24-15 grande foret（グランフォレ）1F

浅草線本所吾妻橋駅：A4出口 徒歩5分

東武スカイツリーライン・伊勢崎線 とうきょうスカイツリー駅東口：徒歩3分

半蔵門線押上駅：B3出口 徒歩10分（ソラマチ内を通過すると、東京スカイツリー駅東口まで室内を通ってお越しいただけます）

お支払い方法：キャッシュレス決済のみ

営業時間：11時～18時（定休日：火曜日）

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/snaq.me_stand_oshiage/

公式サイト：https://stand.snaq.me/

株式会社スナックミー 概要

「おやつと世界を面白く。」を理念とする当社は、おやつの可能性を信じ、探求する。おやつにもっとテクノロジーとアイデアを。おやつで社会をよくしていく。という考え方のもと、"お菓子"というモノではなく、"おやつ"という体験を提供するブランドを生み出していきます。デジタル発の新しいおやつメーカーとして、webサービスのようにお客さまのフィードバックを活用し「永遠のβ版」としてサービス改善を続け、製菓業界の枠組みにとらわれない面白い挑戦を続けてまいります。

所在地：東京都中央区日本橋箱崎町44-1 イマス箱崎ビル8階

代表者：代表取締役社長 服部慎太郎

事業内容：食品の開発・製造・販売

公式Instagram：https://www.instagram.com/snaq.me/

公式X：https://x.com/snaqme

コーポレートサイト：https://snaqme.com/

＜提供サービス＞

・ワクワクおやつの定期便 https://snaq.me/

・ヘルシーおやつの通販サイト https://mall.snaq.me/

・できたておやつの専門店 https://stand.snaq.me/

・ヘルシーおやつの福利厚生 https://office.snaq.me/

・おやつ好きに贈るウェブメディア https://magazine.snaq.me/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社スナックミー 広報 草野

Email： pr@snaq.me