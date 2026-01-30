実写ドラマ『救い、巣喰われ』主題歌は主演・NOAが作詞・作曲した新曲『Say Yes』に決定！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、当社がコミックRougeレーベルにて発刊するコミック『救い、巣喰われ』の実写ドラマの主題歌に、主演・NOAが自ら作詞・作曲した新曲『Say Yes』が決定したことをお知らせいたします。繊細な歌声と緊張感に満ちたビートで予測不能な物語をスリリングな結末へ加速させます。

さらに、エンディング主題歌『Say Yes』を載せた予告映像も初公開。

また、原作イラストをオマージュした撮り下ろしビジュアルも解禁いたしました。

『救い、巣喰われ』は、コミック累計50万部を突破した、究極のヤンデレ系ラブ・サスペンスです。芸能界の裏側を舞台に、クセになるドロドロ展開が日本だけでなく韓国でも読者を魅了。登場人物たちが次々と闇堕ち、変貌していく？！ジェットコースタードラマとしてついに実写化いたします。

主演・主題歌を歌うNOAからのコメント

僕が初主演を務めさせていただくドラマ『救い、巣喰われ』のエンディングテーマとして書き下ろしました。作品の中で、僕が演じる宝生千秋が「天に向けて曲を書いたら」という想像を膨らませながら制作した楽曲です。ビートから歌詞まで、心に迫ってくるような感覚にドキドキしてもらえたら嬉しいです。“No”がないからこそ「Say Yes」しか言わせない、千秋の歪で切実な想いをたっぷり感じながら、ぜひドラマとあわせて楽しんでください。

NOAについて

12歳から18歳まで韓国にてYGエンターテインメントの練習生として経験を積み、作詞・作曲・振付までを自ら手がける、日本語・韓国語・英語を自在に操るトリリンガルのソロアーティスト。

帰国後、2020年よりソロ活動をスタート。2021年にUniversal Musicよりメジャーデビュー。Tofubeatsとのフィーチャリング楽曲「TAXI」がSpotifyバイラルチャート（タイ）で1位を獲得するなど、国内外で注目を集める。2023年にリリースした1stAlbum『NO.A』ではオリコンウィークリーチャート2位を記録。香港・台北・バンコク・ソウルを巡るアジアツアーを開催し、同年には有明アリーナ公演2DAYSを成功させた。

2024年リリースの2nd Album『Primary Colors』では同チャート3位を記録し、自身初の全国ホールツアーを完走。さらに「SUMMER SONIC BANGKOK 2025」ではThonburi Stageのヘッドライナーとして出演し、2026年1月からは全国ホールツアーを開催。カナダのオルタナティブ・ぽっぽ・バンド「Valley」や、オルタナティブ・ポップ・デュオ「Joan」など、海外アーティストとのコラボレーションにも積極的に取り組み、グローバルに活動の幅を広げている。

原作イラストのオマージュ写真が解禁

原作の電子書籍２巻の表紙を模した、天（阪口珠美）を抱きかかえる千秋（NOA）の原作オマージュカットがこのたび解禁となりました。不敵な笑みを浮かべる千秋と、千秋に寄り添いながらも困惑するような天。

2人の捉え所のない関係を再現 －！原作ファンを裏切らない純度で実写化する。

HPの相関図

作品情報

【STORY】

駆け出しアイドルの南瀬天（阪口珠美）は、早乙女杏夏（上原あまね）を筆頭とする「LUNA NEST」のメンバーからの嫌がらせに耐える日々を送っていた。そんな中、天は偶然出会った人気俳優・宝生千秋（NOA）の導きでドラマの代役を務めることに。千秋は純粋無垢な天に興味を持ち、悪友・朝倉浬（阿久根温世）からも、“天を落とせるか”賭けを持ち掛けられ、イタズラに天に近づく。だが、母である奈津美（遊井亮子）に金をせびられていた所を天に助けられ、千秋は次第に天の純真さに惹かれていく。

一方、役者としての道に目覚めた天は、気鋭の監督・田沼（田中幸太朗）の新作オーディションに臨み、俳優としての道を着実に歩んでいく。だがそれは、千秋の不安と嫉妬心を駆り立てることになり、その愛情は徐々に独占欲と執着に変わっていく…。

▼スタッフ

出演：NOA

阪口珠美 阿久根温世（ICEx）

田中幸太朗 青島心 上原あまね 鈴木秀脩 / 遊井亮子 坪倉由幸

監督：酒見アキモリ、佃 直樹、塚田芽来

脚本：遠山絵梨香

エンディング主題歌：NOA 『Say Yes』（Capitol Records / ユニバーサル ミュージック）

制作プロダクション：メディアプルポ

製作：「救い、巣喰われ」製作委員会・MBS

▼放送情報

ドラマ特区『救い、巣喰われ』

MBS 2026年2月12日より毎週木曜 深夜00:59～

※第１話 2月12日（木）01:09～ ※第２話 2月19日（木）02:33～

テレビ神奈川 2026年2月12日より毎週木曜 よる11:30～

チバテレ 2026年2月13日より毎週金曜 よる11:00～

テレ玉 2026年2月18日より毎週水曜 深夜00:30～

とちテレ 2026年2月19日より毎週木曜 よる11:30～

群馬テレビ 2026年2月19日より毎週木曜 深夜00:00～

配信

TVer、MBS動画イズムで見逃し配信

FODにて独占見放題決定！

原作

原作︓『救い、巣喰われ』原案：琴子／漫画：カモ（コミックRouge連載／マイクロマガジン社刊）

原作情報

『救い、巣喰われ』原案：琴子／漫画：カモ（コミックRouge連載／マイクロマガジン社刊）

https://comicrouge.jp/detail/sukusuku.html

