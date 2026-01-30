eスポーツチーム「REJECT」大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL部門のShuton選手が『マエスマ’TOP#2』に出場

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL（以下、スマブラSP）部門に所属するShuton（しゅーとん）選手が、2026年1月31日（土）～2月1日（日）に開催される大型オフライン大会『マエスマ’TOP#2（Maesuma’TOP#2）』に出場することをお知らせいたします。

『マエスマ’TOP#2』は、国内外からスマブラSPプレイヤーが集結する大規模オフライン大会であり、ハイレベルな試合が連日繰り広げられる注目のトーナメントです。全試合Bo5形式で行われ、日本シーンを牽引するトッププレイヤーたちが頂点を懸けて激突します。

Shuton選手は、得意ファイターであるピクミン＆オリマー（ピクオリ）を軸にした緻密な立ち回りと対応力を武器に、多数のメジャー大会で優勝・上位入賞を重ねてきました。今回の『マエスマ’TOP#2』でも、これまで培ってきた経験と実力を発揮し、優勝を目指して戦いに臨みます。REJECT大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL部門およびShuton選手へのあたたかいご声援を、よろしくお願いいたします。

【大会概要】

■ 大会名：マエスマ’TOP#2（Maesuma’TOP#2）

■ 開催日：2026年1月31日（土）～2月1日（日）

■ 会場：ホテルフクラシア大阪ベイ（大阪府大阪市住之江区南港北1-7-50）

■ 種目：大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL（オフライン／ALL Bo5）

■ 主催情報：X「マエスマ’TOP#2」公式アカウント（@MaesumaTOP_info）にて随時案内

■ 大会ページ：https://www.start.gg/tournament/top-2-maesuma-top-2/details

【Shuton（しゅーとん）について】

大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIALシーンを代表するトッププレイヤーの一人。ピクミン＆オリマー（ピクオリ）を主軸とした精密な立ち回りと高い対応力で、国内外の主要大会において優勝・上位入賞を多数記録してきました。『篝火』『ウメブラ』など大型国内大会でも存在感を発揮し、世界的にも高い評価を得ているREJECT所属のスマブラSPプレイヤーです。

■ X：@syu_tolimar(https://x.com/syu_tolimar)

【試合・情報更新について】

大会期間中のチーム公式情報は、以下の公式Xにて随時発信予定です。

REJECT（総合）：https://x.com/RC_REJECT

REJECT esports（大会・競技速報）：https://x.com/esports_REJECT

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足した、株式会社REJECTが運営するeスポーツチームです。世界的に人気のゲームタイトルで複数の部門を展開しており、国内リーグ制覇や世界大会優勝などグローバルシーンでも屈指の実績を挙げています。ESPORTS WORLD CUP FOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されており、これまでの累計賞金獲得額は7.5億円を突破、日本1位を誇ります。

代表的な実績として、『PUBG MOBILE』『Apex Legends』『Identity V 第五人格』『餓狼伝説』などで世界王者の座に就いてきました。『STREET FIGHTER』部門では世界最高峰のリーグ「Street Fighter League（SFL）」にてディビジョン1位通過を2年連続で達成し、ロスターにはレジェンドプレイヤー・ウメハラも名を連ねています。2025年12月には日本FPSシーンを代表する存在であり“神の子”の通称で知られるDepがVALORANT部門へ加入。日本発のクラブとして、世界レベルの競技実績とエンターテインメント性の両面で、eスポーツシーンをリードしています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは、“EMPOWER GAMING LIFE ゲーマーをもっと豊かに”をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、eスポーツを軸とした多角的な事業を展開しています。競技シーンでの成果追求に加え、ゲーミングギアの開発・販売、ストリーマー・VTuberのマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュース、スポンサープロモーションなどを通じて、プレイヤーとファンの体験価値を高め、豊かなゲーミングライフの実現を目指しています。

会社名：株式会社REJECT（リジェクト）

設立：2018年12月

代表者：代表取締役 甲山翔也

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 5階

公式サイト：https://reject.co.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

採用情報

REJECTでは、今後のさらなる成長と事業拡大に向け、各部門での採用を積極的に強化中です。新たな挑戦を共に推進し、eスポーツの未来を創っていく仲間をお待ちしています。

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs