「UEFAチャンピオンズリーグ 2025-26 ノックアウトフェーズ プレーオフ組合せ抽選会」を、1/30（金）午後7時30分～WOWOWサッカー 公式YouTubeにてライブ配信！
ＷＯＷＯＷでは、欧州サッカー連盟（UEFA）が主催し、欧州を代表する強豪クラブによって争われる世界最高峰のサッカーの大会「UEFAチャンピオンズリーグ」（CL）を、2025-26シーズンもリーグフェーズ～決勝まで独占生中継（放送・配信）します。
大会はリーグフェーズを終えると、2月には9位～24位のチームによる、ベスト16進出をかけたノックアウトフェーズ プレーオフが行われます（※1位～8位のチームはベスト16にストレートイン）。日本時間2月18日（水）＆19日（木）と2月25日（水）＆26日（木）の2週間にわたってホーム＆アウェイを戦いベスト16の残り8枠を決定します。
WOWOWではスイスのニヨンで行われるノックアウトフェーズ プレーオフの組合せ抽選会を、WOWOWサッカー公式 YouTubeとWOWOWオンデマンドで、 1月30日（金）午後7時30分～ライブ配信します。ゲストに戸田和幸、ベン・メイブリーを迎え、進行の横内洋樹らと組合せ抽選会を実況しつつ、決定した注目の対戦カードなどについて展望します。
★「 UEFAチャンピオンズリーグ 2025-26 ノックアウトフェーズ プレーオフ組合せ抽選会」
【配信日時】1月30日（金）午後7時30分～
【配信先】WOWOWサッカー公式 YouTube、WOWOWオンデマンド、LINE VOOM、スポーツナビ
【出演】ゲスト：戸田和幸／ベン・メイブリー、進行：横内洋樹
▶配信番組の詳細ページはこちら： https://youtube.com/live/5Mf9P2trNKk
＜WOWOW番組情報＞
★「UEFAチャンピオンズリーグ」2025-26シーズン
リーグフェーズ～決勝まで 独占生中継！（放送＆配信）
＜ノックアウトフェーズ スケジュール＞ ※日本時間
・プレーオフ ： 2/18 （水） ＆19 （木） 、2/25 （水） ＆26 （木）
・ベスト16 ： 3/11 （水） ＆12 （木） 、3/18 （水） ＆19 （木）
・準々決勝 ： 4/8 （水） ＆9 （木） 、4/15 （水） ＆16 （木）
・準決勝 ： 4/29 （水） ＆30 （木） 、5/6 （水） ＆7 （木）
・決勝 ： 5/31 （日）
★「UEFAヨーロッパリーグ」2025-26シーズン
リーグフェーズ～決勝まで独占生中継！（放送＆配信）
★「UEFAカンファレンスリーグ」 2025-26シーズン
決勝まで注目試合を独占ライブ配信！
★「チャンピオンズリーグダイジェスト！」
チャンピオンズリーグの試合開催週の金曜日に放送・配信
・「チャンピオンズリーグダイジェスト！ リーグフェーズ Matchday 8」
【放送・配信日】 1/30（金）午後11:30～［WOWOWプライム］［WOWOWオンデマンド］
■詳しい放送情報はWOWOW「チャンピオンズリーグ」番組オフィシャルサイトへ！
https://www.wowow.co.jp/sports/clel/
＜関連情報＞
▶WOWOWサッカー公式 X：https://x.com/wowow_soccer （@wowow_soccer）
▶WOWOWサッカー 公式 YouTube：https://youtube.com/@wowowsoccer
※放送予定、出演者等の詳細は、オフィシャルサイトおよびオフィシャルTwitterで順次お知らせいたします。
※ 「放送」はテレビ放送、「配信」はWOWOWオンデマンドでご覧いただけます。