プロバスケットボール選手の張本天傑がFanicon(ファニコン)にて公式ファンコミュニティ【the SPA TK2】をオープン！

写真拡大

THECOO株式会社

THECOO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:平良真人、証券コード:4255）は同社が運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon（ファニコン）」にて、張本天傑の公式ファンコミュニティ『the SPA TK2』を1月1日にオープンしました。




「Fanicon」は、タレント、アーティスト、インフルエンサー（以下、アイコン）の活動を、コアなファン（以下、コアファン）と一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリで、ユーザーの「推し活」体験を強力に後押ししています。



◆ 張本天傑プロフィール


生年月日：1992年1月8日


出身地：愛知県


出身校：青山学院大学


身長 / 体重：198 cm / 105 kg


ポジション：SF/PF


＜経歴＞


2016-：名古屋ダイヤモンドドルフィンズ



◆ コミュニティ概要


the SPA TK2



▼スタンダードプラン（月額\1,000）


まずは気軽に参加したい方におすすめのプランです。


- タイムライン投稿


- 生配信/ラジオ配信（アーカイブなし）


- スクラッチくじ


- デジタル会員証


- デジタルバースデーカード


- メンバーシップ限定グッズ購入権利



▼プレミアムプラン（月額\3,000）


より深く交流したい方、特別な体験をしたい方におすすめです。


スタンダードプランのすべてに加えて、


-グループチャット


- デジタルファンレターボックス


- 全配信アーカイブ視聴


- 月1オンラインミーティング（ZOOM）


- オフ会参加権（直接会って交流できるイベント ※オフシーズン開催予定）


- プレミアム限定グッズ購入権利


皆さまがお楽しみいただけるような、さまざまなコンテンツを提供予定です！



◆ ダウンロード


アプリ名 ： Fanicon


対応端末 ： iPhone／Android版


提供場所 ： App Store／Google Play


URL ：https://fanicon.net/fancommunities/6690



■ Fanicon（ファニコン）について


Faniconは、人々の心のよりどころとなる「推し活」を強力に後押しするツールとして人気を集め、全アイコンの有料課金会員数は、34万5,000人を超えています。


「“With fan, More fun” あなたとファンをつなぐファンコミュニティ」をコンセプトに、アイコンとファンのコミュニケーションを強力にサポートしてまいります。


公式ページ：https://service.fanicon.net/


公式メディア：https://service.fanicon.net/fanimedia



■ THECOO株式会社について


THECOO（ザクー）は2014年1月創業以来「”できっこない”に挑み続ける」を掲げ、一般ユーザー向けの会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」の提供を行う「ファンビジネスプラットフォーム事業」及び、クライアント企業向けにインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」を展開しています。エンタメ市場における「個」にフィーチャーするプラットフォーマーとして、クライアント（広告主）、ユーザー（ファン）、インフルエンサー（アイコン）を繋ぐ三方よしのエコシステムの構築に尽力しています。



■ 会社概要


社名：THECOO株式会社


代表者　：代表取締役CEO　平良　真人


所在地　：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル 11階


設立　　：2014年1月20日


URL　　：https://thecoo.co.jp