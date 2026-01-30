プロバスケットボール選手の張本天傑がFanicon(ファニコン)にて公式ファンコミュニティ【the SPA TK2】をオープン！
THECOO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:平良真人、証券コード:4255）は同社が運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon（ファニコン）」にて、張本天傑の公式ファンコミュニティ『the SPA TK2』を1月1日にオープンしました。
「Fanicon」は、タレント、アーティスト、インフルエンサー（以下、アイコン）の活動を、コアなファン（以下、コアファン）と一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリで、ユーザーの「推し活」体験を強力に後押ししています。
◆ 張本天傑プロフィール
生年月日：1992年1月8日
出身地：愛知県
出身校：青山学院大学
身長 / 体重：198 cm / 105 kg
ポジション：SF/PF
＜経歴＞
2016-：名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
◆ コミュニティ概要
the SPA TK2
▼スタンダードプラン（月額\1,000）
まずは気軽に参加したい方におすすめのプランです。
- タイムライン投稿
- 生配信/ラジオ配信（アーカイブなし）
- スクラッチくじ
- デジタル会員証
- デジタルバースデーカード
- メンバーシップ限定グッズ購入権利
▼プレミアムプラン（月額\3,000）
より深く交流したい方、特別な体験をしたい方におすすめです。
スタンダードプランのすべてに加えて、
-グループチャット
- デジタルファンレターボックス
- 全配信アーカイブ視聴
- 月1オンラインミーティング（ZOOM）
- オフ会参加権（直接会って交流できるイベント ※オフシーズン開催予定）
- プレミアム限定グッズ購入権利
皆さまがお楽しみいただけるような、さまざまなコンテンツを提供予定です！
◆ ダウンロード
アプリ名 ： Fanicon
対応端末 ： iPhone／Android版
提供場所 ： App Store／Google Play
URL ：https://fanicon.net/fancommunities/6690
■ Fanicon（ファニコン）について
Faniconは、人々の心のよりどころとなる「推し活」を強力に後押しするツールとして人気を集め、全アイコンの有料課金会員数は、34万5,000人を超えています。
「“With fan, More fun” あなたとファンをつなぐファンコミュニティ」をコンセプトに、アイコンとファンのコミュニケーションを強力にサポートしてまいります。
公式ページ：https://service.fanicon.net/
公式メディア：https://service.fanicon.net/fanimedia
■ THECOO株式会社について
THECOO（ザクー）は2014年1月創業以来「”できっこない”に挑み続ける」を掲げ、一般ユーザー向けの会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」の提供を行う「ファンビジネスプラットフォーム事業」及び、クライアント企業向けにインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」を展開しています。エンタメ市場における「個」にフィーチャーするプラットフォーマーとして、クライアント（広告主）、ユーザー（ファン）、インフルエンサー（アイコン）を繋ぐ三方よしのエコシステムの構築に尽力しています。
■ 会社概要
社名：THECOO株式会社
代表者 ：代表取締役CEO 平良 真人
所在地 ：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル 11階
設立 ：2014年1月20日
URL ：https://thecoo.co.jp