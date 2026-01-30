B.I ソロとして初の来日公演が決定！「2026 B.I TOUR: The Last Parade Tour in TOKYO」3/4(水) 東京国際フォーラム ホールAにて開催

株式会社J.E.T.

グローバルに活躍する韓国アーティストB.Iの東京公演「2026 B.I TOUR: The Last Parade Tour in TOKYO」の開催が決定しました。B.Iが“ソロアーティスト”として日本でステージに立つのは今回が初。長年待ち望んだファンはもちろん、近年の作品でB.Iを知ったリスナーにとっても、記憶に残る一夜になることは間違いありません。

音楽に込められた想い、進化し続ける表現力、そしてライブならではの熱量--“The Last Parade”という名のパレードを、ぜひ会場で体感してください。

公演の注目ポイント

■ ソロ始動後、待望の“日本初ライブ”がついに実現

B.Iとして歩み始めてから初となる日本公演。東京国際フォーラム ホールAでのワンマンステージで、その現在地を鮮やかに刻みます。多くのファンが待ち望んでいたことでしょう。

■ セルフプロデュースで築いた「物語のある音楽」と「パフォーマンス」

作詞・作曲・プロデュースまで手掛けるB.Iの楽曲は、感情の輪郭がはっきりと伝わるストーリーテリングが魅力。また、特筆すべきは彼の卓越したダンススキル。プロダンサー顔負けの彼のダンスパフォーマンスは業界でも非常に高く評価されています。リスナーの記憶に残るフレーズと、身体で聴かせるパフォーマンスが交差する“ライブで完成する音楽”に注目です。

■ 代表曲から最新曲まで--“今のB.I”を凝縮したツアータイトル公演

世界を熱狂させた楽曲群、繊細な歌心、ダンスで魅せる多面的な表現力。東京公演は、B.Iのキャリアを横断しながら「今」を鳴らすステージとなります。

B.Iについて

B.Iは、韓国を拠点にグローバルに活動するアーティスト。作詞・作曲・プロデュースまで担うアーティストとして存在感を放ち、ソロとして再始動後は、作品ごとに表現のレンジを拡張。叙情的なメロディとヒップホップを軸にしたグルーヴ、そして“感情の翻訳精度”の高いリリックで、国境を越えて支持を集めています。

ライブでは、音源の再現に留まらないアレンジや、観客との一体感を生むステージングも見どころ。今回の東京公演は、その魅力を最も濃密に味わえる機会です。

公演概要

公演名：2026 B.I TOUR: The Last Parade Tour in TOKYO

日程：2026年3月4日(水)

開場 / 開演：17:00 / 18:00

会場：東京国際フォーラム ホールA

（東京都千代田区丸の内3-5-1）

主催：J.E.T. / 131 / WONDER

制作：J.E.T.

運営：MRC TOKYO

協力：株式会社22LABEL

※開場・開演時間は変更となる場合があります。最新情報はオフィシャル発表をご確認ください。

チケット販売スケジュール

【JAPAN FANCLUB会員限定先行販売（先着）】

受付：2026年2月3日(火) 20:00～2月5日(木) 23:59

※ファンクラブ会員様にはファンクラブより別途ご案内が届きますので、そちらをご確認ください。

【先着チケット販売】

2026年2月7日(土) 12:00～

チケット販売サイト：https://eplus.jp/b.i/

公演オフィシャルページ：https://jetmusic-official.com/news/2026-bi-tour-tokyo/

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=kwU-8HvrO5k ]

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=cpB2ZMzXrss ]

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=KSODnk88Pwo ]

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=5GaVA3ebKCo ]