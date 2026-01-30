ＳＮＳ総フォロワー数１６０万人超メジャーアーティストかすこんねぅ２ｎｄデジタルシングル「とれびあん☆まじっく」のミュージックビデオを公開！

日本コロムビア株式会社

2025年9月にメジャーデビューを発表したアーティスト かすこんねぅが、1月28日(水)に配信リリースしたメジャー2ndシングル「とれびあん☆まじっく」のミュージックビデオを公開した。

新曲「とれびあん☆まじっく」は、自身の「かわいい」を作るためにトライアンドエラーを繰り返しながら奮闘する女の子たちを描いた楽曲。

ミュージックビデオでは、どこか懐かしさを感じさせるレトロな理髪店が舞台となっており、昭和を彷彿とさせる独特な手法でメイクアップが施されるものの、思い描いた姿とは裏腹に予期せぬ変身を繰り返すコミカルなストーリーが展開される。思い通りにいかないもどかしさを笑いに変え、それでも立ち上がる女の子たちへの応援歌とも言える仕上がりとなっている。

かすこんねぅの新たな魅力が詰まった本作。楽曲の疾走感とともに、何度も繰り返される「かわいい」への挑戦を、ぜひその目で確かめてほしい。



【本人コメント】

この度、2曲目となる「とれびあん☆まじっく」をリリースさせていただきました！1曲目の「お前は怪しい」とはまた違った、明るくポップな曲調となっています！

そしてMVでは、かなり怪しい美容室に迷い込んでいます。はたしてどんな展開が待ち受けているのか！？とても面白い内容となっていますので、是非お楽しみください 𝓗𝓞𝓢𝓗𝓘

MVサムネイルMVより

〈「とれびあん☆まじっく」ミュージックビデオ〉

Music Video： https://youtu.be/s4ZAhjezI_o

【Release】

2026.01.28 (wed) Release

Major 2nd Single「とれびあん☆まじっく」

Streaming / DL： https://kasukonnnnnneu.lnk.to/tresbienmagic

【プロフィール】

現役大学生の23歳。

高い発想力・企画力・トーク力を併せ持ち、自ら編集までを手掛けるYouTubeは開設からたった2か月で24万人もの登録者を獲得。

3歳から中学生までピアノを、中学生から高校3年生までの6年間吹奏楽部でアルトサックスを、大学では軽音楽部に入り、ボーカルやサックスを担当するなどといった音楽経験を持つ。

さらに特技も多岐に渡り、歌や楽器の他にも絵やウィンタースポーツを極め、スキー検定1級を所持。

2025年9月、自身も作詞に参加した「お前は怪しい」で日本コロムビアよりメジャーデビュー。

マルチな才能で男女問わず支持を集める、いま最も注目の一人！

スターダスト所属。

かすこんねぅYouTubeチャンネル

http://www.youtube.com/@kasukonneu

【Information】

Official HP：https://www.stardust.co.jp/talent/section1/kasukonneu/

日本コロムビア特設HP： https://columbia.jp/kasukonneu/

TikTok：https://www.tiktok.com/@mentaikoumasugi

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UClGPdvHj1kHEMOrxrb50ZWw

Instagram：https://www.instagram.com/kasukonnnnnneu/

X： https://x.com/kasukonnnnnneu