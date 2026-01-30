ネクライトーキー、メジャー５周年イヤーを駆け抜けて辿り着いたZepp DiverCity(TOKYO)「〆」ワンマン（ライブレポート）

日本コロムビア株式会社(Photo by Kana Tarumi)

ネクライトーキーが、1月27日(火)に<ネクライトーキー メジャーデビュー5周年単独記念公演「〆」>東京公演をZepp DiverCity(TOKYO)で開催した。

タイトルの通りメジャーデビュー5周年イヤーを締めくくるワンマンライブで、1月24日(土)に開催された大阪公演で満員のGORILLA HALLを熱狂させ、満を持して臨んだアニバーサリーイヤー・ファイナルだ。

ステージにメンバーが登場すると間髪入れずに1st AL『ONE！』の１曲目を飾る楽曲「レイニーレイニー」からこの日のライブをスタート。

続き、メジャー5周年記念EPの表題曲「モブなりのカンフー」(2025)、朝日(Gt)のボカロP「石風呂」(いしふろ)名義で発表した楽曲をセルフカバーしたMini AL『MEMORIES』(2019)から「ジャックポットなら踊らにゃソンソン」、4th Full AL『TORCH』(2024)から「悪態なんかついちまうぜ」と、バンドのヒストリーを縦横無尽に行き来するセットリストでフロアを魅了する。

(Photo by Kana Tarumi)(Photo by Kana Tarumi)(Photo by Kana Tarumi)

初期の代表曲である「こんがらがった！」「北上のススメ」を立て続けに披露し怒涛のファーストブロックを終えると、MCでもっさ(Vo/Gt)がメジャー5周年イヤーを大きなライブハウスでファンと一緒にビシっと締めくくりたかったと話し、「いっぱい曲持ってきたんでね、やりますか？」とバンドに投げかけると続くブロックへと流れ込む。

「許せ！服部」では、バンドがもっさの掲げる”CD Ver”と”LIVE Ver”のパネルに従い変幻自在にアレンジを変化させる。藤田(Ba)がお立ち台に上がると、負けじと中村郁香(Key)がショルダーキーを抱えお立ち台に上がり応戦し、白熱のソロパート・バトルでファンを魅了。カズマ・タケイ(Dr)が緩急をつけたパワフルなドラムソロを披露すると、会場からは大きな歓声が巻き起こった。

(Photo by Kana Tarumi)(Photo by Kana Tarumi)

ライブバンドならではの骨太のパフォーマンスで会場を熱狂の渦に巻き込んだ後には、最新EPに収録されたネクライトーキーの楽曲の良さが光るミドルチューン「そういうものでしょう？」などを披露。

軽快でキュートな演奏に乗せてメンバー紹介をすると、「bloom」、「ふざけてないぜ」、「あべこべ」とロックチューンの続く後半戦に突入。続き、聞き馴染みのない楽曲を披露すると“できたてのまっさら新曲”であったことを明かした。

(Photo by Kana Tarumi)

「かっこいい曲はどんどんやりたいんですよ」ともっさが語り、朝日が「いつかあなた達が死ぬ日に流れてもこの曲なら良いんじゃねぇのかって思えるようなお守りになったらいいなと思って演奏していました」と話す。まだ名前も無くレコ―ディングも行っていない新曲は、ネクライトーキーのこれからを更に期待させる、青臭く人を惹きつけるロックだった。

もっさが「この歌を歌う時は絶対に噛んではならない」と話すと、最新シングル「ら行が言えない、言葉が足りない」を披露。

もっさが「どうでしたか？ネクライトーキー自慢の曲たちは？」と投げかけると会場から大きな拍手が巻き起こり、ネクライトーキーによる一番真っすぐなロックチューン「ちょうぐにゃぐにゃ」、もっさと藤田の掛け合いを楽しめる「君はいなせなガール」、結成当初にネクライトーキーが世に知られるきっかけとなった代表曲「オシャレ大作戦」を披露。

(Photo by Kana Tarumi)

最後には、朝日が石風呂としてコロナ禍の最中に発表した楽曲「だれかとぼくら」で<いつか だれかと ぼくらが逢えるまで>と歌い、ファンとの出逢いの喜びを嚙み締めた。

(Photo by Kana Tarumi)(Photo by Kana Tarumi)

アンコールでは、このZepp DiverCity公演が追って映像作品になることを発表し、1st ALから「明日にだって」、ネクライトーキーのライブを締めくくる定番曲「遠吠えのサンセット」を届け、ネクライトーキーのメジャー5周年イヤーを締めくくった。

(Photo by Kana Tarumi)

周年イヤーを駆け抜けたネクライトーキーは、4月にワンマンライブ<ゴーゴートーキーズ！番外編～陰～><ゴーゴートーキーズ！番外編～陽～>を東阪シャングリラで開催。

”陰”なネクライトーキー、”陽”なネクライトーキーを別々に深く堪能できるスペシャルコンセプトワンマンで、オフィシャル先行(抽選)が1月31(土)18:00からの受付開始となる。

映像作品の続報、新曲の行方、陰陽ワンマンなど、ネクライトーキーの６周年イヤーからも目が離せない。

■セットリスト

2026.1.27(火)

ネクライトーキー メジャーデビュー５周年単独記念公演「〆」at 東京・Zepp DiverCity(TOKYO)

M01. レイニーレイニー

M02. モブなりのカンフー

M03. ジャックポットなら踊らにゃソンソン

M04. 悪態なんかついちまうぜ

M05. こんがらがった！

M06. 北上のススメ

M07. 気になっていく

M08. 許せ！服部

M09. そういうものでしょう？

M10. 大事なことは大事にできたら

M11. bloom

M12. ふざけてないぜ

M13. あべこべ

M14. 新曲

M15. ら行が言えない、言葉が足りない

M16. 怠惰でいいナ

M17. サカナぐらし

M18. ちょうぐにゃぐにゃ

M19. 君はいなせなガール

M20. オシャレ大作戦

M21. だれかとぼくら

Enc1. 明日にだって

Enc2. 遠吠えのサンセット

■ライブ情報

・ゴーゴートーキーズ！番外編～陰～

2026/4/4(土) 大阪 梅田シャングリラ OPEN 16:30 / START 17:00

2026/4/9(木) 東京 下北沢シャングリラ OPEN 18:15 / START 19:00

・ゴーゴートーキーズ！番外編～陽～

2026/4/5(日) 大阪 梅田シャングリラ OPEN 16:30 / START 17:00

2026/4/10(金) 東京 下北沢シャングリラ OPEN 18:15 / START 19:00

<チケット(各公演共通)>

前売：5,500円 (+1Dr)

・オフィシャル先行

受付期間：1/31(土)18:00～2/5(木)23:59

https://l-tike.com/necrytalkie/

■「ネクライトーキー」プロフィール

2017年に朝日が中心となり、もっさ、藤田、カズマ・タケイにより結成。

2019年3月に中村郁香が正式加入し現在の5人組体制に。

一瞬でリスナーの耳をキャッチするもっさの歌声と、朝日の描くシニカルな歌詞世界、音楽愛に溢れた一筋縄ではいかないメロディーは中毒性満載で、バンドシーンに留まらず多方面で話題を呼んでいる。

■「ネクライトーキー」リンク

HP： https://necrytalkie.jp/

YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@NecryTalkieOfficial

X： https://x.com/Talkie_official

Instagram： https://www.instagram.com/necry_talkie_official/

TikTok： https://www.tiktok.com/@necrytalkie_official

Nippon Columbiaアーティストページ： https://columbia.jp/necrytalkie/