米国モーゲージ市場×世界最先端AIが生み出す次世代型利子収入による”資産運用の新時代”を提唱『モーゲージ・サミット2026』　全国3会場で開催決定

Sun West Investments Trust

Sun West Investments Trustは、世界最大かつ最も成熟した金融市場である米国モーゲージ市場を舞台に、AIを活用した次世代型・利子収入モデルを紹介する特別イベント「モーゲージ・サミット 2026」を開催いたします。

本サミットでは、株式や投資信託といった「価格変動型の資産運用」とは一線を画す、モーゲージ（住宅ローン）という実需から生まれる利子収入に焦点を当て、なぜ今、“資産運用の新時代”が始まろうとしているのかを、背景・構造・実例の三方向から紐解いていく企画となっております。

モーゲージサミット２０２５開催の様子（東京）

背景１.：なぜ利子収入なのか

日本における資産形成は、長年にわたり「将来の値上がりへの期待」に依存した投資手法が中心となってきました。株式、投資信託をはじめとする多くの金融商品は、経済状況や金融政策だけでなく、市場心理といった個人投資家では計り知れない要因によって価格が変動しています。

その結果、多くの個人投資家は、価格の上下に精神的に耐えられず、下落局面で損切りを行い、長期運用を継続できないまま資産形成に至らないという現実に直面してきました。

これは単に「知識不足」が招いている問題ではなく、日本人のDNAそのものが、狩猟的な価格変動型投資に向いていないという構造的な問題だと考えています。

背景２.：なぜ米国モーゲージなのか

米国モーゲージ市場が生み出す収益の本質は、将来の期待値ではなく、「今、実際に支払われている約束された利子」にあります。

住宅ローンは人々の生活を支える実需そのものです。景気の良し悪しに関わらず、人は住居を必要とし、その取得・維持を支えているのがモーゲージなのです。



米国では物価上昇が経済を牽引しており、住宅ローン金利は5－8％台で推移をしています。この市場に銀行金利の低い日本からアクセスが可能になると、非常に魅力的な資産形成手段となり得えます。

モーゲージから生まれる利子収入は、実需に支えられ、長期契約に基づき、法律とデータによって管理される極めて再現性の高いキャッシュフローです。

期待に賭け続ける投資から、実需に支えられ、時間と共に育つ融資型資産運用へ。

【イベント概要】

▪︎イベントオフィシャルサイト

https://mortgage-summit.com/

[東京]

開催日時：2026年2月21日（土）11時30分 開場

・12:00～14:20 (サミット)

・14:30～16:00 (カクテル レセプション)

会場：【東京ポートシティー竹芝/ポートホール】(https://maps.app.goo.gl/8nMZwMXqG4nmAPR48)

[大阪]

開催日時：2026年2月23日（月）11時30分 開場

・12:00～14:20 (サミット)

・14:30～16:00 (カクテル レセプション)

会場：【グランキューブ大阪/ホールE】(https://www.google.com/maps/place/%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%96%E5%A4%A7%E9%98%AA(%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E7%AB%8B%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E5%A0%B4%EF%BC%89/@34.689383,135.4862,17z/data=!3m2!4b1!5s0x6000e658eb6daf73:0xc3d47ee41f4d0cf0!4m6!3m5!1s0x6000e658eb20202f:0xc3e1552c4163ec4!8m2!3d34.689383!4d135.4862!16s%2Fm%2F05f7tkt?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDExMy4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=62cd0597-64ff-4829-97bc-224948b48e58)

[岡山]

開催日時：2026年2月25日（水）19時30分 開場

・20:00～22:00 (サミット)

会場：【岡山国際ホテル/丹頂の間】(https://www.google.com/maps/place/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB/@34.649965,133.948491,17z/data=!3m1!5s0x355408874e68abb9:0x773742c232ab5101!4m10!3m9!1s0x355408874cd643c9:0x185acd0d3b6a206a!5m3!1s2026-02-24!4m1!1i2!8m2!3d34.649965!4d133.948491!16s%2Fg%2F1234t96d?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDExMy4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=0b6918d5-35d4-4ba1-b019-e0b96df2121a)

▪︎スペシャルゲスト

本サミットでは、実際に米国で住宅ローンの提供を行っている老舗かつ大手のモーゲージ会社Sun West MortgageのCEOである パヴァン・アラガワル 氏を特別に招き、モーゲージの本質、ならびに利子収入ビジネスの最前線について直接話を聞くことができます。

45年にわたり全米で何十万件もの住宅ローンを提供してきた現場の当事者だからこそ語れる、利子収入の持続性やリスク管理の実態は、書籍やメディアでは決して得られない、一次情報に触れる貴重な機会となります。

▪︎来場者特典｜モーゲージ・サミット限定カレー

ご来場いただいた皆さま全員に、”モーゲージ・サミット”オリジナルカレーをプレゼント。

《なぜ、カレーなのか！？》

カレーは、インドで生まれ、英国を経て日本へ渡ってきたのちに、今や日本の国民食として、誰もが当たり前に親しむ存在となりました。私たちが提供する『モーゲージ運用』もまた、日本人の資産運用においてスタンダードとなってもらいたい。という想いを込めて、ご用意しております。

また、「日本式カレー」は新たな日本食として、世界を魅了しているかのように、モーゲージ投資を活用し”日本人の魅力”を世界へ発信してもらいたいという願いも込めてられています。

《お選びした一皿》

お選びしたのは、1948年創業。

鳥取の地で70年以上の歴史を紡いできた

老舗「喫茶ベニ屋」のビーフカレー。

じっくり煮込んだ豚骨スープをベースに、

鳥取和牛を惜しみなく使用した濃厚な黒。

その重なり合う深みは、45年にわたり信頼と実績を積み上げたSUN WEST MORTGAGE社の歩みと重なります。

信頼の上に築く、資産形成の新時代。

その幕開けを、歴史が醸し出す至高の一皿と共に、ぜひご体感ください。

Sun West Investments Trust（SWIT）について

Sun West Investments Trust は、AIによって選定された高品質なモーゲージ担保証券に世界の投資家がアクセスできるようにすることを目的とした、デラウェア州の法定信託である。

Sun West Mortgage Company, Inc. および Celligence International, LLC と連携し、先進的な自動化とAIを活用して、住宅ローンポートフォリオを高精度・高一貫性・高コンプライアンスで取得・管理する。機関投資家レベルのアンダーライティングと最先端のテクノロジーを融合させたSWITは、担保付きの安定した収益を提供し、モーゲージ投資市場に新たな透明性と効率性をもたらす。

グローバルなアクセスを想定して設計されており、まずは日本の投資家を対象に展開を開始し、米国不動産信用市場における新たな機会を広げていく。

公式ウェブサイト： https://www.swi-trust.com/

Sun West Mortgage Company（NMLS ID 3277）について

Sun West Mortgage Company, Inc. は、顧客に驚きのある体験を提供することに専念している。Angel AI テクノロジーによって、住宅購入者、規制当局、証券投資家に対し、これまでにないスピードと無誤差の体験を提供できるようになった。

同社は「人・経験・技術・商品」というコアバリューを重視している。1980年に「顧客第一」の視点と、住宅ローン手続きを簡単でストレスのないものにしたいという思いから創業された。

それ以来、数十億ドル規模のローンポートフォリオを管理しており、アメリカ50州、コロンビア特別区、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島でライセンスを取得している。

倫理と規律の文化が組織全体に浸透しており、45年にわたり何十万人もの顧客に支持されてきた。

*Sun West Mortgage CompanyとSWITは資本関係はありません。

会社名: Sun West Mortgage Company（NMLS ID 3277）

詳細情報： https://www.swmc.com/(https://www.swmc.com/)

本社所在地： 18303 Gridley Rd, Cerritos, CA 90703

電話番号： +1(800) 453-7884

ライセンス情報： https://www.nmlsconsumeraccess.org/EntityDetails.aspx/COMPANY/3277

【本件に関するお問い合わせ先】

Sun West Investments Trust

広報担当宛

E-mail：hello@swi-trust.com