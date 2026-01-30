BEAMS SPORTS×琉球ゴールデンキングスのコラボプロジェクト「KINGS with BEAMS SPORTS」第四弾を発売
琉球ゴールデンキングスと、株式会社ビームスが展開する〈BEAMS SPORTS〉とのコラボレーションプロジェクト「KINGS with BEAMS SPORTS」の第四弾として、「Clutch Time Collection 2」を発売します。
第三弾のコンセプトを継承した「Clutch Time Collection 2」は、“ライフスタイルの一部としてスポーツを楽しんでほしい”という、本プロジェクトにおけるキングスと〈BEAMS SPORTS〉の両者の想いをファッションアイテムに落とし込みました。キングスやバスケットボールを身近に感じていただけるよう、日常でも着回しができるファッションアイテムに仕上げています。
オリジナルファッションアイテムは、2026年2月4日(水)より、沖縄サントリーアリーナのアリーナショップおよびキングス公式オンラインショップにて販売を開始します。
また、アリーナショップでは発売にあわせて2月4日(水)より、今回のコレクションの世界観を表現した期間限定の特別装飾を実施いたします。
「KINGS with BEAMS SPORTS」 第四弾 特設ページ
https://goldenkings.jp/kings_with_beamssports_vol.4/
■「KINGS with BEAMS SPORTS」第四弾 オリジナルファッションアイテム
「Clutch Time Collection 2」
「Clutch Time Collection」は限界を超えて挑み続ける選手たちの姿にインスパイアされたコレクション。
全身全霊をかけて最後の一秒まで戦う選手たちとともに、さらなる高みへ
▽各アイテムの詳細はこちら
https://www.bleague-shop.jp/coordinate/detail/399
■アリーナショップにて2/4(水)より特別装飾を実施
場所：沖縄サントリーアリーナ 1Fアリーナショップ
住所：〒904-0034 沖縄県沖縄市山内1丁目16番1号 1F
発売：2026年2月4日(水) 10:00～
※整列は当日の8:30より開始します。アリーナショップ前での整列開始時刻以前の待機はご遠慮ください。
※より多くのお客さまにお買い求めいただけるよう、アリーナショップでは、2/4(水)発売の「Clutch Time Collection 2」の商品は、おひとりさま1会計につき5点までとさせていただきます。
※入場時は混み合う可能性がございます。皆さまの安全面を考慮し、入場規制を行う場合がございますので予めご了承ください。
■キングス公式オンラインショップ
発売 2026年2月4日(水) 10:00～
URL▷https://www.bleague-shop.jp/rg/
■「KINGS with BEAMS SPORTS」とは
「KINGS with BEAMS SPORTS」は、スポーツカルチャーが生み出すポジティブなエネルギーを身近に感じてもらうきっかけを作る〈BEAMS SPORTS〉と、スポーツの潜在的可能性を最大限に引き出し、より良い社会の形成に貢献していくための合言葉“沖縄をもっと元気に！”を活動理念に掲げる琉球ゴールデンキングス、その両者の想いが合致し、2022年に始動したコラボレーションプロジェクトです。
〈BEAMS SPORTS〉と琉球ゴールデンキングスは、バスケットボールというスポーツと沖縄のカルチャーを通じて、両者を取り巻くコミュニティを、さらに広げていくことを目指します。
第一弾プロジェクト実施内容（2022-23シーズン）
●第一弾 琉球ゴールデンキングス公式サイトNEWS(https://goldenkings.jp/news/detail/id=17723)
●2023年1月11日実施『BEAMS SPORTS GAME』アフターレポート(https://www.beams.co.jp/special/beamssports/feature/kings/)
第二弾プロジェクト実施内容（2023-24シーズン）
●第二弾 琉球ゴールデンキングス公式サイトNEWS(https://goldenkings.jp/news/detail/id=19354)
●2023年12月20日 第二弾 発売初日の沖縄アリーナに密着(https://www.beams.co.jp/special/beamssports/news/2673/?srsltid=AfmBOorKm74SEwXeAjx-7O_LO-K532zdOqTSU-936sDsuj7A8dwqW7aU)
第三弾プロジェクト実施内容（2025-26シーズン）
●第三弾 琉球ゴールデンキングス公式サイトNEWS(https://goldenkings.jp/news/detail/id=21847)
■BEAMS SPORTS
「BEAMS SPORTS」は、スポーツとファッションの掛け合わせで、誰もが楽しめるスポーツカルチャーをプロデュースするブランドです。同名のウェブメディアでは、様々な分野で活躍するアスリートやスポーツ愛好家に加え、BEAMS社員の視点からも、モノや音楽、漫画、食など、運動を楽しむライフスタイルを広く紹介しています。これまで数多くのチームユニフォームや競技用のウェア、応援グッズなどを手掛けた経験から、スポーツを盛り上げ、アスリートの最高のパフォーマンスを演出し、ポジティブなエネルギーを共有するためにBEAMSができることを考え取り組んでいます。
公式サイト ：https://www.beams.co.jp/special/beamssports/
公式インスタグラム ：https://www.instagram.com/beams_sports/