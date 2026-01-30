松山周辺の自動販売機が“街の広告媒体”に──株式会社エヌケイワイ、自動販売機広告看板サービスを本格展開

株式会社三福ホールディングス

愛媛県松山市に本社を置く三福グループの株式会社エヌケイワイは、松山周辺に設置している約1,200台の自動販売機を活用した「自動販売機広告看板サービス」を本格的に展開いたします。

自動販売機は、通勤・通学・買い物・散歩など、日常生活のあらゆるシーンで人の目に触れる存在です。特定の時間帯や年齢層に偏らず、地域に暮らす幅広い層へ自然に情報を届けられる点が大きな特徴です。

地元企業・店舗のPRに最適。地域密着型の広告展開を実現

本サービスは、地元企業・店舗・事業者様の認知向上やイメージ訴求を目的とした広告展開に最適です。

「お店や会社の名前をPRしたい」「地域の方にもっと知ってもらいたい」といったニーズに対し、自動販売機という生活導線上の媒体を通じて、無理なく・継続的にPRすることが可能です。

地域密着で展開してきたエヌケイワイだからこそ、松山エリアの特性を踏まえた設置提案も行っています。

月額2,500円から始められる、わかりやすい料金設定

広告サイズは3種類をご用意し、設置台数に応じた料金体系を採用しています。

3ヶ所：月額 5,000円 5ヶ所：月額 4,000円 10ヶ所：月額 3,500円 20ヶ所：月額 2,500円

※掲載箇所数が多い場合は、別途ご相談を承ります。

初期費用を抑えながら、継続的な露出が可能な広告手法として、多くの事業者様にご活用いただけます。

掲載期間は原則3年間。長期的な認知形成をサポート

広告の掲載期間は原則3年間とし、短期的な販促ではなく、じわじわと効く認知形成を重視しています。

日々の生活の中で繰り返し目に入ることで、企業名や店舗名が自然と記憶に残る──そんな広告効果を目指しています。

松山周辺1,200台のネットワークを活かした広告展開

エヌケイワイは、松山周辺エリアに約1,200台の自動販売機を設置・運営しています。

立地や周辺環境を踏まえたご提案も可能で、企業様・店舗様のターゲットに応じたエリア選定についてもご相談いただけます。

「地域で選ばれる企業・お店づくり」を、自動販売機広告を通じてサポートします。

広告掲載のご相談・お問い合わせについて

広告掲載をご希望の方、詳細を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

掲載内容・設置箇所・台数など、ご要望を伺いながら最適なプランをご提案いたします。

■会社名：株式会社エヌケイワイ

■住所：愛媛県松山市高岡町139-6

（地図：https://maps.app.goo.gl/NUVu34nvgTxGzzhY6）

■電話番号：089-921-2096

■HP：https://nky.bz/

■受付時間：平日9:00～17:00