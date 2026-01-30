幸村佳苗が表紙イラスト『ihr HertZ 2026年3月号』本日1/30発売！

株式会社大洋図書

『ihr HertZ 2026年3月号』




発売：1/30（金）｜ 配信：2/20（金）



【巻頭カラー】


✧望田くんは恋をしている……木下けい子






Ωの花燭 共鳴恋情……岩本 薫＆幸村佳苗






囀る鳥は羽ばたかない……ヨネダコウ


秘密守……ハル


落としてみせろよルーキーくん……沢マチコ


ひかりめぐりまたたいて……山下 街


こころこいして……AME SOTA


喫茶カンコドリ……百年子


ブルーエンドの続きから……ツノナツメ


推しはぷりんす・あ・ら・もーど……関口かんこ


イニシエイト……epaule


灯台守とかもめの子……吾妻香夜


荒らし配信者とドS弁護士……東野 裕


［特別掲載］つばめがくるりと輪を描いた……後藤


［特別掲載］あめとつち……庭田羊々



【表紙作家インタビュー】


幸村佳苗



【BLエッセイ「執着」特集】


滝壺ゼゼラ


ねあ


柊木メイ


三角すみ



【リレーエッセイ】


上田にく



