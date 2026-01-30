幸村佳苗が表紙イラスト『ihr HertZ 2026年3月号』本日1/30発売！
株式会社大洋図書
『ihr HertZ 2026年3月号』
発売：1/30（金）｜ 配信：2/20（金）
【巻頭カラー】
✧望田くんは恋をしている……木下けい子
Ωの花燭 共鳴恋情……岩本 薫＆幸村佳苗
囀る鳥は羽ばたかない……ヨネダコウ
秘密守……ハル
落としてみせろよルーキーくん……沢マチコ
ひかりめぐりまたたいて……山下 街
こころこいして……AME SOTA
喫茶カンコドリ……百年子
ブルーエンドの続きから……ツノナツメ
推しはぷりんす・あ・ら・もーど……関口かんこ
イニシエイト……epaule
灯台守とかもめの子……吾妻香夜
荒らし配信者とドS弁護士……東野 裕
［特別掲載］つばめがくるりと輪を描いた……後藤
［特別掲載］あめとつち……庭田羊々
【表紙作家インタビュー】
幸村佳苗
【BLエッセイ「執着」特集】
滝壺ゼゼラ
ねあ
柊木メイ
三角すみ
【リレーエッセイ】
上田にく
■ 詳細はこちら ▶︎ https://bs-garden.com/product/00105/
■ ihr HertZ_CRAFT編集部公式X ▶︎ https://x.com/ihrHertZ_CRAFT