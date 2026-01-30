大人男性向けメディア「大人男子ラボ」などを展開する株式会社CiiK、ライフスタイルブランド「RETØUCH（レタッチ）」アパレルラインのブランドロゴをリニューアル

株式会社CiiK

メンズヘアコスメ・アパレルブランド「RETØUCH（レタッチ）(https://re-touch.tokyo/?srsltid=AfmBOorNxFZIF3ayKdMXyHK0CYUfOTNurI_k1vT364FkHIrC4AHwFwYn)」や、大人男性向けメディア「大人男子ラボ(https://www.instagram.com/otona.danshi_labo/)」などライフスタイル領域でブランド・メディアを展開する株式会社CiiK（読み：シーク、本社：東京都渋谷区、代表取締役：宮永瑛人）は、展開するライフスタイルブランド「RETØUCH（レタッチ）」のアパレルラインにおいて、ブランドロゴをリニューアルしたことをお知らせいたします。

このたびのリニューアルにより、ブランドが掲げるコンセプト「大人男子のちょうどいい身だしなみ」を追求し、「ロゴとウェアの理想的な関係性」へと反映させ、より日常に馴染み、着る人の佇まいや清潔感を引き立てる設計にアップデートいたしました。

ライフスタイルブランド「RETØUCH」について

RETØUCHは2021年に始まった、美容師・メディア発のメンズヘア・コスメ、アパレルを扱うライフスタイルブランドです。

20代後半から30代の「大人男子」をコアターゲットに、メンズヘア・コスメ、アパレルまで横断して展開し、ユーザーの日常に寄り添い続けるとともに、独自の「男の身だしなみ文化」とコミュニティを創出してまいりました。

「RETØUCH」の特徴

1. オンライン販売に留まらず、全国各地の店舗販売による急速な市場浸透

ECから始まったRETØUCHのメンズヘア・コスメは、主要ECプラットフォーム上で数々の賞を獲得（※）するほか、現在は、伊勢丹新宿店メンズ館、阪急メンズ東京、ジェイアール名古屋タカシマヤといった国内有数の百貨店をはじめ、全国の人気美容室にも拡大しています。

さらに、今春よりさまざまな店舗への導入が決定しており、販路が拡大しております。

2. 当社SNSアカウント総フォロワー数100万人超えの声を聴く「ユーザーファースト」と、メンズヘアのプロフェッショナルとの共同開発商品

RETØUCHが支持される強みは、ターゲットユーザーのリアルな声やプロの技術を融合した、圧倒的な「解像度の高い商品開発力」にあります。

100万人のリアルな声を聴く自社メディア

運営する大人男性向けメディア「大人男子ラボ(https://www.instagram.com/otona.danshi_labo/)」を軸に、InstagramをはじめとしたSNS関連アカウントでは、100万人超えの総フォロワー数を有しており、ターゲットユーザーのリアルな悩みや意見を、日々吸い上げることが可能な体制を構築しています。

メンズヘアのプロフェッショナルとの共同開発

RETØUCHの象徴的なプロダクトであるヘアワックス「WAVE -HAIR WAX-(https://re-touch.tokyo/products/nu-wave) 」は、渋谷を中心に全国17か所に拠点を持つ人気のメンズパーマサロン「fifth」と共同開発。

プロの仕上がりを誰でも再現できる機能性と、大人男子が求める感性を極限まで追求し、商品開発を行いました。

WAVE -HAIR WAX-3. コミュニティの熱量を証明する、継続的な「リアルの場」の接点

RETØUCHアパレルラインにおいては、新作リリースのたびにポップアップイベントを開催。

オンラインのみならず、リアルな場の接点を設けることでさらなる熱狂的なコミュニティを形成しています。

「ユーザーと直接対話する場」を大切にしており、継続することで、D2Cブランドの枠を超えた、深い顧客ロイヤリティを実現しています。

4. コスメ・ヘアから、そしてアパレルへ。拡がる「大人の身だしなみ」

リップクリームやBBクリームなどのコスメの開発・販売からスタートしたRETØUCHは、ヘアプロダクトで確立した「清潔感とセンス」の基準をアパレルラインへと拡張し展開をしています。

「失敗したくない。けれど、無難なだけでは物足りない。」そんな大人男子の心理に深く応えるため、プロダクトごとに最適なビジュアルアイデンティティ（ロゴデザイン）を採用しています。

象徴としてのコスメ・ヘア、そして日常に溶け込むアパレル。RETØUCHは、当社のミッションである「One Temperature -体温を1℃上げる。-」を体現すべく、トータルでの身だしなみを提案し続けます。

ロゴリニューアルの背景「主張」から「調和」へ。

RETØUCHアパレルが追求する、大人男子の理想的な身だしなみ

RETØUCHのアパレルラインは、これまでブランドの象徴である「R」を基調としたアイコニックなロゴを展開してまいりました。

一方、当社が追及する「大人男子のちょうどいい身だしなみ」において目指すのは、「失敗したくない」「第一印象を良くしたい」という大人男子の願いに応えつつ、既存のベーシックウェアでは物足りなさを感じる方へ向けた、絶妙なバランスの「ちょうどよさ」です。

ウェアの素材やシルエットを極限までシンプルに、ミニマルに設計していく中で、プロダクトが理想形に近づくにつれ「ロゴとウェアの理想的な関係性」が見えてまいりました。

新しいブランドロゴに込めた想い

このような背景のもと、「R」のシンボルロゴから、ミニマルなサンセリフ調の「RETOUCH」ワードマークへ移行することで、より日常に馴染み、着る人の佇まいや清潔感を引き立てる設計に整えました。RETØUCHの服作りで大切にしている思想は「外に向けた強い主張ではなく、自分自身を整え、日々の生活で体温がほんの少し上がるような時をつくる。“静かな選択肢”を生み出す。」ということです。

ロゴデザインも同様に、視線を集めるための記号ではなく、服の質感やシルエット、空気感を邪魔することなく生活の中に自然に残り続ける要素として捉え、このたびの新デザインに至りました。

なおコスメ・ヘアのラインで使用している「R」のシンボルロゴは、ブランドの核として引き続き採用します。

日常に寄り添うアパレルには静かなワードマークを、手に取る瞬間のスイッチとなるコスメ・ヘアのプロダクトにはシンボルを。それぞれのアイテムが担う体験に合わせて表現を最適化しながら、ライフスタイルブランド RETØUCHとしての一貫した世界観を築いてまいります。

旧ロゴ：「R」シンボルロゴ新ロゴ：「RETOUCH」ワードマーク

なお、RETØUCHは、原宿に直営店を構えており、商品を手に取ってご試着いただけます。

店舗：「RETØUCH by fifth harajuku」

住所：東京都渋谷区神宮前4-31-16 ALLEY HARAJUKU 3F

最寄駅：原宿駅or明治神宮前駅（5番出口）

営業時間：11:00-20:00

定休日：月曜日（月曜日が祝日の場合は翌火曜日）

RETØUCH by fifth harajuku

さらに、RETØUCHアパレルラインの定期的なポップアップイベントも当社の渋谷神南スタジオにて定期的に開催しています。開催情報は、「大人男子LABO」Instagram アカウント(https://www.instagram.com/otona.danshi_labo/)より最新情報をお伝えしております。

今後の展望

渋谷神南スタジオ

CiiKは「One Temperature -体温を1℃上げる。-」をミッションに「コンテンツ（情報）」「プロダクト（商品）」「リアル（場）」が三位一体となった体験価値を提供しており、今後も生活者の感情と意思決定に寄り添う体験を磨き続けてまいります。

また、単に“良いものを売る”のではなく、背景・選び方・使い方まで含めた情報と、手に取った瞬間の納得感、そしてリアルな接点で生まれる高揚感までを一連のストーリーとして届けることで、日常の中で自然に体温が上がるブランド体験の提供を目指します。

今後は、このたびのRETØUCHアパレルラインのロゴリニューアルといった自社の取り組みに閉じることなく、企業や小売各社との協業においても進行予定です。

最適な導入機会や購買体験を共創しながら各社の強みを掛け合わせることで、生活者に対し、さらなる価値提供に尽力してまいります。

※「RETØUCH」ヘア・コスメ商品の主な受賞実績

「WAVE -HAIR WAX- / ヘアワックス(https://re-touch.tokyo/products/nu-wave)」

・Amazon ヘアスタイリングクリーム・ローション - 1位

・楽天ベストコスメ2025 メンズ大賞 スタイリング剤 - 2位

「HAIR GREASE / ヘアグリース(https://re-touch.tokyo/products/hair-grease-retouch-nu-series)」

・Amazon ヘアスタイリングポマード-1位

・楽天ベストコスメ2025 メンズ大賞 スタイリング剤 - 3位

「HAIR BALM / ヘアバーム(https://re-touch.tokyo/products/nu-hairbalm)」香り：フレッシュミント

・楽天ベストコスメ2024 メンズ大賞 スタイリング剤 - 3位

「BB Cream(https://re-touch.tokyo/products/bb-cream-bb11002)」

・楽天ベストコスメ2025 メンズ大賞 ファンデーション・その他ベースメイク - 2位

ショップ全体

・楽天市場店舗 2025年2月度 月間優良ショップ

株式会社CiiKについて（ https://www.ciik.tokyo/ ）

株式会社CiiKは「One Temperature -体温を1℃上げる。-」をミッションに、ライフスタイル領域でブランド・メディアを展開する企業です。

メンズヘアコスメ・アパレルブランド「RETØUCH（レタッチ）(https://re-touch.tokyo/?srsltid=AfmBOorNxFZIF3ayKdMXyHK0CYUfOTNurI_k1vT364FkHIrC4AHwFwYn)」を中心に、大人男性向けメディア「大人男子ラボ(https://www.instagram.com/otona.danshi_labo/)」「それでも、美味いもん。(https://www.instagram.com/sore_uma/)」、フレグランスブランド「Tools8(https://tools8.jp/)」、韓国メディア・韓国ブランドセレクトショップ「WELCOME TO JUNCTION(https://welcome-to-junction.com/)」を運営し、InstagramをはじめとしたSNS関連アカウントの総フォロワー数は100万人超え。

「コンテンツ（情報）」「プロダクト（商品）」「リアル（場）」が三位一体となった体験価値を提供するとともに、より多くの人の体温を1℃上げる社会を目指しています。

CiiK代表・宮永瑛人 について

株式会社CiiK 代表取締役 宮永瑛人

1990年生まれ。日本美容専門学校卒業後、都内の有名ヘアサロン勤務を経て2018年に独立。

2020年に株式会社CiiKを設立。

同社代表として、メディア「大人男子LABO」やライフスタイルブランド「RETØUCH」の立ち上げを皮切りに、現在はフレグランス、韓国カルチャー、リテール支援など、多岐にわたるライフスタイル事業のポートフォリオを構築。

コンテンツ・プロダクト・リアルを横断した体験設計を主軸に、生活者のインサイトを捉えたブランド運営と事業の拡張を牽引。美容師としての現場知見を経営視点へと昇華させ、新しいライフスタイル市場の創出に取り組んでいる。

会社概要

社名：株式会社CiiK（読み：シーク）

英文：CiiK Inc.

本社：東京都渋谷区渋谷3-6-2エクラート渋谷5F

設立：2020年7月

代表者：代表取締役 宮永瑛人

URL： https://www.ciik.tokyo/