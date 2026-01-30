『いぶすき春のグルメ祭り ～桜鯛といぶすき野菜～』 開催！

公益社団法人 指宿市観光協会

2026 年2 月1 日（日）～3 月31 日（火）の期間中

指宿の旬の素材を集めて参加各店が腕を振るう

『いぶすき春のグルメ祭り ～桜鯛といぶすき野菜』が開催されます！

【いぶすきグルメ祭り ホームページ】

https://www.ibusuki.or.jp/eat/gourmetfes/(https://www.ibusuki.or.jp/eat/gourmetfes/)

いぶすきグルメ祭り実行委員会

指宿の豊富な食材を活用し、商工業、観光業、漁業、農業、畜産業、水産加工業等が一体となって、「食」を通じた事業を展開し、消費の拡大、観光誘客を図るとともに、地域経済の発展に寄与するため関係団体で実行委員会を設立いたしました。

実行委員会には、農業畜産関係のいぶすき農業協同組合をはじめ、指宿漁業協同組合、山川町漁業協同組合、かいゑい漁業協同組合の市内3 つの漁協、水産加工業の観点より山川水産加工業協同組合、各種団体として、事務局を担う指宿商工会議所をはじめ、菜の花商工会、（公社）指宿市観光協会、いぶすき観光デザイン、ホテル・旅館業より指宿観光受入代表者会議等で組織されている他、長年指宿で食の活動を行っている「指宿郷土料理開発研究会（ホテル・旅館の調理長で組織）」にも協力をいただき、事業を展開して参ります。

『いぶすき春のグルメ祭り ～桜鯛といぶすき野菜～』

事業の舞台である指宿は、穏やかな錦江湾と南に開けた東シナ海に囲まれており、中央には池田湖を抱え、肥沃で特別な火山性の大地を持ち、そして、それらの特別な条件が生み出す極上の素材と、日本の食文化を支えてきた鰹節等の歴史も有しております。当イベントは、今回で通算3 回目・春のグルメ祭りとしては2 回目の開催となります。

いぶすき春のグルメ祭り概要

イベントチラシ

■開催内容 : 開催期間中、市内の飲食店において、桜鯛やいぶすき野菜等をテーマとしたメニューを各店が考案し、提供いたします。ぜひ指宿の旬の素材をお楽しみください。

■開催期間 : 令和8 年2 月1 日(日)～3 月31 日(火)

■参加店舗一覧 ※添付の資料参照

市内 飲食店等 37 施設

市内 宿泊施設 11 施設 合計 48 施設 ※1 月30 日現在

期間中は、のぼりを目印に、市内各参加店において、旬の食材を使用したメニューを提供いたしますので、各参加店において、指宿の旬の味をぜひお楽しみください！

いぶすきグルメ祭りを支える、指宿が誇る食の凄み

参加店舗の目印ののぼり旗海の幸

事業の舞台「指宿」は、穏やかな錦江湾と南に開けた東シナ海に囲まれております。錦江湾は年間を通して穏やかで、漁に出られる日数も多く、安定した食材の供給が可能です。また、南に広がる東シナ海は、獲れる魚も豊富で、特に南北に広い鹿児島県は、日本で水揚げされる魚の約半数を獲ることができると言われています。

指宿の桜鯛

春の時期に揚がる鯛のことを言い、産卵時期で身肥えしていて、この時期に食すと特に美味しいとされています。指宿には、この時期に回遊している鯛が錦江湾に入ってきて、ふっくらしてほのかにピンクっぽい良い色の鯛が良く揚がります。

天然の良港「山川港」の歴史と食

約5,700 年前の火山噴火でできた山川湾にある「山川港」は、中世の頃より栄える天然の良港で、湾口に位置しています。中でも、鰹の水揚げ場として知られており、鰹節の生産が盛んです。鰹節の中で最も高級な「本枯本節」は、指宿産が全国の約8 割のシェアを占め、「和食」の文化を支えています。また、水揚げされた鰹を、最適な焼き具合で仕上げた「鰹のたたき」は絶品です。

山の幸と指宿が誇る生産日本一

市の中央に九州一の池田湖を抱え、火山性の大地が広がる指宿は、肥沃で特別な大地を持ち、全域で豊富な農産物が生産されています。中でも、12 月～4 月頃に穫れる「ソラマメ」や「スナップエンドウ」、4 月～10 月頃の「オクラ」は生産日本一を誇ります。また、「そら豆スイーツ」や「オクラソフトクリーム」各種漬物など、加工品も人気です。

これらの、指宿の豊富な食材を活用して、商工業、観光業、農業、畜産業、水産業が一体となって事業を展開いたします。

ぜひ、指宿の食をお楽しみください！

いぶすき春のグルメ祭りを記念した 『キックオフイベント』 開催！

指宿の長期間グルメイベント「いぶすき春のグルメ祭り」の開催を記念して、今回も「キックオフイベント」を開催します！

当日は、旬の食材の販売や、各ホテル・旅館調理師による桜鯛のにぎり寿し・押し寿司の販売や、かつおぶし商品販売、茶節の振る舞い、鮮魚販売、すり身の試食・販売、ステージイベント等、盛りだくさんの内容で開催いたします。

ぜひたくさんのご来場をお待ちいたしております!

いぶすきグルメ祭り キックオフイベント 概要

■開 催 日 ： 令和8 年2 月1 日(日)

■開催場所 ： 山川町漁協水揚げ場(指宿市山川福元)

■開催時間 ： 10:00～14:00 ■連 絡 先 ： 0993-22-2473

■主 催 者 ： いぶすきグルメ祭り実行委員会 事務局 指宿商工会議所

＜お問い合わせ先＞

いぶすきグルメ祭り実行委員会

事務局 指宿商工会議所 内

TEL 0993-22-2473／FAX 0993-24-3175 ／MAIL：ibucci@ibusuki-cci.or.jp