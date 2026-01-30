日本の英語教育が新たなステージへ！アライブが挑む「英語×非認知能力」の次世代モデルを、非認知能力研究の第一人者・中山芳一氏とともに始動

株式会社アライブ

英語の保育園・英会話スクール・英語の学童を展開する株式会社アライブ（本社：名古屋市、代表取締役：三井博美）は、英語教育プログラムのさらなる高度化と、非認知能力の体系的な育成を目的として、2026年１月に、日本における非認知能力研究の第一人者である中山芳一氏とカリキュラム開発に関する顧問契約を締結いたしました。

今回の提携により、アライブが創業以来実践してきた「EQ（心の知能指数）」を重視した教育に専門的な知見が加わり、AI時代においても代替不可能な「真のコミュニケーション能力」を育む次世代型教育モデルを確立いたします。

提携の背景：創業から続く「認知能力」と「非認知能力」の並行育成

株式会社アライブは創業以来、その運営するスクールにおいて、英語の語学習得にとどまらず、EQ（感情知能）を中心とする非認知能力とIQ（知識・技能）に代表される認知能力を同時に育む教育を一貫して実践してきました。保育園・英会話スクール・学童・STEMスクールなど、すべての事業において、「学力」だけでなく、「自己肯定感・共感力・やり抜く力・探究心」といった「人間力」を育てるカリキュラムを教育の中核に据えています。

また、代表の三井によるスタンフォード大学での教育視察、ハーバード大学の専門家との連携、シリコンバレーの教育家との共同プロジェクトを通じ、STEAM教育、SDGs、起業家教育などの世界水準の学びもオールイングリッシュで導入してきました。これにより、「英語の学び」を、「思考や創造、対話を行うための“実践的ツール”として使いこなす力」に変えた形での育成を実現しています。

現場での子どもたちの大きな変化

これまでの実践（英語教育）を通じ、アライブの子どもたちには、次のような具体的な変化や成長が見られています。

・共感力やチーム力の向上：友達同士が自然に助け合い、互いを尊重するクラス文化が定着

・探究心や主体性の育成：アイディアを出し合い、NPO活動や社会課題に関心を持つなど「起業家精神」の芽生え

・視野の拡大：「願い」を言葉にすることで、社会や他者への関心が深まり、考えの幅が広がる変化

例えば、七夕の短冊に「自分の欲しいもの」だけを書いていた子どもたちが、次第に「周りの人の幸せ」や「社会への願い」を書くようになるなど、思いやりと視野の広がりが生まれています。また、クラス内で学習ペースの異なるクラスメイトがいても、待って支え合う文化が育まれ、安心して挑戦できる学びの教室環境が形成されています。意見の違いを受け入れ、多様性を尊重する姿勢も自然と育ち、クラス全体が「チーム」として成長していく様子は、アライブが目指す教育の可能性を象徴しています。

株式会社アライブ 代表取締役 三井博美 コメント

「中山先生とのコラボレーションを大変光栄に思っております。幼少期の英語教育は、語学力の習得だけでなく、自己肯定感や共感力、挑戦する勇気といった“生きる力”を育む貴重な機会です。私は、将来、翻訳や通訳がAIに代替される時代が来たとしても『この場面で、どの言葉を選び、どう伝えるか』というコミュニケーションの本質は、人間ならではのアイデンティティであり続ける、と常々考えています。今回の提携を通じて、中山先生の専門的な知見を取り入れながら、子どもたち一人ひとりの自己肯定感や自己効力感を高められるような環境を創造してまいります。そして自分の言葉で語り、世界とつながる子どもたちを、中山先生とともにこの名古屋から育てていけること楽しみにしております。」

中山芳一（なかやま よしかず）氏 プロフィール

教育活性家

All HEROs合同会社(https://allheros.net/)代表／IPU環太平洋大学特命教授／くらしき作陽大学特任教授／

元・岡山大学教育推進機構准教授

日本非認知能力協会会長／日本子ども・若者学会代表理事／岡山県教育委員会夢育アドバイザー／文部科学省進路指導審査会委員などの役職を務めていらっしゃいます。

また、学童保育指導員としての実践経験を経て教育研究の道へ進み、20年以上にわたり子どもと学生の成長支援に携わり、現在は年間370件を超える講演・研修を行い、全国約400校で非認知能力を育む教育づくりを支援されています。岡山県をはじめ全国各地の15自治体で教育アドバイザーを務めるほか、TBS日曜劇場『御上先生』の教育監修や、ブータン王国での教育活性プログラムなど、国内外で幅広く活動されてきました。著書には『非認知能力の強化書』(https://www.amazon.co.jp/%E9%9D%9E%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%81%AE%E5%BC%B7%E5%8C%96%E6%9B%B8-%E4%B8%AD%E5%B1%B1-%E8%8A%B3%E4%B8%80/dp/4487818370?utm_source=chatgpt.com)『教師のための「非認知能力」の育て方』(https://www.amazon.co.jp/%E6%95%99%E5%B8%AB%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%80%8C%E9%9D%9E%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%80%8D%E3%81%AE%E8%82%B2%E3%81%A6%E6%96%B9-%E4%B8%AD%E5%B1%B1-%E8%8A%B3%E4%B8%80/dp/4182652525?utm_source=chatgpt.com)『サクッとわかるビジネス教養―非認知能力』(https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B5%E3%82%AF%E3%83%83%E3%81%A8%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B-%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E6%95%99%E9%A4%8A-%E9%9D%9E%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E8%83%BD%E5%8A%9B-%E4%B8%AD%E5%B1%B1-%E8%8A%B3%E4%B8%80/dp/4405120390?utm_source=chatgpt.com)などがあり、いずれも現場の教育や子育て、さらには社会人の人材育成に大きな反響を呼んでいます。

株式会社アライブについて

会社概要

本部所在地：〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目21-12号 いずみ21ビル 1F

設立：2001年1月18日

資本金：2,200万円

代表取締役 三井博美

▼校長ブログ(https://alive-co.com/ceo_blog/)

▼著書「超エリート英語教育 日常会話を目標にしない英会話」(https://www.amazon.co.jp/%E8%B6%85%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E6%95%99%E8%82%B2-%E6%97%A5%E5%B8%B8%E4%BC%9A%E8%A9%B1%E3%82%92%E7%9B%AE%E6%A8%99%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E8%8B%B1%E4%BC%9A%E8%A9%B1-%E4%B8%89%E4%BA%95%E5%8D%9A%E7%BE%8E/dp/4434287796)

▼絵本「クリスマスには何がほしい」(https://www.amazon.co.jp/dp/482440228X) 絵本「ピーヨン、とべるよ」(https://www.amazon.co.jp/dp/4824402255)

主なサービス内容

インターナショナルスクール（英語の保育園）、イングリッシュスクール（英語・英会話スクール）、STEM スクール、ドリームスクール（学童プログラム）、キャリア教育（名古屋市や愛知県のNPOと連携）幼稚園・保育園への外国人講師派遣、小学校のアフタースクール事業請負、外国人講師とのマッチングアプリの提供など。 英語教育を基軸にSDGs、STEM、リーダーシップ、起業家育成など多岐にわたるプログラムを展開中。

株式会社アライブは、「Inspire the world ～教育で、未来に豊かさを～」をミッション、「生きる力、未来を切り拓く力を持つ"世界のリーダー"の育成」をビジョンに掲げ、子ども向け英会話をはじめ、英語を活用した多彩なレッスンを提供しています。英語教育を通じて、知識や技能といった「認知能力」の向上はもちろんのこと、意欲、協調性、粘り強さといった「非認知能力」を育てることを重視しています。

これまでに、ハーバード大学のリーダーシップチームやシリコンバレーの教育者・起業家と連携して、リーダーシップや起業家育成、SDGs などのプログラムなど多岐にわたる革新的なプログラムを提供し続け、将来子どもたちがグローバル社会で活躍するための力を育成しています。



