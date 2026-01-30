『メタファー：リファンタジオ』オーケストラコンサート再演決定　本日よりチケット最速抽選先行受付開始！

株式会社セガ

株式会社セガのグループ会社の株式会社アトラスより好評発売中のRPG『メタファー：リファンタジオ』について、2026年6月6日（土）に、オーケストラコンサートの再演が決定いたしました。本日1月30日（金）より最速先行抽選受付を開始いたしました。

●オーケストラコンサート6月6日（土）再演決定！

大反響を呼んだ「メタファー：リファンタジオ オーケストラコンサート」が、待望の再演決定。

昨年、所沢で開催された初演は瞬く間にソールドアウトとなり、追加公演も即完売を記録しました。

高い音楽性と荘厳なサウンド、ゲーム映像と舞台演出が融合した圧巻のステージは、観る者を魔法と幻想の世界へと誘いました。

再演となる「メタファー：リファンタジオ オーケストラコンサート -ReSimfonio-」は、東京で開催。前回に引き続き、高井優希マエストロ、ユークロニア王立交響楽団、グローリー・コーラス・トウキョウ、歌唱の本良敬典（長現山妙常寺）、片桐舞子、池田絢子、半谷倫也（杉並児童合唱団）、ゲスト作曲家・目黒将司が再集結します。

音楽が生み出す壮大なスペクタクルを、ぜひご体感ください。

＜公式サイト再演：最速抽選先行受付中＞

https://www.ticketport.co.jp/lp/metaphor_concert/

＜予約受付期間＞

2026年1月30日(金) 18:00 ～2月8日(日) 23:59

「メタファー：リファンタジオ オーケストラコンサート -ReSimfonio-」概要

＜公演名＞

メタファー：リファンタジオ オーケストラコンサート -ReSimfonio-

＜開催日時＞

2026年6月6日（土）※1日2公演

（１）11:00 開場/ 12:00 開演

（２）16:00 開場/ 17:00 開演

＜会場＞

文京シビックホール大ホール

https://www.b-academy.jp/access/index.html

＜出演＞

●演奏

ユークロニア王立交響楽団／高井優希（指揮）

●コーラス

グローリー・コーラス・トウキョウ

●歌唱

本良敬典（長現山妙常寺）／片桐舞子／池田絢子／半谷倫也（杉並児童合唱団）

●ゲスト

目黒将司

●司会

磯村知美

＜チケット情報＞

『メタファー：リファンタジオ』オーケストラコンサート公式サイト

https://www.ticketport.co.jp/lp/metaphor_concert/

＜チケット＞

●所沢公演DVD付き指定席：16,500円（税込）＜キービジュアルポストカード付>

●全席指定：9,900円（税込）

＜チケットの購入はこちら＞

https://eplus.jp/metaphor_concert_re/

＜クレジット＞

主催：ANY (J:COMグループ)

企画・制作：ANY (J:COMグループ)

協力・監修：ATLUS

＜お問い合わせ＞

チケットポート

https://www.any-group.jp/contact/form1.html

●前回公演のダイジェスト映像公開！

2026年7月19日（土）・20日（日）に開催された「メタファー：リファンタジオ オーケストラコンサート」のダイジェスト映像を公開しました。壮大な演奏の一端をぜひご覧ください。

「メタファー：リファンタジオ」オーケストラコンサート

（2026年7月19日（土）/7月20日（日）開催）

ダイジェスト映像：

https://www.youtube.com/watch?v=26U0gd31_ms

