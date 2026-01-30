『メタファー：リファンタジオ』オーケストラコンサート再演決定　本日よりチケット最速抽選先行受付開始！

写真拡大 (全4枚)

株式会社セガ

株式会社セガのグループ会社の株式会社アトラスより好評発売中のRPG『メタファー：リファンタジオ』について、2026年6月6日（土）に、オーケストラコンサートの再演が決定いたしました。本日1月30日（金）より最速先行抽選受付を開始いたしました。


　


●オーケストラコンサート6月6日（土）再演決定！


大反響を呼んだ「メタファー：リファンタジオ オーケストラコンサート」が、待望の再演決定。


　


昨年、所沢で開催された初演は瞬く間にソールドアウトとなり、追加公演も即完売を記録しました。


高い音楽性と荘厳なサウンド、ゲーム映像と舞台演出が融合した圧巻のステージは、観る者を魔法と幻想の世界へと誘いました。


　


再演となる「メタファー：リファンタジオ オーケストラコンサート -ReSimfonio-」は、東京で開催。前回に引き続き、高井優希マエストロ、ユークロニア王立交響楽団、グローリー・コーラス・トウキョウ、歌唱の本良敬典（長現山妙常寺）、片桐舞子、池田絢子、半谷倫也（杉並児童合唱団）、ゲスト作曲家・目黒将司が再集結します。


　


音楽が生み出す壮大なスペクタクルを、ぜひご体感ください。




＜公式サイト再演：最速抽選先行受付中＞


https://www.ticketport.co.jp/lp/metaphor_concert/


＜予約受付期間＞


2026年1月30日(金) 18:00 ～2月8日(日) 23:59



　


「メタファー：リファンタジオ オーケストラコンサート -ReSimfonio-」概要


＜公演名＞


メタファー：リファンタジオ オーケストラコンサート -ReSimfonio-


　


＜開催日時＞


2026年6月6日（土）※1日2公演


（１）11:00 開場/ 12:00 開演


（２）16:00 開場/ 17:00 開演


　


＜会場＞


文京シビックホール大ホール


https://www.b-academy.jp/access/index.html


　


＜出演＞


●演奏


ユークロニア王立交響楽団／高井優希（指揮）


●コーラス


グローリー・コーラス・トウキョウ


●歌唱


本良敬典（長現山妙常寺）／片桐舞子／池田絢子／半谷倫也（杉並児童合唱団）


●ゲスト


目黒将司


●司会


磯村知美


　


＜チケット情報＞


『メタファー：リファンタジオ』オーケストラコンサート公式サイト


https://www.ticketport.co.jp/lp/metaphor_concert/


　


＜チケット＞


●所沢公演DVD付き指定席：16,500円（税込）＜キービジュアルポストカード付>


●全席指定：9,900円（税込）


　


＜チケットの購入はこちら＞


https://eplus.jp/metaphor_concert_re/


　


＜クレジット＞


主催：ANY (J:COMグループ)


企画・制作：ANY (J:COMグループ)


協力・監修：ATLUS


　


＜お問い合わせ＞


チケットポート


https://www.any-group.jp/contact/form1.html


　


●前回公演のダイジェスト映像公開！


2026年7月19日（土）・20日（日）に開催された「メタファー：リファンタジオ オーケストラコンサート」のダイジェスト映像を公開しました。壮大な演奏の一端をぜひご覧ください。







「メタファー：リファンタジオ」オーケストラコンサート


（2026年7月19日（土）/7月20日（日）開催）


ダイジェスト映像：


https://www.youtube.com/watch?v=26U0gd31_ms


　


　


記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。