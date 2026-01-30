＜毎月月末お楽しみ企画第1弾＞「P30th記念！みんなで読もう『ペルソナ』マンガ！」最大5巻まで無料公開＆一部作品のセール実施中！

株式会社セガ

『ペルソナ』シリーズ30周年を記念し、周年期間中は毎月だいたい30日あたりの月末に、オンラインでさまざまな施策を展開する「毎月月末お楽しみ企画」を予定しています。

その第1弾として、これまでに刊行された『ペルソナ』シリーズのコミカライズ作品の一部を、最大5巻まで無料公開するキャンペーンを開催中です。あわせて30％OFFセールも実施しています。

さらに、本日1月30日（金）より、「P30th×サンリオキャラクターズ POP UP SHOP」および『ペルソナ３ リロード』×「ROUND1」コラボレーションがスタートしました。

30周年を迎えた『ペルソナ』シリーズの多彩な展開に、ぜひご注目ください。

●P30th記念！みんなで読もう『ペルソナ』マンガ！

『ペルソナ』シリーズのコミカライズ作品の無料公開がスタートしました。

また、無料公開に合わせて、対象の電子書籍ストアにてセールも実施しています。

※ストアによって対象書籍や実施期間・内容が異なります。詳細は各ストアをご確認ください。

＜無料公開作品＞

『女神異聞録ペルソナ BE YOUR TRUE MIND』 3巻まで

『ペルソナ３』 3巻まで

『ペルソナ４』 3巻まで

『ペルソナ４ ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド』 1巻まで

『ペルソナ５』 5巻まで

『ペルソナ５ メメントスミッション』 1巻まで

※特別短編「After all,」は除く

＜無料公開期間＞

2026年4月30日(木)まで

※終了時間は各サイトをご確認ください。

＜配信サイト＞

▼『女神異聞録ペルソナ BE YOUR TRUE MIND』

・SBCr 電子書籍ストア：https://ebook.sbcr.jp/landing/p/persona-30th-anniversary-fair-20260130

▼『ペルソナ３』、『ペルソナ４』、『ペルソナ４ ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド』、『ペルソナ５ メメントスミッション』

・カドコミ：https://comic-walker.com/detail/KC_005485_S?episodeType=comics

・ニコニコ静画：https://manga.nicovideo.jp/comic/68232

▼『ペルソナ５』

・マンガワン：https://manga-one.com/title/200

＜セール対象作品＞

「ペルソナ４」

「ペルソナ４ ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ」

「ペルソナ４ ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド」

「ペルソナ５ メメントスミッション」

【無料公開/セール実施予定電子書籍ストア】

BOOK☆WALKER、honto、Amazon、ブックライブ、ebookjapan、dブック、紀伊國屋書店Kinoppy、楽天Kobo、Google Play ブックス、Reader Store、ブックパス、LINEマンガ、アニメイトブックストア、DMMブックス、FOD、ブッコミ、マンガボックス、ピッコマ、music.jp、Amebaマンガ、comipo(WEB)、dアニメストア、ぼるコミ、ゼブラック、漫画全巻ドットコム、ヨドバシ.com

※ストアによって対象書籍や実施期間・内容が異なります。詳細は各ストアをご確認ください。

●P30th記念！みんなで読もう『ペルソナ』マンガ！「フォロー＆感想リプライキャンペーン」開催！

「P30th記念！みんなで読もう『ペルソナ』マンガ！」の開催を記念して、Xの「モルガナ_ペルソナ広報アカウント（@p_kouhou(https://x.com/p_kouhou)）」にて、「P30th ロゴキーホルダー」が3名様に当たる「フォロー＆感想リプライキャンペーン」を実施中です。ぜひご参加ください。

＜応募方法＞

（１）「モルガナ_ペルソナ広報アカウント（@p_kouhou(https://x.com/p_kouhou)）」をフォロー！

（２）該当の投稿（ https://x.com/p_kouhou/status/2017161137473884242 ）に作品名と感想をリプライして応募完了！

＜賞品＞

「P30th ロゴキーホルダー」 3名様

※賞品の発送は2026年4月下旬以降を予定しております。

＜応募締切＞

2026年2月20日（金）23:59 まで

＜当選発表＞

「モルガナ_ペルソナ広報アカウント（@p_kouhou(https://x.com/p_kouhou)）からDMでご連絡

※投稿にあたりましては、X(旧Twitter)の利用規約を遵守した上で投稿してください。

※非公開のアカウントは抽選の対象外となります。

※ポスト内容は公式にて紹介、お取り上げさせていただく可能性がございます。

※当選のご連絡は「@p_kouhou(https://x.com/p_kouhou)」からDM(ダイレクトメッセージ)にてご連絡させていただきます。Xの設定からDMの受信設定をお願いします。

※DM(ダイレクトメッセージ)の受信は、[設定とサポート/設定とプライバシー/プライバシーと安全/ダイレクトメッセージ]から設定できます。詳細はXヘルプセンターをご参照ください。

※賞品の発送は国内のみに限ります。

●「P30th×サンリオキャラクターズ POP UP SHOP」本日よりスタート！

「P30th×サンリオキャラクターズ POP UP SHOP」が本日スタートしました。

2026年2月8日（日）まで、MAGNET by SHIBUYA109 5F / JOL Collab Store にて開催中です。

ぜひご来店ください。

JOL Collab Store公式X：https://x.com/JOLCollabStore(https://x.com/JOLCollabStore)

オンラインサイト：https://karel.mynavi.jp/(https://karel.mynavi.jp/)

●『ペルソナ３ リロード』×「ROUND1」コラボ 本日よりスタート！

『ペルソナ３ リロード』と「ROUND1」のコラボキャンペーンが本日スタートしました。

2026年5月6日(水)まで開催中です。ぜひ足をお運びください。

特設サイト：https://www.round1.co.jp/collaboration/persona3_reload/index.html(https://www.round1.co.jp/collaboration/persona3_reload/index.html)

