株式会社シー・エフ・ネッツ(本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役社長：木内 哲也、以下 CFネッツ)は、不動産投資情報に特化したYouTubeチャンネル「CFネッツ不動産投資セミナーチャンネル」( https://www.youtube.com/@CFseminar )を開設しております。不動産投資に関する動画コンテンツを毎日配信しており、この度公開動画数が累計1,600本を突破いたしました。

配信する動画は最新の市況・情勢に基づいた内容となっており、【王道の不動産投資】情報をお届けしております。毎週土曜・日曜・祝日には「ライブ配信セミナー」もチャンネル内容で開催しており、水面下物件情報や金融機関情報など、不動産会社だからこそ提供が可能な素材について、CFネッツのコンサルタントが直接、説明しております。セミナーは事前申込が必要な場合もありますので、詳しくはCFネッツホームページをご覧ください( https://www.cfnets.co.jp/ )。





CFネッツは創業以来、25年の歴史を持つ日本で初めての不動産コンサルタント会社です。AM(アセットマネージャー)が王道の不動産投資理論を用いてライフプランを設計し、投資適格物件をお客様へ紹介しております。ご購入頂いた不動産は、PM(プロパティマネージャー)が責任をもって賃貸経営を行います。





現在は、主に【好立地の新築/築浅木造アパート】と【好立地の築古区分ワンルームマンション】を組み合わせた、サラリーマンの方から資産家の方まで、どなたでも再現性の高い【王道の不動産投資】で、プロの不動産コンサルタント陣がお客様の人生を豊かにするお手伝いをしております。 『管理運営できない物件は紹介しない』 『お客様に儲けていただき、自分たちも儲けさせていただく』 『利益相反が生じぬよう、良いものは良い・悪いものは悪いと、正直にお伝えする』といった方針で業務に従事し、クライアント数は1,200名超(法人を含む)、管理戸数は8,500戸超(首都圏・大阪・名古屋・福岡を含む)と、着実に成長しております。





チャンネル内で配信する動画も、これらの理念や方向性に基づいております。なお、CFネッツの社名の由来なのですが、Cは(Customer＝お客様)で、Fは(Focus＝焦点を合わせる)を意味し、「Customer Focus(カスタマーフォーカス)＝お客様の希望するサービスを提供しつづけること」をモットーとしております。不動産投資、不動産購入(不動産売買仲介業務全般)、相続対策、プロパティマネジメント(賃貸管理全般)、リーシングマネジメント(賃貸仲介業務全般)など、すべての業務に精通する日本で唯一つの不動産コンサルタント会社ならではの動画配信に今後とも注力していきます。









■会社概要

株式会社シー・エフ・ネッツ

所在地： 〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2丁目19番35号 CFネッツ鎌倉ビル

代表者： 代表取締役社長 木内 哲也

設立 ： 2000年2月

URL ： https://www.cfnets.co.jp/