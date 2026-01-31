北海道の不動産・民泊運営事業とWebソリューション事業を両輪で展開するクウカン株式会社（本社：北海道富良野市、代表取締役：山本健太郎）は、このたび、北海道内の事業者様を対象としたクリエイティブ制作の実績を公開いたしました。弊社がWebソリューション事業を営むうえで常に大事にしてきた「ITで北海道の地方の企業を支える」という理念が具現化された事例になります。今回ご紹介するのは、株式会社北菱様、株式会社トキノ様、W vacation株式会社様の3社に対しての支援内容となります。今後も、不動産・民泊運営の一事業者でもある弊社が、現場で培った数々の経験をクリエイティブに落とし込み、企業の課題解決とイメージ向上に貢献いたします。Webソリューション事業ホームページhttps://kukanhokkaido.co.jp/websolutions/

制作実績の紹介

株式会社北菱 様

富良野エリアで「土木・建築・不動産・リフォーム」の4事業を展開する株式会社北菱様。同社の強みである「地域密着」の信頼感はそのままに、より現代的で親しみやすいブランドイメージへの刷新を支援しました。

制作のポイント：ロゴ・Webサイト制作

「4つの事業」を印象づけさせるだけでなく、移住検討層や若年層にも響くモダンでクリーンなロゴデザインへとアップデートし、企業の新しい顔を定義しました。コーポレートサイトにおいては、ユーザーが直感的に知りたい情報を探せるUI/UX設計を重視しました。ユーザー体験を向上させることで、デジタル上での集客基盤を強化しています。その他にも、「他事業とはユーザーの行動特性が異なる」という判断のもと不動産（賃貸）事業については専用サイトを制作して独立させるなど、不動産実務を知る弊社ならではの工夫も施しています。全体として、情報の整理と視覚的な訴求力を両立させ、地域の有力企業としての存在感を高める仕組みを構築しました。参照：北菱様コーポレートサイトhttps://e-hokuryo.com/北菱様不動産事業サイトhttps://furano-chintai.com/

制作のポイント：チラシ制作

Webでの展開に留まらず、住宅リフォーム見学会の集客を目的としたチラシの企画・デザイン・印刷までをトータルで担当いたしました。施工事例の魅力を引き出すレイアウトと、住まい手の暮らしを想像させるキャッチコピーを採用し、手に取った方が「理想の暮らし」を具体的にイメージできる情緒的なデザインを実現しています。Webサイトとデザインのトーン＆マナーを統一することで、オンライン・オフラインを横断した一貫性のあるブランド体験を提供しました。詳細URL： 株式会社北菱様｜ロゴ・Webサイト制作https://kukanhokkaido.co.jp/websolutions/works/hokuryo-logo-web-design/(株)北菱様｜住宅リフォーム見学会チラシ制作・印刷https://kukanhokkaido.co.jp/websolutions/works/hokuryo-reform-flyer-design/

株式会社トキノ 様

北海道旭川市・美瑛町・富良野市を中心に建築事業を展開する株式会社トキノ様のコーポレートサイトを制作いたしました。

コーポレートサイト制作のポイント

設計事務所としての「提案力」と、工務店としての「確かな技術力」を掛け合わせた、「設計施工一貫体制」という同社独自の強みを視覚化することに注力しました。サイト設計では、理想の住まいを求める「個人層」と、収益性を重視する「民泊・投資家層」という異なるターゲットに対し、それぞれのニーズに合致した情報へ迷わず辿り着けるマルチエントランスUIを採用しています。「時間をデザインする、最速の建築パートナー」という企業コンセプトを軸に、施工のスピード感と品質の高さが論理的に伝わるストーリーライティングを行い、信頼されるビジネスパートナーとしてのブランド像を確立しました。参照：株式会社トキノ様コーポレートサイトhttps://tokinokikaku.jp/詳細URL：株式会社トキノ様｜コーポレートサイト制作https://kukanhokkaido.co.jp/websolutions/works/tokino-corporate-website-design/

W vacation株式会社 様

北海道全域で別荘管理・民泊運営代行を展開するW vacation株式会社様の、オーナー様向けサービス紹介資料を制作いたしました。

サービス資料制作のポイント

複雑になりがちな運営スキームを整理し、サービスの全体像や強みを直感的に理解できるよう情報設計を行うことで、検討時に必要な情報を論理的に配置した資料構成を実現しました。プロフェッショナルな管理体制と信頼感を視覚化することで、オーナー様がサービス内容を正確に把握し、安心して資産を預けられるブランドイメージの構築を支援しています。サービスの仕組みへの深い理解を促すことを軸に構成を組み上げ、論理的な納得感を持って検討いただけるデザインに仕上げました。詳細URL： W vacation株式会社様｜サービス紹介資料制作https://kukanhokkaido.co.jp/websolutions/works/w-vacation-service-brochure-design/

「現場発」のクリエイティブが、北海道の地方企業の未来を拓く

クウカン株式会社は、自社でも民泊物件の運営や不動産プロジェクトを直接手掛けています。だからこそ、表面的なデザインに留まらず、ビジネスの現場で「何が求められているのか」を深く理解した提案が可能です。今回ご紹介した3社様は、いずれも北海道の地域経済を共に支える大切なパートナーです。弊社が提供する「ゴエン」のようなサービスを通じても実感していることですが、富良野をはじめとする北海道の地方、そしてそこに根付いた企業との「縁」こそが、弊社の活動の源泉です。今後も、私たちが現場で得た知見をWeb・DXという形に変換し、北海道の企業の皆様が持つ本来の価値を、全国、そして世界へと発信していくための「言行一致」の支援を続けてまいります。クウカン社Webサービス一覧はこちらhttps://kukanhokkaido.co.jp/websolutions/service/

会社概要

● 社名：クウカン株式会社 / Kukan Inc.● 設立：2022年11月29日● 資本金：1,000,000円● 代表者：山本 健太郎 / Kentaro Yamamoto● 所在地： ○ 富良野オフィス：〒076-0023 北海道富良野市栄町4-7 ○ 札幌オフィス：〒062-0904 北海道札幌市豊平区豊平4条3丁目1-1● 免許番号：宅地建物取引業 北海道知事 上川(1)第1316号

事業内容

○ 民泊投資事業 - JANKENの企画運営、北海道エリアでの民泊投資プロジェクト支援 ○ クリエイティブ事業 - 事業開発、ブランディング、マーケティングソリューションの企画支援 ○ 不動産の売買・賃貸・仲介、買取再生、開発、運用プロパティマネジメント、 戸建・宅地分譲、住宅・マンション建設・販売、内装工事、リフォーム工事 ○ Webサイト企画・制作・運用、ITサポート業務、オンライン秘書、インターネット利用情報提供

関連リンク

● Kukan：https://kukanhokkaido.co.jp/● JANKEN：https://janken-hokkaido.com/● 不動産買取専門店ゴエン：https://goen-hokkaido.jp/● Web支援事業：https://kukanhokkaido.co.jp/websolutions/● クウカン不動産：https://kukanhokkaido.co.jp/realestate/

本件に関するお問い合わせ先

会社名： クウカン株式会社 広報担当メールアドレス： pr@kukanhokkaido.co.jp