BUNCA.（所在地：大阪府大阪市天王寺区餌差町８－２、代表：廣川文花）は、2024年1月に41歳の若さで亡くなった廣川景俊（通称：しゅんくん）の想いを紡ぐプロジェクトとして、2026年2月14日（土）、兵庫県丹波篠山市のハートピアセンターにて『あるがままに表現祭』を開催いたします。あわせて、本イベントの開催資金を募るクラウドファンディングをCAMPFIREにて開始いたしました。【CAMPFIREプロジェクトページ】

■ プロジェクト背景：「祭」で表現する故人の想い

https://camp-fire.jp/projects/920207/view

2024年1月、41歳の若さで亡くなった一人の男、廣川景俊。

彼の死は、遺された家族や仲間にとって単なる終わりではなく、「自分たちはどう生きるか」を問い直すきっかけとなりました。 2025年2月、大人8名・子ども6名の計14名が、彼が愛したインド・アルナーチャラの地を訪問しました。

彼はなぜ『大地の再生』『パーマカルチャー』を学び自然と向き合ったのか。なぜ「社会を変えたい」と本気で動いていたのか。景俊の根底にあった「この未来を、子どもに胸を張って渡せるのか？」という問いを、14人はインドの旅路の中でそれぞれが自分と向き合い、お互いを助け合い、そしてたどり着いた答えは『自分を祭る』こと。運営者、参加者、立場や国境ありとあらゆる垣根を超えて未来に紡ぐ主役だと実感し、行動すること。本祭は、彼が遺した志（しゅんism）を、彼が最も愛した「お祭り」という形で表現し、次世代へ繋ぐための試みです。

■ 『あるがままに表現祭』の特徴

本イベントは、単なる追悼行事ではありません。参加者全員が主役となり、それぞれの「あるがまま」を表現する場です。

1. 独自の共創システム「わらしべドネーション」 お金だけでなく、スキルや資材、縁を持ち寄ることで全員が「祭りの仲間」になる仕組みを導入。【金】ストレート・ドネーション： 活動を支える直接支援【物・技】プロデュース・ドネーション： 作品の売上の一部を寄付【種】リソース・ドネーション： 眠っている資材や道具の提供【縁・力】コネクト・ドネーション： 告知協力や当日の運営手伝い2. 魂を揺さぶるコンテンツドキュメンタリー上映： 「あるがままに～家族の死から動き出した14人のインドへの旅路～」

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=05bpfM12ShM

ライブパフォーマンス： ・大阪の爆走お祭りバンド「スーパーオギャー」

・音と舞のユニット「亀ノ味噌知ル」

ライブペイント： 旅するアーティスト「ぷっちょ へんざ」による、想いを紡ぐアート制作

舞台芸術：鄢田昂郎、株式会社杭

■ あるがままに表現祭の概要

名称： あるがままに表現祭日時： 2026年2月14日(土) 10:00～20:00会場： ハートピアセンター（兵庫県丹波篠山市細工所117）入場： 野放しセルフスタイル（ドリンク等はセルフ、感動したら投げ銭）公式URL

■ 開催にあたり

「誰か一人が世界を変えるのではなく、それぞれができることを持ち寄り、想いをぶつけられる場所を作りたかった。大人が本気で楽しむ姿を子どもたちに見せること。希望ある未来を創る第一歩になると信じています。」

【本件に関するお問い合わせ先】 BUNCA. 担当：廣川文花 電話：080-3313-1208メール：info@bunca2020.com Instagram： @ayakahirokawa_