小学生から高校生の受験･学習指導を行う臨海セミナーを運営する株式会社臨海（本社：神奈川県横浜市）は、2026年春期講習より、新たに千葉県、埼玉県で計2校を開校します。小中学部（集団授業：小3～中3）から1校、大学受験科から1校の計2校となります。臨海セミナーは「授業料・実績・面倒見」をモットーに生徒の学力アップ・進学を支え、その地域に合った教育を考え、更なる指導力の向上と、面倒見の良さという質の向上を目指しています。校舎数は春期開校を含め551校（2026年3月時点）となり、更なる発展を目指しています。また、各新規開校教室では説明会・個別面談にて臨海セミナーの教育方針や授業の進め方、学習相談など実施しています。(詳細は教室まで)～説明会・個別面談の一例～・塾ってどんなところ？・臨海セミナーとは・臨海独自の成績向上システム・教室方針・学習内容・カリキュラム・授業の進め方について・模擬授業など、多くの情報をご用意しております。詳細は各教室へお問合せください。

千葉県の新規開校

小中学部 南柏校（新小3～新中3）

〒277-0855 千葉県柏市南柏1-13-15 センチュリー南柏1FTEL：04-7143-1359

『褒めて認めて励まし1点に拘る授業！』

【地域の皆様へ】はじめまして。臨海セミナー南柏校です。『褒めて認めて励まし1点に拘る』をスローガンに日々取り組んでいます。頑張っている生徒一人ひとりのため、保護者の皆さまと力を合わせ、成長を支えていきたいと考えております。努力をかたちにし、最高の結果が出るそのときまで、皆さまの隣で一緒に頑張らせていただきます。どうぞよろしくお願いします！

【対象学年】新小3～新中3【体験期間】新小3：春期講習+4月・4月体験新小4～新中3：3月+春期講習・春期講習・春期講習+4月・4月体験※その他、体験に関してのご相談は教室までお問合せ下さい。

埼玉県の新規開校

大学受験科 川越校（新高1～新高3）

〒350-1122 埼玉県川越市脇田町27-9 栗原ビル1･2FTEL：049-229-2335

『日々の積み重ねを大きな原動力に！』

【地域の皆様へ】大学受験科川越校では『日々の積み重ねを大きな原動力に！』をスローガンに掲げ、教室運営を行っております。志望校合格という大きな目標を達成することは決して容易なものではありません。だからこそ、私たちは「スモールステップ」が大切であると考えております。勉強においても、基礎力がなければ応用力は身に付きません。地に足のついた着実な一歩が、大きく羽ばたくための力になると確信しております。そのため、大学受験科川越校では質の高い授業はもちろん、課題管理や受験校指導まで、万全なサポート体制でお子様の受験指導に当たらせていただいております。志望校の現役合格に向けて全力で指導させていただきますので、ぜひ大学受験科川越校の授業を体験してみてください！

【対象】新高1～新高3【体験期間】新高1～新高3：3月+春期講習・春期講習・4月体験※その他、体験に関してのご相談は教室までお問合せ下さい。

【臨海セミナーについて】臨海セミナーは、株式会社臨海が経営する進学塾です。親身な指導が評判となり、現在は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・大阪府を合わせて549校（2025冬期時点）にて、小学生から高校生に受験・学習指導を行っています。志望校合格を目指す地域密着の進学塾として50年以上の歴史を誇ります。「できた」という経験を通して、子どもたちの夢、希望、可能性を未来へと繋げる指導をしています。※生徒数73,074名（2025年9月現在）臨海セミナーの詳細はこちらをご覧ください。https://www.rinkaiseminar.co.jp/

【株式会社 臨海について】1974年9月にさくら塾（現上中里校）として開校し1980年、さくら塾から臨海セミナーに名称を変更。2011年に本社機能を神奈川県横浜市神奈川区金港町 8-8本社ビルに移転、2014年に社名を株式会社 臨海に変更しました。2025年9月現在の正社員数は1,502名。売上高は2025年3月実績255億8,400万円。生徒と共に成長を続ける講師を育てる講師育成プログラムも充実しています。https://rinkaigroup.com/

【本件お問い合わせ先】株式会社 臨海企画推進部広報室齋藤 澤木電話 045-534-8379(広報室直通)Mail :kouhou@rinkaiseminar.com