“脱”初心者！文章づくりの基礎力をアップさせる方法とは？ 2/10（火）無料セミナー「情報を伝える力を高める Webライティング入門オンライン講座Vol.12」

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2月10日（火）、ライターをめざしている方やWebライティングの基本を知りたいとお考えの方、フリーランスライターの方などを対象に、無料のオンラインセミナー「情報を伝える力を高める Webライティング入門オンライン講座Vol.12 初心者の壁を突破する 文章づくりの基礎力アップ(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170797/?rls)」を開催します。





Webサイトやブログ、ソーシャルメディア、オンライン広告、電子メールなど、インターネット上で情報を伝えるための文章作成・編集スキルである「Webライティング」。Webライティングでは、読者の関心を引きつけ、情報を分かりやすく伝えるスキルが求められ、適切なキーワード選定やわかりやすい文章構造の作成、読み手のニーズ・興味を考慮したコンテンツ提供などが重要です。また、SEO（Search Engine Optimization：検索エンジン最適化）の観点からも、検索エンジンのアルゴリズムに対応するために、適切なキーワードの使用やコンテンツの質の向上が必要です。C&R社では、株式会社フミニティ代表でフリーライターのおおしま りえ氏にご登壇いただき、Webライティングの基本をお伝えするセミナーを開催しています。12回目となる今回は、“文章の土台”となる基礎スキルにフォーカスした内容です。小手先のテクニックではなく、なぜ読みにくくなるのか、どうすれば読みやすくなるのかを理解し、自分で文章を改善できる力を身につけましょう。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。＜セミナー内容＞・読みやすさを決める基礎スキル・言い換え・表現力を鍛える語彙トレーニング・文章チェック方法＜こんな方にオススメ！＞・Webライティングを基礎から身につけたい初心者の方・読みやすい文章が書けるようになりたい方・自分の文章がどこで読みづらくなっているか知りたい方・これから仕事としてWebライティングに挑戦したい方・SNSやブログの文章をレベルアップしたい方

■日時

2026年2月10日（火） 19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者・プロフィール

おおしま りえ 氏

株式会社フミニティ代表。フリーライター・国家資格キャリアコンサルタント。

2013年より恋愛や女性向けライフスタイルを主な専門ジャンルとしてライター活動を開始。そこから書籍や雑誌、Webなど、さまざまな媒体で執筆を行う。現在は「anan」「女性自身」「日経クロスウーマン」「現代ビジネスオンライン」など大手メディアを中心に執筆する傍ら、国家資格キャリアコンサルタントを取得。クリエイターやフリーランスに特化したキャリア支援や情報発信も行っている。



公式HP「コラムニストおおしまりえオフィシャルサイト」▶https://oshimarie.com/

公式X▶https://x.com/utena0518





■対象

・ライターをめざしている方

・フリーランスのライターの方

・Webライティングに必要なスキルを知りたい方

・オンライン広告のご担当者

・SNS運用のご担当者 など



■参加費

無料



■定員

60名



▼詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170797/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170797/?rls)

※締切：2026年2月10日（火）20：00



【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「Webライティング入門オンライン講座」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

