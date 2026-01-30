“脱”初心者！文章づくりの基礎力をアップさせる方法とは？ 2/10（火）無料セミナー「情報を伝える力を高める Webライティング入門オンライン講座Vol.12」
株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2月10日（火）、ライターをめざしている方やWebライティングの基本を知りたいとお考えの方、フリーランスライターの方などを対象に、無料のオンラインセミナー「情報を伝える力を高める Webライティング入門オンライン講座Vol.12 初心者の壁を突破する 文章づくりの基礎力アップ(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170797/?rls)」を開催します。
12回目となる今回は、“文章の土台”となる基礎スキルにフォーカスした内容です。小手先のテクニックではなく、なぜ読みにくくなるのか、どうすれば読みやすくなるのかを理解し、自分で文章を改善できる力を身につけましょう。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。
＜セミナー内容＞
・読みやすさを決める基礎スキル
・言い換え・表現力を鍛える語彙トレーニング
・文章チェック方法
＜こんな方にオススメ！＞
・Webライティングを基礎から身につけたい初心者の方
・読みやすい文章が書けるようになりたい方
・自分の文章がどこで読みづらくなっているか知りたい方
・これから仕事としてWebライティングに挑戦したい方
・SNSやブログの文章をレベルアップしたい方
情報を伝える力を高める Webライティング入門オンライン講座Vol.12初心者の壁を突破する 文章づくりの基礎力アップ
■日時
2026年2月10日（火） 19：00～20：00
■場所
オンライン開催
■登壇者・プロフィール
おおしま りえ 氏
株式会社フミニティ代表。フリーライター・国家資格キャリアコンサルタント。
2013年より恋愛や女性向けライフスタイルを主な専門ジャンルとしてライター活動を開始。そこから書籍や雑誌、Webなど、さまざまな媒体で執筆を行う。現在は「anan」「女性自身」「日経クロスウーマン」「現代ビジネスオンライン」など大手メディアを中心に執筆する傍ら、国家資格キャリアコンサルタントを取得。クリエイターやフリーランスに特化したキャリア支援や情報発信も行っている。
公式HP「コラムニストおおしまりえオフィシャルサイト」▶https://oshimarie.com/
公式X▶https://x.com/utena0518
■対象
・ライターをめざしている方
・フリーランスのライターの方
・Webライティングに必要なスキルを知りたい方
・オンライン広告のご担当者
・SNS運用のご担当者 など
■参加費
無料
■定員
60名
▼詳細・お申し込みはこちら
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170797/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170797/?rls)
※締切：2026年2月10日（火）20：00
＜関連講座・セミナー＞
▼セールスライティング基礎講座（eラーニング／全26章）
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150226/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150226/?rls)
＜その他関連情報＞
▼PECの研修サービス詳細はこちらから
https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)
【お問い合わせ】
株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局
「Webライティング入門オンライン講座」セミナー担当
Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp
C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。
イベント情報は、クリエイターのための情報サイト「CREATIVE VILLAGE」でご覧いただけるほか、メールマガジンでも配信中です。ご興味をお持ちの方は、ぜひご登録ください！
▼「C&R社イベント情報メルマガ」のご登録はこちらから
https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w?rls)
▼クリエイターのための情報サイト「CREATIVE VILLAGE」はこちらから
https://www.creativevillage.ne.jp/(https://www.creativevillage.ne.jp/?rls)
▼「CREATIVE VILLAGE」アプリのダウンロードはこちらから
iOS：https://apple.co/3qLDNbT
Android：https://bit.ly/3dkO2AS
＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／
1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。
▼詳細はこちらから
https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)
【クリーク・アンド・リバー社とは】
クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。
Webサイト：https://www.cri.co.jp/
X：https://twitter.com/creekcrv
Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver
note：https://note.com/creek
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg
▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]
https://youtu.be/2YRqMPcsv3o
▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」
https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)