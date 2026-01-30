【会員限定】「鍛えて進め！日本縦断！エニタイムすごろく」が2026年2月1日よりスタート！
24時間年中無休フィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」は、2026年2月1日より2か月間「鍛えて進め！日本縦断！エニタイムすごろく」を実施します。
■ キャンペーン期間：
2026年2月1日（日）～2026年3月31日（火）
■ 参加対象者
エニタイムフィットネス会員
■ 参加方法
- エニタイムフィットネスジャパンLINE公式を友だち追加し、すごろくカードを取得
- 店舗内の二次元コードを読み取り、スタンプをゲット
●来館ポイント エニタイムに来たらポイントをゲット
●オリエンポイント ファーストオリエンテーション*を受けたらポイントをゲット *ファーストオリエンテーションとは、スタッフがマシンの使い方をご案内するオリエンテーションのこと。
●店舗限定スタンプ各店舗によって異なる限定ミッションを達成したらポイントをゲット
- スタンプをためてレベルアップ！レベルMAX達成で、抽選でプレゼント当選のチャンス
すごろくの達成ポイント数（8都市）
1ポイント獲得ごとにランニングマンがすごろくのコマを1コマ進みます。すごろくには全部で8か所の都市があり、下記のポイントを達成することで各都市の賞品に応募できます。
0ポイント（北海道）：スタート地点
2ポイント（福島）：A PROP 200円PFFクーポン
5ポイント（東京）：東京オリジナル壁紙
10ポイント（大阪）：大阪オリジナル壁紙
20ポイント（広島）：広島オリジナル壁紙
30ポイント（徳島）：徳島オリジナル壁紙
40ポイント（鹿児島）：鹿児島オリジナル壁紙
50ポイント（沖縄）：ゴール地点
※いずれも応募によるポイント消費はございません。
■ 景品内容
すごろくカード内で50ポイント達成した方の中から抽選で当たる
● カード型旅行券（JTBトラベルギフト）5万円分 10名様
■ 応募規約
必ず応募規約(https://www.anytimefitness.co.jp/application_terms-sugoroku_202602/)をご確認の上、参加をお願いします。
ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）とは
エニタイムフィットネスは、米国発祥のフィットネスジム・フランチャイズであり、現在では世界5,000店舗以上を展開しています。日本では、2010年に東京都調布市に1号店をオープンして以来、多様な生活スタイルにフィットするジムとして、全国1,200店舗以上を展開し、会員数100万人を突破しました。
HP：https://www.anytimefitness.co.jp/
株式会社Fast Fitness Japan
パーパスとして掲げる理念である「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現を目指して、24時間年中無休フィットネスジム「エニタイムフィットネス」の運営及びフランチャイズ展開を中核とした事業を展開。
社名 ：株式会社Fast Fitness Japan（ファスト フィットネス ジャパン）
＜東京証券取引所プライム市場 証券コード : 7092＞
代表 ：代表取締役社長 山部 清明
所在地：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウィング10F
設立 ：2010年5月21日
HP ：https://fastfitnessjapan.jp/