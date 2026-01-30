大会公式ライセンスグッズとして新たなアパレル・雑貨商品を販売開始

愛知・名古屋2026マーケティング代理店業務共同事業体ライセンシング事務局

今年の9～10月に開催される愛知・名古屋2026大会公式ライセンスグッズとして、「パーカー」「エコバッグ」の販売を開始します。

本商品は、大会をより身近に感じてもらい、競技会場だけでなく日常生活の中でも大会への関心や応援の気持ちを表現できるアイテムとして企画されたものです。大会公式ライセンスグッズでありながら、誰もが普段使いしやすいことを重視し、商品開発を行いました。

■ パーカー

（製造：株式会社マッス） ブラック/グレー 各\7,700円(税込)

パーカーは、性別や年代を問わず着用しやすく、日常生活のさまざまなシーンで着用頂けます。

胸元にワンポイントで大会を象徴するロゴである「Aichi-Nagoya2026」のプリントを施し、シンプルなデザインにすることで普段着としても違和感なくお使い頂けます。

スポーツ応援の場面に限らず、街中や学校、職場など、幅広いシーンで着用できる一着を目指しました。

■ エコバッグ

(製造：株式会社マッス) （アジア・アジアパラ） 各\２,９７０円(税込)

エコバッグは、買い物や外出時など日常的に使用する機会が多いアイテムであることから、使うたびに大会や開催地である愛知・名古屋を思い出してもらえるよう、デザインや仕様を考えました。

生活の中で自然と大会への親しみが生まれることを意識した商品です。

これらの新商品は、「大会のために作られた公式ライセンスグッズ」でありながら、

「大会後も日常の中で使い続けられる存在」であることを重視し、企画・制作を行いました。

ご紹介したパーカーおよびエコバッグは、2026年1月30日（金）18時より、大会公式オンラインショップにて販売が開始されております。

https://aichinagoya.official.ec/

また、1月31日（土）に名古屋市瑞穂公園体育館にて開催される

「Aichi-Nagoya 2026 大会演習 セパタクロー」においても、

本商品を含む大会公式ライセンスグッズの販売を行います。

大会演習セパタクローについての詳細は下記リンクよりご確認ください。

https://www.aichi-nagoya2026.org/news/detail/1006/

大会を身近に感じられる公式ライセンスグッズとして、ぜひこの機会にご購入ください。