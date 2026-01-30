「TXP」シリーズ 全国のトライアンフ正規販売店に入荷・展示開始のお知らせ

トライアンフモーターサイクルズジャパン株式会社

トライアンフモーターサイクルズジャパン株式会社（本社：東京都港区海岸 代表取締役社長:大貫陽介）は、ジュニアライダー用オフロード電動モーターサイクル「TXP」シリーズが全国のトライアンフ正規販売店に入荷・展示が開始されたことをお伝えします。

手前：TXP-16、奥：TXP-12TXP-12

2025年10月2日に発表いたしましたジュニアライダー向けのオフロード電動モーターサイクル「TXP」シリーズがいよいよご購入いただけます。

ぜひ一度、お近くのトライアンフ正規販売店へご来店のうえ、実車を手にとって見ていただけると幸いです。

- トライアンフ・モーターサイクルズ初のオフロード電動モーターサイクル「TXP」シリーズ。OSETの技術を搭載し、主に未就学児から小学生がターゲット。- 年齢に応じたフレーム設計とジオメトリー、設定により変更可能なモーターパフォーマンス、安全性に優れた機能を搭載した2モデル。- 座って走るオフロードスタイルと、立って乗るトライアルスタイルを切り替えられる独自の2in1モジュラーデザイン。- 「トライアンフ・パフォーマンス・イエロー」と「グラファイト・ブラック」によるプレミアムデザイン。

TXP-12：最年少ライダーのための完璧なスタート

TXP-16：さらなる自信、パワー、そしてコントロール

詳細情報については以下URLをご覧ください。

https://www.triumphmotorcycles.jp/bikes/electric/txp

トライアンフからジュニアライダー向けのオフロード電動モーターサイクル「TXP」シリーズ発表のお知らせ（2026年10月2日リリース）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000464.000031383.html

