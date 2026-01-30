2026年2月 新発売　graf + URBAN RESEARCH DOORS Exclusive Furniture

株式会社アーバンリサーチ

大阪を拠点に、家具の製造・販売、スペースデザインやプロダクトデザインなど、暮らしにまつわるさまざまなデザインからカフェの運営や 食・音楽のイベント運営など「ものづくり」を通して、「暮らしを豊かにする」ことを目指し活動するクリエイティブユニット「graf」。

同じ大阪をルーツとするURBAN RESEARCH DOORSも「今の暮らしをここちよく」というコンセプトを基に、衣・食・住など暮らしにまつわるモノやコトの提案と、ものづくりに関わる背景と作り手の思いを大切にブランドを続けています。

お互いに共感と親和性を感じる2社が「家具」というプロダクトを通して、取り組みをはじめました。そして誕生した「Side Stand」と「Bau Dana」のURBAN RESEARCH DOORS別注カラー。柔らかな温かみと、モダンな雰囲気を併せ持つ色合いを選定し、様々な暮らしにここちよく馴染み、そして、暮らしを豊かにするデザインを添えてくれる存在になることを目指しました。

2026年2月、いよいよ発売です。

Product

Bau Dana(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDR26910-4070061/?_ga=2.223135260.626962869.1769586031-604587.1723687207)

Custom color：sand beige / warm grey

grafのアイコン的家具でもある「Bau Dana」。建具に開いた丸穴の引き手がアクセントになった、シンプルなラインで構成されたデザインです。

建具は左右どちらに寄せることもできる仕様です。また、建具がある面を背中にし、建具のないオープンな棚としてもご使用いただけるよう、どちらも表面にできる仕様に。

背が低いデザインは圧迫感がなく、お気に入りのオブジェを置いてインテリアを楽しむことができます。重量は約4.5kgと軽く、女性一人でも持ち運びができるので、お部屋での配置替えがしやすいのもポイントです。

洋室はもちろん、和室にも馴染む佇まいで、文庫本や小物などの収納として、またテレビボードとしても活躍します。

＜Product details＞

Size (mm)：W1100 / D220 / H300

Material：

本体_ ラワン合板 / ウレタン塗装仕上げ

脚部_ ホワイトオーク無垢材 / ウレタン塗装仕上げ

引き戸_ メラミン化粧板（sand beige / warm grey）

Price：\66,000 (tax incl.)

Side Stand(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDR26910-4070060/?_ga=2.156045116.626962869.1769586031-604587.1723687207)

Custom color：warm beige

薄い天板と木のトレーの組み合わせが特徴的なサイドテーブル。スチール材の天板と支柱は薄く細くシャープに。シンプルな印象ながらも、無垢材の木の表情があることで様々な素材やスタイルの家具とも幅広く合わせやすいデザインです。

ソファの横やベッドサイド、玄関や窓際など、さまざまな用途にあわせて移動してご使用いただけます。

＜Product details＞

Size (mm)：φ350 / H450

Material：

天板・支柱_ スチール / メラミン焼付塗装仕上げ（warm beige）

ベーストレイ_ ホワイトオーク無垢材 / 素地オイル仕上げ

Price：\63,800 (tax incl.)

【販売開始日】

店舗：2026年2月28日(土)

オンラインストア：2026年2月27日(金)

【販売店舗】

URBAN RESEARCH DOORS 家具取り扱い店舗(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)

URBAN RESEARCH Store アミュプラザくまもと店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store8/8_31/)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/label/doors?_ga=2.257673356.626962869.1769586031-604587.1723687207)

【サンプル展示店舗】

URBAN RESEARCH DOORS

エスパル仙台店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/3_68/)

ららぽーと豊洲店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/3_6/)

ららぽーと立川立飛店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/3_66/)

MARK IS みなとみらい店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/3_61/)

浦和パルコ店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/3_11/)

ららぽーと新三郷店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/3_59/)

ららぽーと沼津店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/4_82/)

グランフロント大阪店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/3_13/)

なんばパークス店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/3_1/)

ららぽーとEXPOCITY店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/3_65/)

ららぽーと和泉店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/3_8/)

神戸ハーバーランドUmie店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/3_57/)

ソラリアプラザ天神店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/3_39/)

URBAN RESEARCH Store

アミュプラザくまもと店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store8/8_31/)

※ ご購入はURBAN RESEARCH DOORS 家具取り扱い店舗と、URBAN RESEARCH Store アミュプラザくまもと店、アーバンリサーチ公式オンラインストアにて可能です。

graf（グラフ）

Corporate Web https://www.graf-d3.com/

Instagram @ graf.studio(https://www.instagram.com/graf.studio/)