BOTANICOのSNS運用支援サービス「アシナミSNS」、継続率87％・顧客満足度90％を記録！“成果に直結する伴走型SNS支援”として高評価。

株式会社BOTANICO

株式会社BOTANICO（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：佐藤洋平）が提供するSNS運用支援サービス「アシナミSNS」は、継続率87％、顧客満足度90％という高い評価を記録しました。

本結果は、SNS運用を単なる代行業務ではなく、成果創出までを見据えた「伴走型支援」として提供してきた取り組みが、クライアントから高く支持されていることを示すものです。

お申し込みはこちら(https://btnc.co.jp/lp/ashinami-sns/)

【1．背景：SNS運用支援における“続かない”という業界課題】

SNS運用支援サービスにおいては、

・成果が見えづらい

・運用の目的が曖昧

・短期間で解約に至る

といった課題が業界全体で散見されます。

BOTANICOでは、こうした状況を踏まえ、SNS運用を「投稿を代行するサービス」ではなく、「事業成果につながるマーケティング施策の一部」として再定義。

その考え方を体現する形で「アシナミSNS」を展開してきました。

【2．アシナミSNSの特徴：成果を前提とした伴走型支援】

「アシナミSNS」では、フォロワー数や投稿頻度のみをKPIとせず、クライアントごとの事業目的に応じたSNS設計を行っています。

主な支援内容は以下の通りです。

・事業・業界に合わせたSNS戦略設計

・ターゲット・発信テーマの明確化

・投稿内容の役割分担（認知／信頼／行動）

・数値を基にした改善提案と定例フィードバック

・問い合わせや採用、売上につながる導線設計

運用を「任せきり」にするのではなく、クライアントと共に考え、改善を重ねる体制を重視しています。

また、アシナミSNSは、マーケターとしてデータ分析とストーリーテリングを強みとするゴジキが監修。

ゴジキのデータ視点×編集視点を活かし、「続けるほど成果が積み上がるSNS運用」を重視しています。

【3．実績：継続率87％・顧客満足度90％を記録】

アシナミSNSの提供実績を集計した結果、以下の数値を記録しました。

・サービス継続率：87％

・顧客満足度：90％

継続理由としては、

「成果が数値で見える」

「改善点を具体的に示してもらえる」

「事業理解が深く、提案が実務に即している」

といった声が多く寄せられています。

【4．考察：高い継続率・満足度を支える要因】

本結果について、BOTANICOでは次の要因が継続率・満足度向上につながったと分析しています。

・SNS運用の目的を“事業成果”に紐づけていること

・短期的なバズではなく、中長期での成長を前提にしていること

・改善内容を定量・定性の両面で共有していること

・業界・業種に応じた柔軟な支援設計を行っていること

これにより、SNS運用が「コスト」ではなく「継続投資すべきマーケティング施策」として認識されるようになりました。

【5．まとめ：アシナミSNSは“続くから成果が出るSNS支援”】

今回の結果から、BOTANICOはアシナミSNSが単なるSNS運用代行ではなく、継続的な成果創出を前提としたSNSマーケティング支援サービスであることを実証しました。

・継続率87％

・顧客満足度90％

・事業成果につながる設計と伴走体制

BOTANICOでは今後も、アシナミSNSを通じて、企業・個人事業主のSNS活用を「成果の出るマーケティング施策」へと進化させてまいります。

お申し込みはこちら(https://btnc.co.jp/lp/ashinami-sns/)