BOTANICOのSNS運用支援サービス「アシナミSNS」、継続率87％・顧客満足度90％を記録！“成果に直結する伴走型SNS支援”として高評価。
株式会社BOTANICO（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：佐藤洋平）が提供するSNS運用支援サービス「アシナミSNS」は、継続率87％、顧客満足度90％という高い評価を記録しました。
本結果は、SNS運用を単なる代行業務ではなく、成果創出までを見据えた「伴走型支援」として提供してきた取り組みが、クライアントから高く支持されていることを示すものです。
お申し込みはこちら(https://btnc.co.jp/lp/ashinami-sns/)
【1．背景：SNS運用支援における“続かない”という業界課題】
SNS運用支援サービスにおいては、
・成果が見えづらい
・運用の目的が曖昧
・短期間で解約に至る
といった課題が業界全体で散見されます。
BOTANICOでは、こうした状況を踏まえ、SNS運用を「投稿を代行するサービス」ではなく、「事業成果につながるマーケティング施策の一部」として再定義。
その考え方を体現する形で「アシナミSNS」を展開してきました。
【2．アシナミSNSの特徴：成果を前提とした伴走型支援】
「アシナミSNS」では、フォロワー数や投稿頻度のみをKPIとせず、クライアントごとの事業目的に応じたSNS設計を行っています。
主な支援内容は以下の通りです。
・事業・業界に合わせたSNS戦略設計
・ターゲット・発信テーマの明確化
・投稿内容の役割分担（認知／信頼／行動）
・数値を基にした改善提案と定例フィードバック
・問い合わせや採用、売上につながる導線設計
運用を「任せきり」にするのではなく、クライアントと共に考え、改善を重ねる体制を重視しています。
また、アシナミSNSは、マーケターとしてデータ分析とストーリーテリングを強みとするゴジキが監修。
ゴジキのデータ視点×編集視点を活かし、「続けるほど成果が積み上がるSNS運用」を重視しています。
【3．実績：継続率87％・顧客満足度90％を記録】
アシナミSNSの提供実績を集計した結果、以下の数値を記録しました。
・サービス継続率：87％
・顧客満足度：90％
継続理由としては、
「成果が数値で見える」
「改善点を具体的に示してもらえる」
「事業理解が深く、提案が実務に即している」
といった声が多く寄せられています。
【4．考察：高い継続率・満足度を支える要因】
本結果について、BOTANICOでは次の要因が継続率・満足度向上につながったと分析しています。
・SNS運用の目的を“事業成果”に紐づけていること
・短期的なバズではなく、中長期での成長を前提にしていること
・改善内容を定量・定性の両面で共有していること
・業界・業種に応じた柔軟な支援設計を行っていること
これにより、SNS運用が「コスト」ではなく「継続投資すべきマーケティング施策」として認識されるようになりました。
【5．まとめ：アシナミSNSは“続くから成果が出るSNS支援”】
今回の結果から、BOTANICOはアシナミSNSが単なるSNS運用代行ではなく、継続的な成果創出を前提としたSNSマーケティング支援サービスであることを実証しました。
・継続率87％
・顧客満足度90％
・事業成果につながる設計と伴走体制
BOTANICOでは今後も、アシナミSNSを通じて、企業・個人事業主のSNS活用を「成果の出るマーケティング施策」へと進化させてまいります。
