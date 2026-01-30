【調査レポート】株式会社RiLiSh、「メンズ美容に関する消費者意識と利用実態調査レポート(2026)」を発表

株式会社RiLiSh

株式会社RiLiSh（本社：東京都港区、代表取締役：瀧本琢真）は、メンズ美容（サロン・クリニック等）の利用実態、開始のきっかけ、店舗選定の決定要因、施術後の満足度などを多角的に把握した「メンズ美容に関する消費者意識と利用実態調査レポート(2026)」を公開いたしました。

本調査は、全国のメンズ美容利用経験者（男性）を対象に実施し、身だしなみ意識の高まりや具体的な肌悩み、施術に対する不安と解消のプロセス、継続利用の条件など、拡大するメンズ美容市場におけるユーザーのリアルな行動原理を体系的に整理しています。

■調査レポート

メンズ美容に関する消費者意識と利用実態調査レポート(2026)(https://floraskin.jp/media/wp-content/uploads/2026/01/%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BA%E7%BE%8E%E5%AE%B9%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E6%84%8F%E8%AD%98%E3%81%A8%E5%88%A9%E7%94%A8%E5%AE%9F%E6%85%8B%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%882026-.pdf)

■まとめ（エグゼクティブサマリ）

本調査では、メンズ美容に取り組む主目的として「清潔感を上げたい」（33.0%）と「肌悩みを改善したい」（31.3%）が拮抗して上位となり、単なるファッション目的以上に、身だしなみの底上げと実用的な肌管理ニーズが利用の二大動機となっていることが明らかになりました。開始のきっかけとしても「肌悩みが出た（ニキビ/毛穴/乾燥等）」が最も多く、具体的な困りごとの発生が行動のスイッチとなっています。

直近で利用されたメニューは「ヒゲ脱毛」「毛穴洗浄」「フェイシャルエステ」が上位を占め、印象改善（脱毛）と肌質改善（スキンケア）が並走して選ばれているのが特徴です。店舗選びにおいては、YouTubeなどの動画メディアや口コミサイトが主要な情報源となっており、特に予約前に知りたい情報として「料金表（総額の目安）」と「メニュー内容（何をするか）」が同率で最多となりました。価格や施術内容の不透明さが最大の心理的ハードルとなっており、ここをクリアにすることが予約獲得の鍵であることが確認されています。

施術中の感覚については、「少し刺激を感じる程度」が約半数を占め、「我慢できるが刺激がある」と合わせると大半が何らかの刺激を感じていますが、許容範囲内に収まっています。施術後の肌反応としては「ヒリつき」「赤み」などが挙げられましたが、その多くは「当日中」または「2～3日」で収束しており、短期的なダウンタイムであれば受容される傾向にあります。

満足度に関しては、平均して中～高評価に厚みがあり、今後についても「定期的に継続したい」（37.4%）に加え、「必要な時だけ受ける」（24.3%）といったスポット利用の意向も強く見られます。このことから、メンズ美容は一部の層だけの特別なものではなく、ライフスタイルやイベントに合わせて柔軟に取り入れる「メンテナンス習慣」として定着しつつあることが分かりました。

■調査概要

調査手法：インターネットアンケート調査（ユニーリサーチ利用）

調査対象：全国のメンズ美容経験者（男性）

調査期間：2026年1月

有効回答数：100件

■会社概要

会社名：株式会社RiLiSh

所在地：東京都港区港南2丁目16－1 品川イーストワンタワー4階

代表者：代表取締役 瀧本琢真

URL：https://rilish.co.jp/

■美容エステ事業概要

株式会社RiLiShは、美容エステブランド「florasKIN（フロラスキン）」を運営しています。

「菌活美肌」をコンセプトに、肌本来の力を引き出す独自メソッドを採用し、 毛穴洗浄・ピーリング・水光注射などの最新美容を提供しています。

公式サイト：https://floraskin.jp/

コラム：https://floraskin.jp/media/