【Fluffy BROTHERS】より、世界的大ヒットアニメ『ブルーイ』第2弾入園グッズ発売中！

キッズブランド「Fluffy BROTHERS（フラッフィーブラザーズ）」より、世界で大人気で、日本でも人気拡大中の『ブルーイ』26年春夏第2弾、通園・通学を楽しくしてくれる、入園グッズを、1月28日(水)より、公式オンラインストア（https://fluffy-brothers.jp/）、公式楽天ショップにて発売中。

▶入園グッズ 全3アイテム

◇【ブルーイ】レッスンバッグ タテ 29cm×ヨコ 38cm×マチ 5cm 2,200円(税込価格）

◇【ブルーイ】シューズバッグ タテ 30cm×ヨコ 22cm 1,900円(税込価格）

◇【ブルーイ】巾着2点セット 2,200円(税込価格）

＜ブルーイ＞タテ38cm×ヨコ 32cm ＜ビンゴ＞タテ35cm×ヨコ 29cm

▶Fluffy BROTHERSとは

Fluffy BROTHERSは、“家族みんなが笑顔になるキッズ＆ファミリーウェア”をコンセプトに、ベーシックなセレクトアイテム、遊び心あふれるオリジナルデザインから、キャラクターやブランドオリジナルデザインまで幅広く展開しています。

何を着たらいいか迷いがちな130cm以上の小学生のお子さま向けのアイテムもたくさん取り揃え、きょうだいや親子でのおしゃれなお揃い＆リンクコーデを楽しんでいただけるブランドです。

公式オンラインストア:https://fluffy-brothers.jp/

公式楽天ショップ:https://www.rakuten.co.jp/fluffybr

公式インスタグラム:https://www.instagram.com/fluffybrothers_official

「ブルーイ」について

Joe Brumm原作、複数のエミー賞(R)受賞歴のあるLudo Studioが制作したアニメシリーズ「ブルーイ」は、世界中で何百万人ものファンを獲得しています。家族の日常と、遊びの楽しさをハートフルかつユーモラスに描き、高い評価を得ています。このシリーズは、オーストラリアン・キャトル・ドッグ（通称ブルーヒーラー）の主人公ブルーイが、パパとママ、そして妹のビンゴと共に暮らす姿を描いています。ブルーイは、その無限のエネルギーを使って、予測不可能で愉快な方法で遊びに興じ、家族や近所の仲間を彼女の遊びの世界に引き込んでいきます。

2018年にオーストラリアで放送を開始し、現在140カ国以上で放送されています。ニールセンの調査によると、「ブルーイ」は2024年米国で最もストリーミング視聴された番組シリーズ、全部門の総合順位において第1位に輝いており、合計約560億分（9億3000万時間）視聴されています。「ブルーイ」は、2019年国際エミー・キッズ賞、2022年英国アカデミー賞チルドレン＆ヤング・ピープル賞インターナショナル部門など、世界中で複数のクラフト賞やプロダクション賞を受賞しています。2024年においても、テレビ批評家協会（TCA）賞の「子供向け番組における優れた業績」と、欧州放送連合主催の国際テレビ祭ローズ・ドール賞「子供＆青少年」部門をはじめ、数多くの賞を受賞しています。

また、英国ライセンシング・アワードでは、3年連続でベスト・ライセンシング・プリスクール・プロパティを

受賞するなど、世界中で驚異的な人気を誇り、世界で450のライセンス・パートナーを抱えるまでに成長しています。

日本においては、2020年にディズニー・チャンネルとDisney+で最初に放送・配信を開始しました。また、BBC Studiosは、日本のブルーイファンのためのユーチューブとインスタグラム（@Bluey_JP）も展開しています。2027年には、ディズニーの配給により、シリーズ初となる長編映画の世界公開も予定されています。

Ludo Studioについて

Ludo Studioは、英国アカデミー賞や複数のエミー賞、ロジー賞、ピーボディ賞を受賞しているオーストラリアの映像制作会社で、TIME誌の2024年最も影響力のある会社の1つに選ばれています。才能豊かなオーストラリアのスタッフによるオリジナル脚本のドラマやアニメ、デジタルストーリーは世界中で配信され、各国で高い評価を得ています。詳しくは以下をご覧ください。Ludostudio.com.au

BBC Studios について

BBC StudiosはBBCグループの商業部門で、売上高は18億ポンド、3年連続で2億ポンドの年間利益を達成しています。コンテンツの制作・投資・世界的な配信を行うグローバルなContent Studioと、イギリス内外でBBCブランドのチャンネル・サービス・合弁事業を展開するMedia & Streaming という2つの事業部門から成り、企画から制作、配信までをシームレスにおこなっています。公共放送と商業サービス向け合計で、数々の賞に輝く番組を年間約2,800時間以上制作しています。コンテンツの幅広さと専門性の高さは国際的に定評があり、「Strictly Come Dancing/Dancing with the Stars」、「トップ・ギア」、「Planetシリーズ」、「ブルーイ」、「ドクター・フー」などの人気番組のほか、世界最大級のニュースプラットフォームであるBBCニュースも運営しています。

ブルーイ 日本語公式アカウント

YouTube https://www.youtube.com/@Bluey_JP/

X https://x.com/bluey_jp

インスタグラム https://www.instagram.com/bluey_jp/

TikTok https://www.tiktok.com/@bluey_jp