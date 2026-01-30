【ヴァンドーム青山】1/30（金）より「Spring Fair」開催

株式会社ヴァンドームヤマダ

「知的・エレガンス・ベーシック」をキーワードに、日常使いの出来る上品で瑞々しいジュエリーを提案するヴァンドーム青山では、2026年1月30日から3月10日まで春らしく可憐なジュエリーを取りそろえた「Spring Fair」を開催します。

イエローダイヤモンドネックレス：K18YG,イエローダイヤモンド,ダイヤモンド \297,000 ※数量限定品

希少なイエローダイヤモンドを使用したエレガントな印象のネックレス。

センターストーンは「ファンシーインテンスイエロー」と呼ばれる太陽の光のように力強く、暖かみのある明るい黄色が魅力的なイエローダイヤモンドです。

明るく鮮やかなだけでなく、深みがあり上品で落ち着いた雰囲気は優雅で穏やかな印象を与えてくれます。

イエローダイヤモンドの石言葉は「希望」「富」「永遠の絆」など。

鮮やかな黄色が象徴する明るい未来や、ポジティブなエネルギーが生み出す自信や成功、そして暖かい真心を表現するような言葉を持っています。

リング：K10YG,アクアマリン,ダイヤモンド \55,000 / ネックレス（左）：K10PG,モルガナイト,ダイヤモンド \46,200 ネックレス（右）：K10YG,アクアマリン,ダイヤモンド \44,000 ※全て数量限定品

ふわりとそよぐ春風をイメージした、モダンでエレガントなデザインのネックレスとリングは、艶やかに磨き上げられた雫のフォルムの内側に、カラーストーンとダイヤモンドが寄り添うデザインです。

アシンメトリーなセッティングがモダンな雰囲気を醸し出し、動きのある表情を生み出します。ダイヤモンドがカラーストーンの傍で煌めきを添え、互いの美しさを引き立てます。

3月、4月の誕生石であるアクアマリンとモルガナイトは、 ご自身へのお守りや大切な方へのギフトにも最適です。

《Spring Fair》

期間中、VENDOME AOYAMA SHOPにて対象限定品をお買い上げの方へ、春らしい柔らかなカラーリングのガラストレーをプレゼントいたします。ぜひこの機会にご覧ください。



※ノベルティは数に限りがございます。ご了承ください。

※店舗限定ノベルティのため、公式オンラインストアでは実施いたしません。

■ヴァンドーム青山 2026 Spring Fair Special Page

>> https://vendome.jp/aoyama/feature/2026springfair(https://vendome.jp/aoyama/feature/2026springfair)

■ヴァンドーム青山公式Instagram

>> https://www.instagram.com/vendomeaoyama_official/(https://www.instagram.com/vendomeaoyama_official/)

■ヴァンドーム青山公式X

>> https://x.com/Vendome_Aoyama(https://x.com/Vendome_Aoyama)