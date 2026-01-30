女子サッカー選手の遠藤優がFanicon(ファニコン)にて公式ファンコミュニティ【ゆうの部屋】をオープン！

THECOO株式会社

THECOO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:平良真人、証券コード:4255）は同社が運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon（ファニコン）」にて、遠藤優の公式ファンコミュニティ『ゆうの部屋』を1月1日にオープンしました。

「Fanicon」は、タレント、アーティスト、インフルエンサー（以下、アイコン）の活動を、コアなファン（以下、コアファン）と一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリで、ユーザーの「推し活」体験を強力に後押ししています。

◆ 遠藤優プロフィール

生年月日：1997年10月29日

出身地：埼玉県

ポジション：MF

＜経歴＞

2016-2025：浦和レッズレディース/三菱重工浦和レッズレディース

2025-：ウェストハム・ユナイテッドFCウィメン

◆ コミュニティ概要

ゆうの部屋

▼スタンダードプラン（月額\700）

まずは気軽に参加したい方におすすめのプランです。

- タイムライン投稿

- 生配信／ラジオ配信（アーカイブなし）

- スクラッチくじ

- デジタル会員証

- デジタルバースデーカード

- 限定グッズ購入権利

▼プレミアムプラン（月額\3,000）

より深く交流したい方、特別な体験をしたい方におすすめです。

スタンダードプランのすべてに加えて、

- グループチャット

- オフ会参加権（直接会って交流できるイベント ※オフシーズンの開催を予定）

- 月1オンラインミーティング（ZOOM）

- 全配信アーカイブ視聴

- デジタルファンレターボックス

プレミアム限定グッズ購入権利

皆さまがお楽しみいただけるような、さまざまなコンテンツを提供予定です！

◆ ダウンロード

アプリ名 ： Fanicon

対応端末 ： iPhone／Android版

提供場所 ： App Store／Google Play

URL ：https://fanicon.net/fancommunities/6693

■ Fanicon（ファニコン）について

Faniconは、人々の心のよりどころとなる「推し活」を強力に後押しするツールとして人気を集め、全アイコンの有料課金会員数は、34万5,000人を超えています。

「“With fan, More fun” あなたとファンをつなぐファンコミュニティ」をコンセプトに、アイコンとファンのコミュニケーションを強力にサポートしてまいります。

公式ページ：https://service.fanicon.net/

公式メディア：https://service.fanicon.net/fanimedia

■ THECOO株式会社について

THECOO（ザクー）は2014年1月創業以来「”できっこない”に挑み続ける」を掲げ、一般ユーザー向けの会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」の提供を行う「ファンビジネスプラットフォーム事業」及び、クライアント企業向けにインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」を展開しています。エンタメ市場における「個」にフィーチャーするプラットフォーマーとして、クライアント（広告主）、ユーザー（ファン）、インフルエンサー（アイコン）を繋ぐ三方よしのエコシステムの構築に尽力しています。

■ 会社概要

社名：THECOO株式会社

代表者 ：代表取締役CEO 平良 真人

所在地 ：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル 11階

設立 ：2014年1月20日

URL ：https://thecoo.co.jp