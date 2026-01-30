「推しとつながる。夢をかなえる。」超十代のウルトラメンバーシップ『超フレンズ』が提供スタート！

株式会社超十代

株式会社超十代（以下、超十代）は、“推しとつながる。夢をかなえる。” をコンセプトに、「超フレンズ」ウルトラメンバーシップを提供スタートします。Z世代やα世代に人気タレントやアーティストなどの推しとリアル＆デジタルでつながる体験、フェス観覧・番組出演・エンタメ職業体験までプレミアム体験が盛りだくさん。さらに、タレント・アイドル・アーティストを目指す人には、安心・安全なオーディションで夢をかなえるスペシャルチャンスも。みんなの「好き」と「夢」が、ここから動き出す。

「超フレンズ」サービスサイト

URL：https://chojudai.com/chofriends/

■ 超十代ついて

Z世代やα世代をデジタル新時代の主役と捉え、企業・社会・カルチャーをつなぐ次世代カルチャーテックカンパニー。マーケティング、コミュニケーション、商品開発まで、次世代ならではの感性と発想力で数々の未来共創を続けています。2016年に始動した「超十代 -ULTRA TEENS FES-」は、十代の「やってみたい・見てみたい・触れてみたい」を叶えるリアル×デジタルの体験型フェス。モデル、タレント、YouTuber、アーティスト、アスリートなど多彩な才能が集い、出演者と参加者が一体となって特別な一日を創り上げます。私たちは「MAKE ONE’S STAGE」を掲げ、憧れや目標となる舞台を創出し続け、テクノロジーの力で次世代カルチャーの持続可能なエコシステムを構築していきます。

超十代公式サイト

URL：https://chojudai.com/