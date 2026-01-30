令和７年度成果報告会を開催します！

東京都

フリースクール等の民間施設（以下「フリースクール等」という。）など、学校外の学びの場・居場所で過ごす子供一人ひとりの特長・特性を伸ばし、成長をサポートするため「学校外の子供の多様な学びに関する調査研究事業」を令和６年度より開始し、子供一人ひとりの興味関心を引き出す支援方法等について、大学等から構成されるラボを主体として、フリースクール等と連携しながら調査研究を進めてきました。

このたび、令和７年度の調査研究について、下記のとおり成果報告会を開催します。フリースクール等の現場や大学の研究等で参考になる内容となっておりますので、ぜひご参加ください。

概要

１ 日時

令和８年３月14日（土曜日）10時00分から12時30分まで

２ 会場

都議会議事堂1階 都民ホール（東京都新宿区西新宿二丁目８番１号）

３ 内容

（１）各ラボからの成果報告

報告大学：慶應義塾大学・帝京大学・東京家政大学・日本体育大学・明治学院大学

（詳細は別紙「令和７年度ラボの概要」のとおり）

https://prtimes.jp/a/?f=d52467-6440-1b4cf85b5abd52574951ee3e39b7de9d.pdf

（２）協力フリースクールからのコメント

調査研究に参加いただいた協力フリースクールより、感想等のコメントをいただきます。

（３）専門家からの講評

講評者：岩永雅也氏（放送大学学長）・西野博之氏（認定NPO法人フリースペースたまりば理事長）

（４）事業プロモーターからの研究成果の総括

事業プロモーターであるアデコ株式会社より、令和６・７年度の全ラボの研究成果を踏まえた総括

を報告いたします。

※成果報告会の終了後、参加者や登壇者で意見交換等を行う交流会の場を設けさせていただきます。

４ 申込方法等

（１）下記のフォームからお申し込みください。

＜会場参加の方＞ https://form.run/@freeschooladc-venue

＜オンライン参加の方＞ https://form.run/@freeschooladc-online

（２）申込期限

令和８年３月11日（水曜日）13時まで

（３）会場の定員は130名（先着順） オンライン参加も可能

※後日、アーカイブ動画をＨＰで公開します。

（４）参加費：無料

会場参加）（オンライン参加

５ その他

本成果報告会の運営事務局は、アデコ株式会社に委託して実施します。

（参考）調査研究の概要

本調査研究では、フリースクール等の運営スタッフが研究成果を子供への支援等に活用することを目的として、異なる学びのテーマを設定した大学等で構成されるラボが主体となり、調査研究に参加する協力フリースクールに通所している子供を対象に、一人ひとりの興味関心を引き出す方法等を検証しました。



＜調査研究スキーム＞

＜公式ホームページ及びQRコード＞

https://kodomomanabi.metro.tokyo.lg.jp/

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略１ 子供（Children）「子供目線に立った政策の推進」

▲2050東京戦略