ランボルギーニワイン ペアリングディナーイベント（BLANC FUJI）を実施しました。

MarcheJapan株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：青山 哲史、以下「当社」）は、イタリアの名門ワインブランド「Tenuta Lamborghini（テヌータ ランボルギーニ）」の日本総販売代理店として、2025年12月20日～28日の期間、自然共生型ホテル「BLANC FUJI」を運営する株式会社BLANCと「ランボルギーニワイン ペアリングディナー」を開催いたしました。

イベント概要

ランボルギーニワイン ペアリングディナー

企画名：ランボルギーニワイン ペアリングディナー

開催期間：2025年12月20日（土）～28日（日）

開催場所：BLANC FUJI（山梨県富士吉田市）



＜内容＞

・イタリアのプレミアムワイン3種 × 地元食材の薪火ディナー

・冬季限定のペアリングメニューを五感で味わう体験

・期間中、条件を満たした宿泊者を対象に特製ギフトBOXが当たる抽選キャンペーンを実施

当日の反響

イベント期間中は多くの宿泊者・レストランご利用のお客様にお越しいただき、ランボルギーニワインの味わいとディナーペアリングの相性について高い評価を賜りました。また、抽選キャンペーンにも多数のご応募をいただき、ワインブランドとしての魅力を改めて実感する機会となりました。

BLANCの自然共生型ホテルについて

BLANCは、“自由でサスティナブルなホテルづくりを可能にする”をミッションに掲げ、全国で自然共生型ホテルの企画・運営・開発を行っています。建てる、壊すといった従来のホテル建築のあり方を抜本から見直し、自然との共生を可能にするためトレーラーハウスを活用した移動できる客室「Movilla(モビラ)」を自社開発。建築制限により利用できなかった土地や常識では考えられない場所に、自然との境界線を限りなく０に近づけながら快適に過ごせる新しい宿泊体験を提供しています。

■ホテル概要

名称：BLANC FUJI（ブランク フジ）

所在地：山梨県富士吉田市上吉田東9-6-25

電話番号：0555-28-6299

アクセス：富士吉田ICから車で10分／富士吉田忍野スマートICから車で5分

客室数：11室（各棟25平方メートル ～78平方メートル ・3タイプ）

公式Webサイト：https://blan-c.com/fuji/

Instagram：https://www.instagram.com/blanc.fuji/

運営・提供について

本イベントで提供したワインは、すべてMarcheJapan株式会社が日本総販売代理店を務める正規輸入品です。今後も日本のお客様に向けて、ランボルギーニワインの魅力をご紹介するとともに、ブランド体験の機会創出に努めてまいります。

ブランド紹介

MarcheJapan株式会社(ランボルギーニワイン日本総販売代理店)

Lamborghiniの創業者であるFeruccio Lamborghiniが「スーパーカーのようなワイン」という思いで一から始め、情熱を注ぎ、人々を魅了し続けている。



公式サイト：https://marchejapan.jp/

Instagram：@lamborghiniwine_official_japan