日本テレビのAIエージェントを開発｜株式会社GenAi

日本テレビホールディングス株式会社：辻理奈氏（画面中央） 日本テレビ放送網株式会社：瀧本恭佑氏（画面右） 株式会社GenAi：菅原拓也（画面左）

企業が次々とAI活用に挑戦する時代。高まる期待と「すぐに結果を出したい」という焦りが交錯する中で、本当に価値を生み出すAIプロジェクトとはどのような姿なのでしょうか。

「技術ありき」ではなく「課題起点」で考えること。さらに、外部パートナーを「お客さんとベンダー」という関係ではなく、「共に挑戦する仲間」として迎え入れること。――そこに、AI時代の新しい成功の形が見えてきます。

今回は、実際にAIエージェントプロジェクトを推進する、日本テレビホールディングス株式会社 経営戦略局 経営戦略部の辻理奈氏（以下、辻氏）、日本テレビ放送網株式会社 社長室R&Dラボ 主任の瀧本恭佑氏（以下、瀧本氏）に、現場での実践を通じて浮かび上がったプロジェクト運営のあり方を伺いました。

こちらのプロジェクトは、朝の情報番組における企画考案AIエージェント構築を行い、実際に番組内コーナーの企画立案で活用するというものです。

本インタビューでは構築の流れから、今回の経験を踏まえたAIプロジェクト成功のポイントについても伺いました。ぜひ最後までご覧ください。

プロジェクトの始まりは「現場の声」から

――経営課題と現場課題が噛みあった初動

辻氏はプロジェクト発足の経緯を次のように語ります。

「生成AIを活用したビジネストランスフォメーションの必要性を感じ、現場の声を経営にあげ、中期経営計画として発信しました。その浸透に向けた取り組みの一つとして、社内勉強会を実施しました。その中で、総合演出の課題感を聞けたことに端を発します。」

経営方針と現場の課題意識がちょうど噛み合ったことが、プロジェクトの背中を押しました。

「立ち上げに必要な予算の目途がついていたため、初動は比較的スムーズでした。何より、私だけでなく現場のメンバーも『必要だ』と同じ温度感で言ってくれたことで、大きな反対なくスタートできたのだと思います。」

辻氏が重視したのは、トップダウンの判断だけではなく「現場が必要と感じている」という事実の確認。そのうえで、予算・ROI・体制等の具体論を時間をかけて詰めていった――この“経営の意思×現場起点”の二層構えが、立ち上げの推進力となりました。

◆ビジョンによる巻き込みと体制づくり

体制づくりについて、辻氏はこう振り返ります。

「ビジョンや目指す姿といったグランドデザインは、立ち上げ当初から明確に示していました。その方向性に共感してもらうことを大切にし、『やりたい』と思う人を巻き込むことを意識しました。コンペも実施しましたが、GenAiさんの提案資料には熱量を感じ、そこからコラボレーションが始まりました。」

さらに辻氏は、参画するメンバーにとっての意義を常に考えていたと言います。

「このプロジェクトに参加してくれる相手にどんな価値を提供できるかを常に意識していました。開発パートナーだけでなく、技術協力をしてくれる会社に対しても同じです。『一緒にやることでどんな価値があるのか』『どんな学びを得られるのか』『学びの機会になっているか』――そうした点を常に考え続けてきました。」

このような「Win-Winの関係性」を基盤にした体制づくりが、後の成功を支える土台となったのです。

大胆な技術選定と方向転換

――ローコードから「バイブコーディング」へ

プロジェクトの途中で、大きな技術方針の転換がありました。当初はFlutterFlowなどのローコードツールを検討していましたが、辻氏の判断で「バイブコーディング」へと切り替えることになります。

「『FlutterFlowはやめて、バイブコーディングでいきましょう』と、一言で決めました。」――辻氏は当時をこう振り返ります。

ここでいう「バイブコーディング（Vibe Coding）」とは、開発用AI Agentを積極的に活用して開発効率を高める新しいアプローチのこと。従来のローコード開発に比べて自由度が高く、高い生産性のあげるポテンシャルを秘めています。

当時の決断について、GenAiの菅原氏はこう語ります。

「当時、バイブコーディングは社内でまだPoC的に試している段階でした。社内システムやLPでは導入していましたが、大規模プロジェクトに適用するには品質面での懸念があり、慎重に検討していたのです。それを辻さんが一気に方向転換されたことで本格的に導入したのですが、通常の開発手法と比較するとスピード感がまったく違っていました。」

◆決断を支えた情報収集力

この大胆な転換を裏打ちしたのは、GenAiチームの迅速な情報収集と提案力であったと辻氏は評価しています。

「FlutterFlowで提案を受けたわずか1週間後には、もう『バイブコーディングが良い』と結論を出してくれました。その際、複数のツールを調査したうえで『これが最適だと思います』と提示してくれたんです。3か月前にはできなかったことが実装可能になっていた、といった点もファクトベースで確認してくれたのが大きかったですね。」

最新技術の進化を素早くキャッチアップし、ビジネス価値の観点から根拠をもって判断する。――この姿勢こそが、AI時代のプロジェクトに欠かせないスキルです。

「仲間」として働く新しいパートナーシップ ―― GenAiとの関係性

――従来の発注関係を超えて

プロジェクトで最も印象的だったのは、GenAiとの関係性だったと瀧本氏は語ります。

「私たちは、一緒に目標に向かうチームをつくりたいと考えています。単に会社として依頼するのではなく、プロジェクトの一員としてワンチームで進んでほしい。クライアントの顔色をうかがうのではなく、目的に向かって共に取り組んでほしいのです。」

辻氏も同じ思いを共有します。

「私自身も『仲間』であることを大切にしています。反論や異論があれば遠慮なく言ってほしいし、私たちの判断が常に正しいとは限りません。一緒に考え、一緒に迷い、悩み、結論を導いていく――そんな意思決定を共にできる仲間こそ理想です。」

◆GenAiの特徴的な価値

――スピードと先読み力

プロジェクトを通して感じたGenAiの価値について、お二人は口を揃えて「スピード感」を挙げています。これについて瀧本氏は、

「一番はスピードですね。とにかく手が早い印象があります。ふわっとした会話が、1～2日後には形になっていることもありましたし、要件が明確でなくても、変化の激しい中で成果を出し続けてくれるのは大きな強みだと思います。」と語っています。

――現場のニーズを察知する力

またそれに加えて、「現場のニーズを察知する力」もGenAiの大きな強みであると瀧本氏は語ります。

「プロジェクトの性質上、『いつまでに何を出すか』『どんな形にするか』は毎週のように変わります。そのため、明確に指示を出せないことも多いのですが、そんな状況でも重要なポイントを整理し、的確に提案してくれるのがGenAiさんの特徴です。」

その理由について、瀧本氏はこう分析します。

「言われなくても行動できるのは、クライアントの顔色ではなくプロダクトやユーザーを見ているからだと思います。だからこそ『このタイミングで見せるなら、これは必要ない』といった判断ができるのです。」

――決め手となった3つの要素

GenAiと協働する決め手について、辻氏は次の3点に整理しました。

役割分担とバランス感覚

- 軸がぶれない「短期間で動くものを出すという開発スタイルは一貫しており、FlutterFlowからバイブコーディングに切り替えても、その価値は変わりませんでした。」- 判断の速さ「アグレッシブな決断に対して、即座に『ついていきます』と言えるように、多くを捨てて方向転換できるのは、個人の力ではなくチームとして動ける強さだと思います。」- モチベーション「GenAiさんは熱意を持って伴走してくださる印象があります。代表の三浦さんが『ずっと一緒にやりたい』と言ってくださり、イベント出展などでも常に高いモチベーションで取り組んでいただきました。本当に感謝しています。」ぶれない軸と高いモチベーションを維持し続けながらも、素早い判断ができるというのは、GenAiの大きな特長です。

――攻めと守りのバランス

お二人は、それぞれの役割をこう語ります。

辻氏：「私は主役ではない方がいいと思っています。使った人が『自分で作った』と感じられれば成功ですし、その成功体験を一緒にやってくれた人が持てれば、それで十分です。」

瀧本氏：「AIはかっこよく見えますが、あくまでツールの一つのため、目の前の課題を本当に解決できているのかを常に意識しています。」

辻氏の「前に出すぎない姿勢」と瀧本氏の「課題解決への冷静な視点」。両者のバランスが、プロジェクトを攻めと守りの両面から支えています。

――温度感のコントロール

またプロジェクトの温度感をどう維持するかについて、辻氏はこう語ります。

「何を提供するかではなく、自分がその立場なら何をしてもらったら嬉しいかを考えています。その上で『今足りないものは何か』『この人は孤独に感じていないか』を基準に動いていくと、自然と寄り添えるようになると思っています。」

このような相手の立場に立って考える姿勢が、ステークホルダーを巻き込み続ける力になっているのです。

AIプロジェクト成功のポイント

――コンテンツ制作を支えるAI活用へ

今回のプロジェクトを踏まえて、お二人が考えるAIプロジェクト成功のポイントを教えていただきました。

瀧本氏は、AI活用の成功の鍵は“課題設定”にあると語ります。

「日本テレビの社員の約8割はコンテンツ制作に携わっています。そこを支える課題を解決しなければ、会社としての成長はありません。制作現場をAIで楽にする――その課題設定が、会社全体を巻き込む原動力になったと思います。」

今回の取り組みが朝の情報番組でスタートした背景には、明確な課題設定がありました。時事ネタを扱う同番組は変化への対応が不可欠であり、AIの活用テーマとして適していたと瀧本氏は考えています。

一方、辻氏はAI活用を“新規事業と同じ”だと位置づけます。

「AIはあくまでツールであり、技術は常に変わっていきます。だからこそ、その時々で何を使うかは変わる。ただ、『クリエイターが気持ちよく働ける環境をつくり、テクノロジーで支え、利益を最大化する』というビジョンは一切ブレません。」

さらに辻氏は、自身の技術バックグラウンドも活かしながら、こう続けます。

「技術を選ぶときは、その価値を必ず定義します。今回は『クリエイティブな業務にAIを活用する』というテーマがありました。技術的な挑戦は今後も続きますし、一歩先の未来で必要になるアセットを見据え、その方向に向かう力にしていきたいと思います。」

――「テックドリブン」ではなく「課題ドリブン」で。日本テレビのAI活用はクリエイターを支え、より良いコンテンツを生み出すための挑戦として進化を続けています。

最後に ─ 新しいプロジェクトの形

今回のインタビューを通じて浮かび上がったのは、以下の4つのAI時代における新しいプロジェクト成功法則です。

技術ではなく課題から始める

仲間として共創する

スピードと継続性を両立する

全員が主役になる

お二人が一貫して語ったのは「仲間」という言葉でした。プロジェクトの成功は最新技術や完璧な計画ではなく、同じビジョンを共有し共に歩む仲間との協働にあるのです。

仲間との協働について辻氏はこう語っています。

「一緒に考え、一緒に迷い、悩み、結論を出す。そういう意思決定を共にできる仲間が良い。」

GenAiと日本テレビの協働は、AIプロジェクトの新しいスタンダードを示しています。技術の進歩が続く今、人と人とのつながり、そして共通のビジョンに向かって進む「仲間」としての関係性こそが、真の成功をもたらすのではないでしょうか。

