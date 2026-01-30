MOONSTAR 810s × URBAN RESEARCH DOORS 別注STUDENより最新カラーが登場！

株式会社アーバンリサーチ

MOONSTAR が2020年に専門分野で培ってきた靴づくりのノウハウを日々にちょうどいい道具として再構築したプロダクトライン「810s（エイトテンス）」。

URBAN RESEARCH DOORS最新の別注カラーを1月31日(土)に発売します。

定番の人気モデル“STUDEN”をベースに、春らしいベージュとスタイリッシュなブラックの2色を別注。ベージュは、アッパーからソール、ヒールカウンターまで同系色でまとめ、やわらかく洗練された印象に。

一方ブラックは、グレーとの配色にすることで、足元にほどよいコントラストを生み、よりメリハリのある表情に仕上げました。

アッパーの素材には本革のような上質な表情を持つ合成皮革を採用。さらにメッシュ素材を組み合わせることで、見た目の軽やかさと蒸れにくさを両立しています。

シューレースは2本セットで付属し、その日の気分やスタイリングに合わせたアレンジが可能。デザイン性と機能性を兼ね備えた一足となっています。

細かなパーツまでこだわりのカラーを施した今回の別注。

ぜひ春一番の一足としてお楽しみください。

WOMEN

別注STUDEN

品番：DWB4-ET035

価格：\7,700 (税込)

カラー：URD BLACK / URD TAUPE

サイズ：23 / 23.5 / 24 / 24.5 / 25

MEN

別注STUDEN

品番：DMB4-ET035

価格：\7,700 (税込)

カラー：URD BLACK / URD TAUPE

サイズ：25.5 / 26 / 26.5 / 27 / 28

【発売日】

2026年1月31日(土)

※ 発売日は告知なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

【販売店舗】

URBAN RESEARCH DOORS 全店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)

URBAN RESEARCH Store 全店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE