＜海外赴任成功の新常識＞『コンフリクト・マネジメント2.0』元ソニー海外現地法人社長が解説 ≪パネルディスカッションテーマ決定≫

グローバル人材育成・研修業を手掛けるインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表：金 珍燮）は、無料webセミナー「海外赴任成功の新常識『コンフリクト・マネジメント2.0』」を2026年2月2日(月)15:30より開催します。

本セミナーのパネルディスカッションテーマが決定いたしました！

セミナーのポイント

■海外ビジネスにおける対立を成果に変える『コンフリクト・マネジメント2.0』の方法

■駐在員・グローバル人材に求められるコンフリクト対応のスキル

■海外ビジネス現場の実例をもとにしたコンフリクトへの向き合い方

こんな方におすすめのセミナーです

■海外赴任者を支援している人事担当者

■海外赴任の予定がある方、または既に赴任中の方

■海外事業に課題を感じている海外事業部の方

セミナー詳細

開催日 ： 2026年2月2日（月）

開催時間 ： 15：30-17：00

参加費 ： 無料

形式 ： オンライン（zoom）にて開催

対象者 ： 海外事業部責任者/担当者、人事部責任者/担当者、海外駐在員/海外駐在予定者

参加特典 ： 投影資料の配布（アンケートご回答者様）

※法人対象

・お申込みはご勤務先のメールアドレスにてお願い致します。

・個人の方および同業の方のご参加はご遠慮いただいております。

セミナー内容

海外のオフィスでは、多様な国籍や文化背景をもつ人々が協働し、価値観や仕事の進め方の違いから意見がぶつかることは珍しくありません。こうした対立や摩擦は、対応を誤るとトラブルやリスクになり得る一方で、捉え方次第では、組織や海外事業を前進させる大きな推進力にもなります。

本セミナーでは、従来の日本型マネジメントでは十分に想定しきれなかった、海外ビジネスにおける「異文化・価値観ギャップ」を組み込みアップデートした『コンフリクト・マネジメント2.0』を解説します。

海外の現場で起きる対立や摩擦を、単なるトラブルやリスクとして捉えるのではなく、海外事業の成果創出につながる「チャンス」にする方法を、駐在員やグローバル人材に求められる重要なスキルとして提示します。



なぜ今、コンフリクト・マネジメント2.0が求められるのか、そして海外事業で成果を出し続ける人材には、どのような考え方が必要なのかを、グローバル人材育成担当者の視点、そしてこれから海外に赴任する方の視点の双方から解説します。

講師には、ソニーで数多くの海外ビジネスの現場を経験し、22年に及ぶ駐在員生活の中で海外販売会社の社長を歴任、多国籍チームを率いてきた筒井隆司氏を迎えます。理論だけでなく、実際に現場で何が起き、どのように対処すべきかという生きた事例を通じて、コンフリクトを海外事業の成果へとつなげるための考え方を具体的に学びます。

グローバル人材の育成に携わる方はもちろん、海外駐在員や、これから海外赴任を控える方にとっても、現地で直面する対立や摩擦を海外事業の成果につなげる具体的な考え方を学べるセミナーです。

セミナープログラム

■＜海外赴任成功の新常識＞『コンフリクト・マネジメント2.0』（講師：筒井 隆司氏）

01：なぜ今『コンフリクト・マネジメント2.0』力が求められるのか

02：『コンフリクト・マネジメント2.0』の基本

03：『コンフリクト・マネジメント2.0』の実践プロセス

04：『コンフリクト・マネジメント2.0』ができるグローバルリーダー人財の育て方

※実例を交えて解説！

■パネルディスカッション

筒井 隆司氏 × INSIGHT ACADEMY 代表取締役 アカデミー長 金 珍燮



--NEW!-------------------

１.海外事業において、なぜコンフリクトが生じるのか、その背景や発生メカニズムは何か？

２.コンフリクトマネジメント力に加えて、海外事業で活躍する人材にはどのような共通点があるのか？

■質疑応答

※事前に頂いた質問から優先的に回答致します

セミナー講師

無料セミナー申込み :https://client.insighta.co.jp/archives/seminar/260202

筒井 隆司氏

元 ソニーブラジル社長 / 現 一般社団法人 Japan noharm Association 専務理事

1982年にソニーの海外営業本部に入社後、北米・中南米・ロシア・中近東・欧州と数多くの現場を経験し、22年に及ぶ駐在員生活では海外販売会社の社長を歴任。本社に戻ってからは政策渉外部門を統括して企業と社会、省庁との連携の重要性を訴えて関係を強化。2015年、世界最大の国際環境NGO・WWFに転職し、WWFジャパンの事務局長として、多くの企業との連携で国際環境問題の解決に奔走。WWFではグローバル経営委員やアジア代表にも選出された。2020年秋からSDGsの経営実装を手掛ける一般社団法人「Japan noharm Association」の専務理事に就任、現在に至る。

主催会社

会社概要

インサイトアカデミー株式会社

本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F

代表取締役 金 珍燮

設立：2019年12月1日

資本金：9500万円

会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/

事業内容：グローバル人材育成・研修業

‐ INSIGHT ACADEMY「Eラーニング」：https://client.insighta.co.jp/service/e-learning

‐ INSIGHT ACADEMY「研修」：https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training

‐ INSIGHT ACADEMY「語学」：https://client.insighta.co.jp/service/language