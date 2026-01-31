株式会社板前寿司ジャパン(本社：東京都中央区)は、江戸湾(東京湾)の天然魚と江戸前の技にこだわる

『東京寿司 ITAMAE SUSHI』『板前鮨 はなれ -HANARE-』

『東京寿司 ITAMAE SUSHI -PRIME-』『江戸湾直送 回転 東京すし街道』

の全ブランドにて、12種類の具材を使用した「海鮮江戸前恵方巻」を、2026年2月1日(日)から2月3日(火)までの3日間限定で販売予定です。





本商品は、毎年多くのお客様から支持を受けている板前寿司の定番恵方巻で、

今年も12種類の海の幸を一本にぎゅっとつめ込んだ完成度を重視した商品として提供します。





海鮮江戸前恵方巻





■ 12種類の具材をバランスよく詰め込んだ一本

板前寿司の恵方巻は、天然本まぐろを中心に、江戸前の仕事を施した魚介や香味野菜など、12種類の具材をバランスよく組み合わせている点が特長です。ひと口目から最後まで味の一体感が続くよう、職人が具材の配置や味の重なりを考慮し、一本ずつ仕立てています。





＜具材＞

まぐろたたき／天然本まぐろ赤身漬け／江戸前すみいか／甘海老漬け／いくら／煮穴子／味付けかんぴょう煮／とびっこ／江戸前〆サバ炙り／胡瓜／刻み大根／大葉





チラシ





■ 江戸前寿司専門店ならではの恵方巻

恵方巻はシンプルな商品であるからこそ、使用する食材や仕込みの違いが味に表れます。

板前寿司では、創業80年の豊洲仲卸「石司」から仕入れる天然本まぐろを使用し、寿司屋として日常的に行っている江戸前の技を、恵方巻にも取り入れています。





【2026年の節分】

- 節分：2026年2月3日(火)

- 恵方：南南東





節分の夜に恵方を向き、願い事を思い浮かべながら太巻きを切らずに食べるという古来から続く日本の食文化に根付いた習わしに合わせて提供します。





■ 商品ラインナップ

- 海鮮江戸前恵方巻





断面





12種類の具材を贅沢に詰め込んだ、板前寿司定番の江戸前恵方巻。天然本まぐろを中心に、江戸前仕込みの海の幸を一本にまとめています。

売価：

1本 (450g) 3,480円(税込)

ハーフ(230g) 1,780円(税込)





1本





ハーフ





- 海鮮江戸前恵方手巻き寿司ファミリーセット(15本分)

今年初の試みとなる新商品。

12種類の江戸前ネタを使用し、家族や複数人で巻きながら楽しめる手巻き寿司セット。

節分の食卓を囲む新しい楽しみ方として提案します。

売価：7,800円(税込)









公式WEBサイト内 特設ページ： https://itamae.co.jp/ehomaki_2026/