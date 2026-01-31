兵庫県淡路市にある「道の駅あわじ」(運営：株式会社淡路観光開発公社)では、当駅内の海鮮丼屋「おさかな共和国えびす丸」で提供している人気メニュー「淡路島系 鯛の玉子かけご飯」が、テレビ朝日系列の人気番組『ザワつく！金曜日』にて紹介されました。





メニュー画像





番組内では、淡路島産の天然真鯛を贅沢に使用したシンプルながら奥深い味わいと、素材の良さを最大限に引き出すこだわりが高く評価されました。









■ 道の駅あわじ「鯛の玉子かけご飯」3つのこだわり

(1) 淡路島産・天然真鯛を使用

潮流の速い明石海峡で育った天然真鯛は、身の締まりと上品な旨味が特長。

新鮮な状態でご提供することで、鯛本来の美味しさを堪能いただけます。





(2) 濃厚な卵黄が引き立てる真鯛の旨味

厳選した卵の卵黄を使用し、真鯛の甘みと旨味を一層引き立てます。





(3) 特製ダレと醤油(アミノ酸)が生む深いコク

決め手となる特製ダレと醤油が合わさることで、

シンプルながらも余韻の広がる味わいに仕上げています。









■商品概要

鯛の玉子かけご飯：1,080円(税込)

提供場所：道の駅あわじ「おさかな共和国えびす丸」

※淡路島岩屋地域の他店舗(淡路島タコステ、美湯松帆の郷)でも提供









■ 道の駅あわじについて

明石海峡大橋のたもとに位置し、淡路島の海の幸・山の幸を楽しめる観光拠点。

地元食材にこだわったグルメと、絶景を楽しめるロケーションが多くの来駅者に親しまれています。









■会社概要

名称 ： 株式会社淡路観光開発公社

所在地 ： 兵庫県淡路市岩屋1873-1

代表者 ： 西田 利行

ホームページ： https://michinoekiawaji.shopinfo.jp/