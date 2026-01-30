人気コスプレシリーズ「リリパレ」新作！バレンタインにぴったりなメイド服
アイドルグループ・JamsCollectionが着こなす、新作バレンタインコスチューム
株式会社クリアストーン（本社：東京都新宿区、代表取締役：小野 志堅、以下「クリアストーン」）は、人気コスチュームシリーズ「リリパレ」から、バレンタインシーズンを彩るキュートでロマンチックな新作コレクションを発売します。
ガーリーで夢みるようなデザインが人気の「リリパレ」が贈る今年のバレンタインは、チョコレートカラーをポイントに、異なるイメージの二種類です。
特別なイベントを可愛らしく盛り上げる、こだわりが詰まったコスチュームコレクションです。
■注目ラインナップ
新作のポイントと魅力をたっぷりご紹介します！
・カフェショコラメイド ピンク/ブルー
メーカー希望小売価格：\7,990(税抜)
カフェショコラメイド(ピンク)
カフェショコラメイド(ブルー)
着用モデルは津代美月(左)と小此木流花(右)
バレンタインやホワイトデーにぴったりな、ツヤ感のあるチョコレートカラーがポイント。大きなリボンカチューシャやジャケット風デザインでクラシカルな印象を演出。ウエストラインがすっきり見えるシルエットで、全体のバランスを美しく整えてくれます。
・スイートホイップメイド ピンク/グレー
メーカー希望小売価格：\6,990(税抜)
スイートホイップメイド(ピンク)
スイートホイップメイド(グレー)
着用モデルは花坂環(左)と水瀬さらら(右)
ホイップを連想したふんわりシルエットの袖が特徴的。マカロンのような甘いパステルカラーをベースに、チョコレートブラウンの差し色をトッピングしました。アシンメトリーなエプロンもポイント。
モデルには、人気アイドルグループ「JamsCollection」を起用！ 彼女たちが着こなす最新コレクションにもご注目ください。
■詳細情報
本コレクションの全ラインナップは、クリアストーン公式オンラインショップにてご覧いただけます。
クリアストーン公式オンラインショップ
https://shop.clearstone.co.jp/
■株式会社クリアストーン 会社概要
株式会社クリアストーンは、2024年4月に設立20周年を迎えるパーティコスチュームやパーティグッズを主軸事業とした企業です。「エンターテイメント性豊かな楽しい商品の提案」をコンセプトに、大人から子供まで楽しめる幅広いラインナップを年間500アイテム以上を企画・商品化しています。また販売数は年間100万点に登ります。
会社名：株式会社クリアストーン(Clearstone Co., Ltd.)
所在地：
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-15-1 セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿709号室
代表取締役：小野 志堅
資本金：1億円
事業内容：
・パーティーシティー事業
・ミュージックエンターテイメント事業
・電子デバイス&テック事業
・バースデーバンク事業
関連URL：
コーポレートサイト
https://www.clearstone.co.jp/
公式オンラインショップ
https://shop.clearstone.co.jp/
公式SNS
X（旧Twitter）:
https://x.com/CLEARSTONE_info
Instagram:
https://www.instagram.com/clearstone_official/
Instagram kids:
https://www.instagram.com/clearstonekids_official/
TikTok:
https://www.tiktok.com/@clearstone_official
■本件に関するお問合せ先
株式会社クリアストーン
担当 富田
info@clearstone.co.jp