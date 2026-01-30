人気コスプレシリーズ「リリパレ」新作！バレンタインにぴったりなメイド服

写真拡大 (全7枚)

株式会社クリアストーン



アイドルグループ・JamsCollectionが着こなす、新作バレンタインコスチューム

株式会社クリアストーン（本社：東京都新宿区、代表取締役：小野 志堅、以下「クリアストーン」）は、人気コスチュームシリーズ「リリパレ」から、バレンタインシーズンを彩るキュートでロマンチックな新作コレクションを発売します。




ガーリーで夢みるようなデザインが人気の「リリパレ」が贈る今年のバレンタインは、チョコレートカラーをポイントに、異なるイメージの二種類です。




特別なイベントを可愛らしく盛り上げる、こだわりが詰まったコスチュームコレクションです。





■注目ラインナップ


新作のポイントと魅力をたっぷりご紹介します！




・カフェショコラメイド　ピンク/ブルー

メーカー希望小売価格：\7,990(税抜)



カフェショコラメイド(ピンク)

カフェショコラメイド(ブルー)

着用モデルは津代美月(左)と小此木流花(右)

バレンタインやホワイトデーにぴったりな、ツヤ感のあるチョコレートカラーがポイント。大きなリボンカチューシャやジャケット風デザインでクラシカルな印象を演出。ウエストラインがすっきり見えるシルエットで、全体のバランスを美しく整えてくれます。



・スイートホイップメイド　ピンク/グレー

メーカー希望小売価格：\6,990(税抜)



スイートホイップメイド(ピンク)

スイートホイップメイド(グレー)

着用モデルは花坂環(左)と水瀬さらら(右)

ホイップを連想したふんわりシルエットの袖が特徴的。マカロンのような甘いパステルカラーをベースに、チョコレートブラウンの差し色をトッピングしました。アシンメトリーなエプロンもポイント。



モデルには、人気アイドルグループ「JamsCollection」を起用！ 彼女たちが着こなす最新コレクションにもご注目ください。




■詳細情報


本コレクションの全ラインナップは、クリアストーン公式オンラインショップにてご覧いただけます。


クリアストーン公式オンラインショップ


https://shop.clearstone.co.jp/



■株式会社クリアストーン　会社概要


株式会社クリアストーンは、2024年4月に設立20周年を迎えるパーティコスチュームやパーティグッズを主軸事業とした企業です。「エンターテイメント性豊かな楽しい商品の提案」をコンセプトに、大人から子供まで楽しめる幅広いラインナップを年間500アイテム以上を企画・商品化しています。また販売数は年間100万点に登ります。



会社名：株式会社クリアストーン(Clearstone Co., Ltd.)



所在地：


〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-15-1 セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿709号室


代表取締役：小野 志堅


資本金：1億円


事業内容：


・パーティーシティー事業


・ミュージックエンターテイメント事業


・電子デバイス&テック事業


・バースデーバンク事業



関連URL：


コーポレートサイト


https://www.clearstone.co.jp/


公式オンラインショップ


https://shop.clearstone.co.jp/


公式SNS


X（旧Twitter）:


https://x.com/CLEARSTONE_info


Instagram:


https://www.instagram.com/clearstone_official/


Instagram kids:


https://www.instagram.com/clearstonekids_official/


TikTok:


https://www.tiktok.com/@clearstone_official



■本件に関するお問合せ先


株式会社クリアストーン


担当　富田


info@clearstone.co.jp