人気コスプレシリーズ「リリパレ」新作！バレンタインにぴったりなメイド服

アイドルグループ・JamsCollectionが着こなす、新作バレンタインコスチューム

株式会社クリアストーン（本社：東京都新宿区、代表取締役：小野 志堅、以下「クリアストーン」）は、人気コスチュームシリーズ「リリパレ」から、バレンタインシーズンを彩るキュートでロマンチックな新作コレクションを発売します。

ガーリーで夢みるようなデザインが人気の「リリパレ」が贈る今年のバレンタインは、チョコレートカラーをポイントに、異なるイメージの二種類です。

特別なイベントを可愛らしく盛り上げる、こだわりが詰まったコスチュームコレクションです。

■注目ラインナップ

新作のポイントと魅力をたっぷりご紹介します！

・カフェショコラメイド ピンク/ブルー

メーカー希望小売価格：\7,990(税抜)

カフェショコラメイド(ピンク)カフェショコラメイド(ブルー)着用モデルは津代美月(左)と小此木流花(右)

バレンタインやホワイトデーにぴったりな、ツヤ感のあるチョコレートカラーがポイント。大きなリボンカチューシャやジャケット風デザインでクラシカルな印象を演出。ウエストラインがすっきり見えるシルエットで、全体のバランスを美しく整えてくれます。

・スイートホイップメイド ピンク/グレー

メーカー希望小売価格：\6,990(税抜)

スイートホイップメイド(ピンク)スイートホイップメイド(グレー)着用モデルは花坂環(左)と水瀬さらら(右)

ホイップを連想したふんわりシルエットの袖が特徴的。マカロンのような甘いパステルカラーをベースに、チョコレートブラウンの差し色をトッピングしました。アシンメトリーなエプロンもポイント。

モデルには、人気アイドルグループ「JamsCollection」を起用！ 彼女たちが着こなす最新コレクションにもご注目ください。

■詳細情報

本コレクションの全ラインナップは、クリアストーン公式オンラインショップにてご覧いただけます。

クリアストーン公式オンラインショップ

https://shop.clearstone.co.jp/

■株式会社クリアストーン 会社概要

株式会社クリアストーンは、2024年4月に設立20周年を迎えるパーティコスチュームやパーティグッズを主軸事業とした企業です。「エンターテイメント性豊かな楽しい商品の提案」をコンセプトに、大人から子供まで楽しめる幅広いラインナップを年間500アイテム以上を企画・商品化しています。また販売数は年間100万点に登ります。

会社名：株式会社クリアストーン(Clearstone Co., Ltd.)

所在地：

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-15-1 セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿709号室

代表取締役：小野 志堅

資本金：1億円

事業内容：

・パーティーシティー事業

・ミュージックエンターテイメント事業

・電子デバイス&テック事業

・バースデーバンク事業

■本件に関するお問合せ先

株式会社クリアストーン

担当 富田

info@clearstone.co.jp