KDcolle×CAworks フィギュアフェスティバル 2026［冬］開催！ 今年もフィギュアフェスティバル開催＆ワンダーフェスティバル出展

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、フィギュアブランド「KDcolle（KADOKAWAコレクション）」とKADOKAWA内のフィギュアブランド「CAworks」と共同で、「KDcolle×CAworks フィギュアフェスティバル 2026［冬］」を2026年1月30日（金）～3月1日（日）の期間開催します。

特設サイトでの蔵出し販売やイベント開催を記念した購入特典を実施予定です。

◆フィギュアフェスティバル2026［冬］！【オンライン】

KADOKAWA公式オンラインストア「カドスト」では、2026年1月30日（金）～3月1日（日）の期間、Webにて特別イベントを実施します。

期間中はカドストにてKDcolleフィギュアの蔵出し販売に加え、3つのキャンペーンを行います。

フィギュアフェスティバル2026[冬] :https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/eff2026aw/2026年1月30日（金）12:00 OPEN予定- 送料無料キャンペーン フィギュアフェスティバル2026［冬］期間中に対象商品をご購入いただくと、送料が無料になります。※対象商品は特設ページにてご確認ください。- 早い者勝ち！ 旧作フィギュア3,000円OFFクーポンプレゼント 期間中に、対象の旧作フィギュアが3,000円OFFになるクーポンをプレゼントいたします。 ※予定数に達し次第配布終了となります。※使用はお一人様1回限りとなります。※クーポンは「フィギュアフェスティバル2026［冬］」特設ページ内で配布します。- 購入者プレゼントキャンペーン 期間中に対象商品をご購入いただき、下記条件を満たしたお客様に、先着で特典をプレゼントいたします。

【購入特典】期間中に対象商品をご購入いただいたお客様

特典：KDcolle ロゴステッカー

【新作予約特典】期間中に対象の新作フィギュアをご予約いただいたお客様

特典：フィギュア展示用ミラーパネル

※特典の数量に限りがあります。なくなり次第終了となりますので、ご了承ください。

◆フィギュアフェスティバル2026［冬］ 開催概要

期間： 2026年1月30日（金）12：00 ～ 3月1日（日）23：59

場所： 「カドスト」内フィギュアフェスティバル特設ページ

URL：https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/eff2026aw/

※1月30日（金）12：00に公開予定です。

◆ワンダーフェスティバル2026［冬］出展決定！

KADOKAWAは2026年2月8日（日）開催の「ワンダーフェスティバル2026［冬］」に出展します！

KDcolle（KADOKAWAコレクション）、CAworks、KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES の新作展示に加えて、人気フィギュアの蔵出し販売を特別価格、数量限定で実施予定です。

当日は「KADOKAWA 電撃ホビーウェブ」ブースへぜひお越しください。

「KADOKAWA 電撃ホビーウェブ」ブース

ブース番号：7-18

ワンダーフェスティバル2026[冬] 公式サイト：https://wonfes.jp/specialsite/

KDcolle（KADOKAWAコレクション）とは

手に取れる新しい物語～コンテンツホルダーならではの魅力あふれるフィギュアを皆様に～

KADOKAWAの新しいフィギュアブランドKDcolle（KADOKAWAコレクション）。数々の作品を生んできたKADOKAWAしかできない魅力あふれる企画やクオリティーで、わくわくドキドキさせられるフィギュアを世界の皆様にお届けいたします。

これからはじまる、KDcolleがお贈りする新しい物語にご期待ください！！