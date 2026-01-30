ポケモンカードゲーム フクイ リュウジン選手とMycalinks Proスポンサー契約締結について

株式会社Myca


Mycalinks Pro 5人目の選手としてポケモンカードゲームプレイヤー フクイ リュウジン選手とプロスポンサー契約を締結しました。



弊社では『少年たちに夢を与えたい』


『好きなことを仕事に出来る人を増やす』


そして『カードゲームの楽しさを多くの人に伝えたい』という想いでスポンサー契約を今後も行っていきます。




◆リュウジン選手からのコメント


ポケモンカードを始めたのは小学生の頃です。



僕が通っていた地元・大阪のカードショップに当時の世界チャンピオンがいて、そのプレイに魅せられました。自然と自分も強くなりたいと思ったのが、すべての原点です。



その後、ポケカから離れる時期が長くありました。


それでも時間が経ってもなお、心のどこかに勝負の面白さが残っていて、もう一度この競技に戻ってきました。今はただ懐かしいから、楽しいから続けているのではなく、本気で取り組み、勝ちにいくために 競技としてポケモンカードに向き合っています。



僕が目指すのは、ただ勝つだけの選手ではなく、プレイで魅せるプレイヤー になることです。


そして、対戦を見た人を楽しませられるような、華のあるプレイヤー になって、ポケモンカードの楽しさをより多くの方に伝えていきたいと思っています。


競技面では 世界大会出場 と 国内外での入賞 を目標に、2月から海外大会（オーストラリア→イギリス）にも挑戦していきます。



世界大会出場、国内外での入賞を必ず掴むために、結果で証明できるようプロとして全力で取り組みます。


まだ大きな実績のない僕ですが、ここから成長し、絶対に勝つ という気持ちで挑戦を続けます。


今後とも 応援よろしくお願いいたします！




◆フクイ リュウジン選手


1998年8月4日生まれ　大阪府出身



2026 シティリーグS2 優勝


2025 PJCS TOP64


2025 CL宮城 TOP16


2024 シティリーグS4 優勝



X（旧Twitter アカウント）：https://x.com/Ryujin_pcg



Youtubeチャンネル：りゅうじんch


https://www.youtube.com/@Ryujin_pcg




◆カード管理アプリMycalinks


31ジャンル約45万種のカードの情報やデッキ作成などができるアプリです。


https://myca.cards






◆Mycalinks POS


カードショップ向けのPOSレジ開発を行っております。





◆Mycalinks MALL


カード管理アプリMycalinks内にあるECモールです。


様々な店舗様が出店しております。






◆カードショップMycalinks


・つくば駅前本店


茨城県つくば市吾妻1丁目8-10 Biviつくば 4050



・研究学園駅前店


茨城県つくば市研究学園5丁目11-1 サーパスつくば 106





企業名：株式会社Myca（マイカ）


代表者：木村祐介


所在地：茨城県つくば市研究学園5丁目5-8 D14 102


設立：2023年10月


事業内容：カード管理アプリ、Mycalinks POS、MALLの運営開発、カードショップの運営