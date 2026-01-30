あなたの心を動かした作品に熱い1票を！ 『DLsiteアワード2025』、投票受付をスタート。投票参加者には100％オフクーポン入手のチャンスも。

株式会社エイシス

二次元コンテンツのダウンロード販売サービス『DLsite』(株式会社エイシス、所属地：東京都千代田区、代表取締役：藤井純)は、2025年内に同サービスで販売を開始した作品を対象としたユーザー投票企画・DLsiteアワード2025を開催します。

DLsiteアワード2025

特設サイト ：https://www.dlsite.com/modpub/lp/home/dlsiteawards2025/vote/

投票期間 ：1月30日(金) ～ 2月8日(日) 23:59

結果発表 ：3月6日(金)予定

『DLsite』は、漫画やゲーム、音声など幅広いカテゴリ・ジャンルの作品をお取り扱いしている二次元コンテンツのダウンロード販売サービスです。

2025年も多くの方にご愛顧いただき、関連サービスを含めた累計ユーザー数は1600万を突破しています。

毎分毎秒、クリエイターとユーザーの多様な「好き」が行き交うこのサービスを舞台に、多くのユーザーの心を掴んだ作品を選出する投票企画を開催いたします！

今年は、新人賞や大賞に加え、投票ユーザーのデータと連動した特別賞として「年代別賞」や「職業別賞」、「DLsite歴をもとにした賞」などの新たな賞も設置します。

――2025年にあなたの心を揺さぶった作品をふりかえり、是非ご投票をお願いします！

※投票への参加には、viviON IDアカウント(登録無料)へのログインが必要です。

※2025年1月1日～12月31日の期間中にDLsiteにおいて販売を開始した作品が投票対象です。カテゴリや賞、年齢区分などごとに別途条件がある場合がございますので、詳細は特設ページをご参照ください。https://www.dlsite.com/modpub/lp/home/dlsiteawards2025/vote/

■受賞応援キャンペーン！ 投票で、シェアで、お得なクーポンの2大チャンス

投票を通して作品やその作者さんを応援してくださる方にビッグチャンス！

投票に参加くださった方の中から抽選で2,025名に、DLsiteでのお買い物の際にご利用いただける25％オフクーポンをプレゼントします。

さらに、『DLsite公式アカウント』のXアカウント(@DLsite(https://x.com/DLsite))をフォローの上、投票完了ページにあるシェアボタンからXに投稿をしてくださった方の中から抽選で25名に、価格の上限なくお好きな1作品を100％オフで購入できる特別なクーポンをプレゼントします。

「好き」や「欲しい」はエンタメを動かす大きな原動力です――ぜひ奮ってご参加ください！

▼受賞応援キャンペーン

開催期間：1月30日(金) ～ 2月8日(日)23:59

※100％オフクーポンのご当選者には、『DLsite公式アカウント』のXアカウントよりご連絡を差し上げます。キャンペーン期間から2か月程度は同アカウントへのフォローを外さないようお願いをいたします。フォローが確認できない場合や、ご連絡が取れない場合には当選を無効とする場合がございます。

■DLsiteについて

サービス内容：二次元コンテンツの総合ダウンロード販売サービス

URL ：https://www.dlsite.com/index.html

運営 ：株式会社エイシス