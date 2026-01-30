『Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説』、新作「海外極悪刑務所～獄中を生き抜いた男～」全15話を1月30日(金)より「タテドラ」で配信開始

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が開発・運営する縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」は、現在配信中のオリジナルバラエティ企画『Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説』について、新テーマ「海外極悪刑務所～獄中を生き抜いた男～」(全15話)を2026年1月30日(金)19:00より配信開始いたします。

本番組は、Mr.都市伝説 関暁夫さんがテレビやYouTubeでは語れない、様々な都市伝説の裏を紹介するトークバラエティです。チャンネル登録者数100万人超の人気YouTuberや各分野のプロフェッショナルなど、毎回テーマに精通した専門家をゲストに招き、「タテドラ」でしか聞けない最新のディープな都市伝説を語り尽くします。配信開始当初から根強い人気を誇り、アプリ内での関連動画総視聴回数は300万回を突破しました。

今回のテーマは「海外極悪刑務所～獄中を生き抜いた男～」。アメリカの刑務所に服役していた井上ケイさんとタイの刑務所に服役していた竹澤恒男さんをゲストに招き、「世界の極悪刑務所と裏社会の掟」をトークの軸として、なぜ一度足を踏み入れると死と隣り合わせの地獄が待っているのか、そして人権が剥奪された極限状態での生存戦略について、一般的には考えられない海外での獄中生活の真実を赤裸々に語ります。ぜひ番組をご覧ください。

■新作テーマは「海外極悪刑務所～獄中を生き抜いた男～」

【配信開始日時】

2026年1月30日(金)19:00

【配信先】

縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」

【エピソード数】

全15話

＜主な内容＞

・弁護士の裏切りと「裁判中の鼻折り事件」！ハワイで没収された全財産と絶望の10年8ヶ月判決

・「444人の黒人と1人の日本人」！30対1の集団暴行で全身骨折したサンフランシスコの生き地獄

・最強ギャング「チカーノ」のファミリーへ！刑務所内で月3,000ドルを稼ぐ「監獄ブランド」

・求刑は「死刑」！1万錠の麻薬密輸と、タイの重罪犯専用刑務所に響く「人権放棄」の宣告

・24年間の贖罪と「親の愛」！育児放棄された過去を乗り越え、更生支援に人生を捧げる現在

【出演者】

Mr.都市伝説 関暁夫

・裏都市伝説ブローカー

こがちゃんちゃん

すみぽん

・ゲスト

井上ケイ

10代で新宿のヤクザとなり1993年ハワイでの麻薬おとり捜査でFBIに逮捕。 米国の刑務所に10年以上服役し、最高警戒レベル5の監獄でメキシコ系ギャング「チカーノ」と交流。現在は壮絶な経験を活かし、非行少年少女の支援や児童虐待問題の解決に向けたサポート活動を展開している。

竹澤恒男

大手建設機器の会社で作業員として働くも、ギャンブルにのめり込み3度の刑務所暮らしを経験。

2002年、タイから日本へ覚せい剤を密輸しようとしたところを逮捕。タイの重罪犯専用刑務所に14年間服役後、2016年に出所し帰国。現在は栃木県でスナックを経営。

■番組概要

「都市伝説を超える、新たな伝説を一緒に作りませんか？」

都市伝説――それはもう、誰もが知る「表の話」。でも、まだ表に出ていない“裏話”があるんです。そこには、真実に近づくためのヒントが隠されているかもしれません。Mr.都市伝説・関暁夫がこれまで伝えてきたこと、「そんなの信じられない」と思った人も多いでしょう。でも振り返ってみてください。その言葉、意外と“嘘じゃない”と思いませんか？

いま、日本は大きな転換点に立っています。これからの未来を本気で考える人たちと共に、新しい一歩を踏み出してみませんか？テレビでは伝えきれない真実、他の配信では表現できない深い話。この番組だからこそ届けられる“本当の物語”があります。

さあ、一緒に世界を変えましょう！

【公式サイト】

【配信中のテーマ・各回ゲスト】[表: https://prtimes.jp/data/corp/4237/table/1802_1_99bc6183c0359ce1620b049a20385bea.jpg?v=202601310921 ]

※ゲスト名は五十音順

【Mr.都市伝説 関暁夫さんプロフィール】

1975年6月21日生まれ、東京都出身。

人気番組「やりすぎ都市伝説」などに出演し、世界の不思議ミステリーを紹介する都市伝説テラー。「信じるか信じないかはあなた次第」を決めゼリフに日本に都市伝説ブームを巻き起こした。自由が丘では自身がオーナーをつとめる「セキルバーグカフェ」を経営。店内には都市伝説的に貴重な展示品の数々が飾られている。最近ではオンラインクラブ「情熱クラブ」も手掛けておりメンバーたちと防災への取り組み、ボランティア活動、趣味やスポーツの部活動に情熱を注ぎ未来に向けて精力的に活動中！

■「タテドラ」について

「タテドラ」は、オリジナルドラマを中心とした縦型ショートドラマアプリです。長編コンテンツを1話2分程度に分けて連続して視聴することができるため、スマートフォンから隙間時間にお楽しみいただきやすい構成になっています。

◆「タテドラ」概要

タイトル : タテドラ

ジャンル : 縦型ショートドラマアプリ

配信形式 : スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

著作権表記 : (C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

販売価格 : 無料(アプリ内一部有料コンテンツあり)

アプリアイコン◇「タテドラ」アプリダウンロード

App Store/Google Play ストアいずれも以下URLよりダウンロードいただけます。(12歳以上の利用を推奨)

◇「タテドラ」公式サイト・SNSアカウント

「タテドラ」公式SNSでは配信作品に関する詳細や出演者からのコメント動画、オフショット写真等を発信しています。ぜひアカウントをフォローの上、投稿をご覧ください。

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、「Ray」「Zipper」などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

