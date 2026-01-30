TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』よりアニメスタジオ公式「設定資料集」が発売決定！「スタジオぴえろストア」にて予約受付開始！

株式会社アニメイトホールディングス

TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』のアニメスタジオ公式設定資料集が発売決定！

さらに！2022年に発売されたTVアニメ『NARUTO-ナルト-』の設定資料集も装いを新たに再登場＆電子版の配信が決定！

貴重な資料を収録したファン必見のアイテム、お見逃しなく！

こちらの商品は2026年4月30日頃、アニメ制作会社「スタジオぴえろ」の公式通販サイト「スタジオぴえろストア」、全国のアニメイト他にて発売予定！ご予約受付中！

■通販サイト：https://studio-pierrot-store.jp

■TVアニメ『NARUTO-ナルト-』設定資料集 電子版配信サイト

・Reader Store（https://ebookstore.sony.jp/）

・アニメイトブックストア(https://www.animatebookstore.com/)

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】設定資料集

【価格】11,000円(税込)

【予約期間】2026年1月30日(金)～4月29日(水)

【発売日】2026年4月30日(木)頃

【セット内容】

１.設定資料集【キャラクター篇】

２.設定資料集【美術＆プロップ篇】

３.カレンダー画集

４.箔押し三方背ケース

TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の原作ストーリー、アニメオリジナルストーリーのキャラクター、美術、プロップの設定を収録した豪華設定資料集です。2008年～2016年のムービック製カレンダーの描き下ろしイラストを収録したカレンダー画集をセットにした究極のファンアイテムです！

【商品名】設定資料集セット

【価格】9,460円(税込)

※電子版 5,500円(税込)

【予約期間】2026年1月30日(金)～4月29日(水)

【発売日】2026年4月30日(木)頃

【セット内容】

１.設定資料集【キャラクター篇】

２.設定資料集【美術＆プロップ篇】

３.カレンダー画集

４.クリアファイル（3種）

５.箔押し三方背ケース

少年時代の原作ストーリー、アニメオリジナルストーリーのキャラクター、美術、プロップの設定を収録した設定資料集です。2004年～2006年のムービック製カレンダーの描き下ろしイラストを収録したカレンダー画集、クリアファイルをセットにした究極のファンアイテムです！

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

※電子版に掲載内容は 2022 年に発売された『NARUTO-ナルト-豪華設定資料集』に掲載された内容と同一です。

詳細は配信サイトをご確認ください。

■「スタジオぴえろストア」とは

幅広い世代に向けたコンテンツを展開し続けるアニメ制作会社「スタジオぴえろ」の公式通販サイト。

「スタジオぴえろストアでしか手に入らない“楽しい”がいっぱい！」をコンセプトに掲げ、子供から大人まで楽しめるような企画・展開を作品を愛してくださる皆様へお届けいたします。今後とも楽しみにご期待ください。

■通販サイト：https://studio-pierrot-store.jp

■公式SNS：https://x.com/s_pierrot_store

■権利表記：（C）岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ