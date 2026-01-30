映画をもっと、好きになる。　彦根映画祭2026

株式会社東映エージエンシー

彦根市では映画を通じたまちづくりを推進するための新たな取組みとして「彦根映画祭２０２６」を開催することとなりました。

彦根市は、豊かな自然と歴史的景観、京阪神からの優れたアクセスを活かし長年にわたり数多くの時代劇作品の撮影地として親しまれてきました。

近年では現代劇の撮影も増加し、オープンセットの開設など映画産業との結びつきはより一層深まっています。

「映画のまち 彦根」として映画を通じた特色あるまちづくりを推進し、市民の映像文化への親しみを深めながら、地域の新たな魅力を創出し、市内外に広く発信するため、多様な主体との連携のもと彦根映画祭を開催いたします。

開催概要

開催期間：2026年3月28日(土)～3月29日(日)

開催場所：プロシードアリーナHIKONE

公式HP：https://hikonefilmfestival.com/

主 催

彦根映画祭実行委員会

特別協賛

ひこにゃんショートムービー製作委員会

アクアシステム・キントー・千成亭風土・たねや

文教スタヂオ・PROｰSEED・山甚建設・ユーコー

彦根金亀ライオンズクラブ・平和堂

協 力

彦根ビバシティシネマ

彦根オープンセット（シネマジャパネスク）

協 賛

一圓テクノス・近江鉄道グループ・銀水・鈴木古建築・山甚建設

芋処 芋ろう・東横INN彦根駅東口

【観る！】 彦根がロケ地となった映画を上映 チケットのご購入はこちら

3月28日(土)

１.『翔んで埼玉 ～琵琶湖より愛をこめて～』 彦根市民映画賞受賞作品

開場：9:30 開演：10:00 上映後オープニングセレモニー

【登壇者（予定）】彦根市長 田島一成

彦根ロケーション誘致アンバサダー 鍋島壽夫

彦根映画祭特任フェロー こがけん

★ひこにゃんウェルカムグリーティング★（開場後10分程度）

２.『花まんま』

開場：13:00 開演：13:30 上映後、舞台挨拶

【登壇者（予定）】映画監督 前田哲

★ひこにゃんウェルカムグリーティング★（開場後10分程度）

３.『BAD LANDS バッド・ランズ』

開場：17:00 開演：17:30

3月29日(日)

１.『翔んで埼玉 ～琵琶湖より愛をこめて～』 彦根市民映画賞受賞作品

開場：9:30 開演：10:00

★ひこにゃんウェルカムグリーティング★（開場後10分程度）

２.『偉大なる、しゅららぼん』

開場：12:30 開演：13:00

★ひこにゃんウェルカムグリーティング★（開場後10分程度）

３.『レジェンド＆バタフライ』

開場：15:40 開演：16:10 上映前舞台挨拶・クロージングセレモニー

【登壇者（予定）】彦根市長 田島一成

彦根ロケーション誘致アンバサダー 鍋島壽夫

映画監督 大友啓史

2月22日(日) ＠彦根ビバシティシネマ『青い山脈』キックオフ上映！！

上映時間は後日、公式HPに発表

【撮る！】 『ひこにゃん初主演映画』制作決定！ひこにゃん大活躍!? 作品の全貌は後日発表！見学オールOK！公開ロケ

ひこにゃんが初めて主演を務めるショートムービーを彦根映画祭会場（サブアリーナ）にて撮影いたします。女優小澤真利奈さんをお迎えして、撮影カメラや照明のセッティング、演出指導等、ワークショップ形式での公開ロケとなります。

【出演】ひこにゃん・小澤真利奈

※エキストラ、制作スタッフ募集（後日詳細発表）

※出演者は予告なく変更する場合がございますこと、予めご了承ください。

小澤 真利奈 こざわ まりな

愛知県出身。

2000年、ミュージカル『ガールズタイム』（演出：宮本亜門）にてデビュー。 ゲームソフト『ファイナルファンタジーXII』では、ヒロイン・パンネロ役を務め、 これまでに映画、ドラマ、CMなど幅広い作品に出演。 近年は、堤幸彦監督の最新作、映画『hinata』で主演を務め、2026年初夏公開予定。 彦根市で撮影されたインドネシア映画プロジェクトにも参加している。

特別協賛：ひこにゃんショートムービー製作委員会

アクアシステム・キントー・千成亭風土・たねや

文教スタヂオ・PROｰSEED・山甚建設・ユーコー

企画/制作：東映AG・RECIPRO

【楽しむ！】 撮影用マイクロドローンの仕組みを学ぼう！参加特典あり！ ※観覧無料

「新しい映画の視点」マイクロドローンの映像体験として、ドローン空撮による『空から眺める彦根城』を上映の後、ワークショップを開催いたします。

開催時間（各回 約40分／28日4回 29日3回）

※参加について 各回 定員20名 参加には 整理券が必要です。

※整理券は 両日10:00より、ドローン会場ブースにて配布（お一人様1枚、ご本人様のみ／なくなり次第終了）

※マイクロドローンの操縦体験は、整理券番号による抽選で各回4名様限定となります。

（注）ドローンワークショップは、周囲の配慮などの安全対策と飛行ルールを事前に確認・遵守することが不可欠です。危険と判断した場合は、予告なく中止する場合がございますこと、予めご了承ください。

3月28日(土) 16時00分～16時45分 パネルディスカッション『映画のまち 彦根の魅力について』 ※観覧無料

【登壇者（予定）】鍋島壽夫、こがけん、前田哲監督、小澤真利奈

※登壇者は予告なく変更する場合がございますこと、予めご了承ください。

彦根ロケーション誘致アンバサダー

鍋島 壽夫 なべしま ひさお

兵庫県赤穂市出身で、フランス留学後に三船プロダクションに入社。これまでに80本以上の映画製作に携わり『最後の忠臣蔵』や『蜩ノ記』、『BAD LANDS バッド・ランズ』などをプロデュース。現在は彦根市ロケーション誘致アンバサダーを務めるなど、映画界の活性化と地域貢献に広く活躍。

彦根映画祭特任フェロー

こがけん

1979年生まれ福岡県久留米市出身。吉本興業所属。

2019年R-1ぐらんぷりは決勝進出、歌ネタ王決定戦2020決勝進出。

2019年より、おいでやす小田とのお笑いユニット「おいでやすこが」でM-1グランプリに出場。

「細か過ぎて伝わらないモノマネ」では、オーマイガーのハリウッド映画ものまねでお馴染み。また、映画好きお笑い芸人として、noteで記事執筆。雑誌『BRUTUS』にて2020年のシネマコンシェルジュに選ばれる。

特別ゲスト

映画監督 前田哲 MAEDA Tetsu

東映東京撮影所で大道具のバイトからセット付き美術助手を経て、フリーの助監督となり、伊丹十三、滝田洋二郎、東陽一、大森一樹、崔洋一、阪本順治、周防正行らの監督作品に携わった後、98年に相米慎二監督のもとでＣＭから生まれたオムニバス映画『ポッキー坂恋物語・かわいいひと』エピソード3で劇場映画デビュー。 主な監督作品としては、 『ドルフィンブルー フジもういちど宙へ』（07） 『ブタがいた教室』（08） 『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』（18） 『ぼくの好きな先生』（19） 『そして、バトンは渡された』（21） 『老後の資金がありません！』（21） 『ロストケア』（23） 『水は海に向かって流れる』（23） 『大名倒産』（23） 『九十歳。何がめでたい』（24）

3月29日(日) 15時00分～15時45分 NHK大河ドラマ『龍馬伝』演出、『るろうに剣心』シリーズ監督、『宝島』、NETFLIX映画『10DANCE』など日本を牽引する巨匠、大友啓史監督 講演会 ※観覧無料

未来を担うクリエイターへ、映像表現とクリエイティブの創出をテーマに、

監督の流儀、演出論について、また、映画の舞台裏を支えていただく地域の皆様へ、

映画のロケ地としての彦根の魅力についても語っていただきます。

特別ゲスト

映画監督 大友 啓史 おおとも けいし

1966年盛岡市出身。慶應義塾大学法律学科卒業後NHKに入局。

『ちゅらさん』『ハゲタカ』『白洲次郎』『龍馬伝』等を演出、イタリア賞、放送文化基金賞、芸術祭賞、エランドール賞など内外の賞を多数受賞。2009年、映画『ハゲタカ』で映画監督デビュー。2011年NHKを退局し、ワーナー・ブラザースと監督契約を締結。時代劇の枠を超える高速アクションと濃密なドラマを両立させた『るろうに剣心』全５作のシリーズで、興収200億に迫る大ヒットを記録。世界60ヵ国以上で上映され、日本アカデミー賞話題賞、日本映画批評家大賞監督賞等を受賞。第５回ロケーションジャパン大賞では『るろうに剣心 京都大火編/伝説の最期編』×滋賀県がグランプリを獲得した。その他『プラチナデータ』、『ミュージアム』、『秘密 THE TOP SECRET』、『３月のライオン前後編』、『億男』、『影裏』、『THE LEGEND＆BUTTERFLY』等、ジャンルを越えた様々な作品を精力的に創り続けている。2025年9月アメリカ統治下の沖縄を描いた映画『宝島』が公開、2025年12月よりNETFLIX映画『10DANCE』が配信中。

購入型クラウドファンディングの実施について

映画祭の魅力を高めるとともに、多くの方が参加できる場を広げるため、

購入型のクラウドファンディングを実施します。

募集期間：令和8年1月30日(金)19:00～2月28日(土)23:59

目標金額：800,000円

募集方法

ウェブサイト：CAMPFIRE

All ｰ in方式 ：目標金額を達成せずに終了した場合でもプロジェクトが成立する方式

詳細はこちら(https://camp-fire.jp/projects/905311/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show)をご覧ください。

アクセス

車でのご来場の場合：彦根インター 下車15分

電車でご来場の場合：JR琵琶湖線 南彦根駅下車 徒歩5分

バスでご来場の場合：南彦根駅で下車 徒歩5分

※駐車場には限りがございますので公共交通機関のご利用を推奨いたします。

お問い合わせ先

彦根映画祭実行委員会事務局：hikone-fc@ma.city.hikone.shiga.jp