TVアニメ「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す」放送時期変更のお知らせ
いつも「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す」を応援していただき、誠にありがとうございます。
2026 年4 月より放送を予定しておりましたTV アニメ「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す」につきまして、皆様にさらに楽しんでいただける作品を目指すため、放送開始時期を【2026年4月】から【2026年10月】に延期させていただくこととなりました。
放送をお待ちいただいているファンの皆様には大変申し訳ございません。
本作を皆様に末永く愛していただける作品とすべく、スタッフ一同、全力を尽くして参ります。
今しばらく放送をお待ちいただけますと幸いです。
今後の最新情報につきましては、公式サイトおよび公式 X にて順次お知らせいたします。
引き続き TV アニメ「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す」を応援いただけますよう、謹んでお願い申し上げます。
＜TVアニメ『転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す』作品情報＞
TV アニメ「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す」
2026年10月放送開始！
■イントロダクション
「剣の才能がない」と言われながらも騎士を目指す少女・フィーア。
死にかけた彼女が思い出したのは、なんと規格外のチート能力を持つ「大聖女」としての前世で！？
大聖女として騎士とともに戦い、
最後に魔王の右腕によって無残に殺された300年前の過去だった――
記憶を思い出したことで、「大聖女」の力も蘇ったフィーアだったが、
前世で魔王の右腕から「聖女として生まれ変わったら殺す」と脅されたことを思い出し、
その力を隠しながら騎士として生きていくことを決意する。
しかし傷ついている人を見たら放っておけないフィーアは、
度々遭遇する事件で頻繁に力を使ってしまう。
果たして聖女であることをひた隠し続けることができるのか…！？
■キャスト
フィーア・ルード：若山詩音
ザビリア：徳留慎乃佑
サヴィス・ナーヴ：梅原裕一郎
シリル・サザランド：島崎信長
デズモンド・ローナン：畠中 祐
ザカリー・タウンゼント：濱野大輝
クェンティン・アガター：杉田智和
■スタッフ
原作：十夜（アース・スターノベル/アース・スター エンターテイメント刊）
キャラクター原案：chibi
コミカライズ：青辺マヒト
監督：牧野友映
副監督：村田尚樹
シリーズ構成：赤尾でこ
キャラクターデザイン：栗田聡美
音響監督：納谷僚介
音楽：末廣健一郎
アニメーション制作：FelixFilm
製作：黒竜騎士団
オープニング主題歌：花耶「Flare of Soul」
エンディング主題歌：ウタヒメドリーム オールスターズ「STELLAR」
■公式HP・SNS
公式HP：https://daiseijo-anime.com
公式X：https://x.com/daiseijo_anime
■原作情報
シリーズ累計発行部数400万部突破！
【このライトノベルがすごい！2024・2025・2026（宝島社刊）】
の単行本・ノベルズ部門にて3年連続で第２位にランクイン！
◆「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す」
ノベル：アース・スターノベルより1～12巻 大好評発売中！
コミックス：アース・スターコミックスより1～13巻 大好評発売中！
◆「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠すZERO」
ノベル：アース・スターノベルより1～6巻 大好評発売中！
コミックス：アース・スターコミックスより1～4巻 大好評発売中！
▼「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す」原作 特設ページ
https://www.es-novel.jp/special/daiseijo/
(C)十夜/アース・スター エンターテイメント/黒竜騎士団