K2 Picturesが運用する映画製作ファンド、株式会社山陰合同銀行より資金調達

株式会社K2Pictures

株式会社K2 Pictures（東京都目黒区、代表取締役 紀伊宗之、以下 当社）は、株式会社山陰合同銀行（島根県松江市魚町10番地、取締役頭取 吉川浩、以下 山陰合同銀行）より、当社が運用する映画製作ファンド「K2P Film Fund I（読み：ケーツーピーフィルムファンドファースト）」（以下 本ファンド）へ5,000万円の投資を受けることを、本リリースにてお知らせいたします。

当社は2023年8月より、新たな映画会社として事業を開始いたしました。2024年5月のカンヌ国際映画祭期間中のフランス・カンヌにて、「日本映画の新しい生態系をつくる」ことを掲げ、映画製作ファンド「K2P Film Fund I（読み：ケーツーピーフィルムファンドファースト）」（以下 本ファンド）の立ち上げを発表。

・新たな国内外投資家の日本映画産業への参入

ファンドによる資金調達とすることで、国内外の新しい投資家が参入しにくい現状を打破する。

加えて、従来の手数料率を下げることで、投資家へのリターンを早くする。

・クリエイターへの利益還元

十分とは言えない現状のクリエイターへの利益還元について、成功報酬を設定するなど、

仕組みから構築し、多くの才能が日本映画産業に夢を持ち続けられるよう体制を整える。

上記のような新たな映画製作の形で、日本映画産業に風を起こすべく、一歩を踏み出しました。すでに、才能豊かなクリエイターと映画製作を開始しており、来月2月6日には本ファンド初製作の作品として、芸人・ゆりやんレトリィバァが初の映画監督に挑戦する、映画『禍禍女』（読み：まがまがおんな）、そして、2026年中に是枝裕和監督が実写映画化した漫画家・藤本タツキの漫画『ルックバック』の公開を控えております。

山陰合同銀行は、本ファンドへの出資を通じたエンターテイメント業界との連携強化が、山陰地域における豊かな自然や歴史的文化遺産などの観光資源・地域産業の魅力発信に大きく寄与し、地域経済の活性化に繋がるとの理由を背景に、今回の決定に至りました。

山陰合同銀行からの投資を受け、作品製作をさらに推し進めると同時に、両社間においてファイナンスにおける新しい形を模索し、映画製作と金融という双方の目線から、世界市場を見据えた体制を構築してまいります。

＜各社コメント＞

・株式会社山陰合同銀行

K2 Pictures 様が掲げる、国内の映画製作エコシステムを再構築することでコンテンツ産業を活性化させグローバル化させるという目的に共感し出資することを決定いたしました。当行は、K2Pictures様と連携し、山陰地域が有する豊かな自然や歴史的文化遺産などの観光資源や地域産業の魅力を広く発信することで観光振興や地域経済の活性化に貢献してまいります。

・株式会社K2 Pictures 代表取締役CEO 紀伊宗之

本ファンドは世界市場と勝負ができる作品製作を志しています。そのためには、日本固有の美しい自然・文化といった“日本らしさ”が必要不可⽋であると考えています。この度、山陰の地に根ざし、地域の産業や暮らしと真摯に向き合い続けてこられた山陰合同銀行様にご参画いただけたことは、私たちにとって大きな力となります。多様な地域の個性や物語に光を当て、日本の奥行きある魅力を掘り起こしていくという当社の挑戦に、心強いパートナーを得た思いです。志をともにする山陰合同銀行様と連携しながら、クリエイティブの可能性をさらに押し広げ、世界に通用する作品を継続的に生み出してまいります。

＜会社概要＞

・株式会社山陰合同銀行

代表者：取締役頭取 吉川浩

所在地：島根県松江市魚町10番地

資本金：20,705,000,000円

設立：1941年7月

URL：https://www.gogin.co.jp/

・株式会社K2 Pictures

代表者：代表取締役CEO紀伊宗之

所在地：東京都目黒区青葉台1－11－16

資本金：492,142,000 円（資本準備金も含む）

事業開始：2023年8月

URL：https://k2pic.com/